Käpylän Pallolle P15 SM-kultaa

19.10.2025 18:19:59 EEST | Eerikkilä | Tiedote

Kai Pahlman -turnauksen nimellä kulkeva 15-vuotiaiden poikien jalkapallon SM-turnaus huipentui sunnuntaina sijoitusotteluihin Eerikkilässä. Käpylän Pallo voitti Suomen mestaruuden kaatamalla finaaliottelussa Kuopion Palloseuran luvuin 1-0.

Käpylän Pallo juhli P15 Suomen mestaruutta Eerikkilässä Kai Pahlman -turnauksen päätteeksi. Kuva: Patrik Lindgren
Käpylän Pallon Suomen mestaruus ratkesi vasta jatko-ottelussa varsinaisen peliajan jälkeen. Touko Lähteenmäki onnistui maalinteossa 77. minuutilla puskemalla maalin edestä kulmapotkusta voittolukemiksi 1-0.

KäPa pelasi kokonaisuudessaan vahvan turnauksen, sillä se selvitti tiensä mestaruuteen häviämättä otteluakaan. Pelit olivat kuitenkin tasaisia, sillä yhtä peliä lukuun ottamatta se pelasi muut ottelut joko tasan tai voitti yhden maalin erolla.

"Ei ollut paras peli, mutta sillä ei ole väliä, kun hoidettiin homma kotiin. Tämä merkkaa tosi paljon joukkueelle ja koko seuralle", joukkueen kapteeni Pessi Lähteenmäki iloitsi ottelun ratkettua.

Myös KäPan päävalmentaja Otto Fält oli luonnollisesti tyytyväinen lopputulokseen.

"Hyvät on fiilikset. Viikko sitten saavutettiin U16 SM-hopeaa ja nyt saatiin kirkastettua mitskut, Tuntuu tosi hyvältä."

FC Honka oli turnauksen kolmas voittamalla IF Gnistanin pronssiottelussa. Ottelu oli varsinaisen peliajan jälkeen tasatilanteessa 1-1. Honka onnistui kuitenkin viimeistelemään rangaistuspotkuilla yhden maalin enemmän (rp 6-5) vieden näin ottelun nimiinsä.

Kai Pahlman -turnauksen tuloksiin ja tilastoihin voi tutustua Palloliiton tulospalvelussa.

