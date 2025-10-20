Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli Kaupunkiliikenteen ajankohtaiskatsauksen
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 20. lokakuuta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsausta. Jaosto merkitsi katsauksen tiedoksi.
Kaupunkiliikenne tuottaa osana Helsingin kaupunkikonsernia metro-, raitio- ja lauttaliikenteen sekä kaupunkipyöräilyn palveluja Helsingin seudulla. Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 99,47 prosenttia.
Kaupunkiliikenteen omistajastrategiassa tavoitteiksi on asetettu tyytyväiset asiakkaat, tyytyväinen henkilöstö, kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus, ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen sekä riittävä vakavaraisuus.
Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Konsernijaosto kokoontuu seuraavan kerran 10. marraskuuta.
Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Kaupunginkanslia
puh. 040 192 9003
ilona.turtola@hel.fi
Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.
Avainsanat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Oksakoskenpolun pysäköintitalon asemakaava etenee valtuustoon20.10.2025 17:24:40 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20. lokakuuta esittää valtuustolle Meilahden Oksakoskenpolulle suunnitellun pysäköintitalon asemakaavan hyväksymistä. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Hermanninrantaan toteutettavan uuden koulun, päiväkodin ja nuorisotilojen vuokrahankkeen.
Borgmästare Sazonovs förslag till Helsingfors budget för 2026: Vi bygger ett Helsingfors som vi kan vara stolta över20.10.2025 12:05:05 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors borgmästare Daniel Sazonov presenterade sitt förslag till budget för 2026 vid ett informationstillfälle måndagen den 20 oktober. Budgetförslaget, som är det första under Sazonovs borgmästarperiod, fokuserar på att genomföra de viktigaste målen i stadsstrategin som godkändes i augusti.
Pormestari Sazonovin ehdotus Helsingin budjetiksi vuodelle 2026: Rakennamme Helsinkiä josta voimme olla ylpeitä20.10.2025 12:05:05 EEST | Tiedote
Helsingin pormestari Daniel Sazonov esitteli maanantaina 20. lokakuuta pidetyssä tiedotustilaisuudessa ehdotuksensa vuoden 2026 talousarvioksi. Talousarvioehdotus on Sazonovin pormestarikauden ensimmäinen ja sen painopisteenä on elokuussa hyväksytyn kaupunkistrategian keskeisten tavoitteiden toimeenpano.
Nuoret, vaikuttaminen ja tulevaisuus -keskusteluilta keskittyy nuorten ajatuksiin15.10.2025 11:54:19 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuuston 150-vuotisjuhlavuosi pohtii historian lisäksi myös tulevaisuutta. Juhlavuoden viimeisessä yleisötapahtumassa 23. lokakuuta kuullaan puheenvuoroja nuorilta, avataan nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja keskustellaan paikallisdemokratian tulevaisuudesta.
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Hernesaaren kaavaratkaisun9.10.2025 00:01:00 EEST | Tiedote
Valtuusto kokoontui 8. lokakuuta ja hyväksyi Hernesaaren uuden asemakaavan sekä asemakaavan muutoksen. Valtuusto päätti kokouksessa myös Vuosaarenlahden pienvenesataman kaavasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme