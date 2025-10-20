Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli Kaupunkiliikenteen ajankohtaiskatsauksen

Kaupunkiliikenne tuottaa osana Helsingin kaupunkikonsernia metro-, raitio- ja lauttaliikenteen sekä kaupunkipyöräilyn palveluja Helsingin seudulla. Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 99,47 prosenttia.

Kaupunkiliikenteen omistajastrategiassa tavoitteiksi on asetettu tyytyväiset asiakkaat, tyytyväinen henkilöstö, kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus, ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen sekä riittävä vakavaraisuus.

Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Konsernijaosto kokoontuu seuraavan kerran 10. marraskuuta.

Ilona Turtola

Viestintäasiantuntija

Kaupunginkanslia

puh. 040 192 9003

ilona.turtola@hel.fi

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.