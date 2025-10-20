Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli Kaupunkiliikenteen ajankohtaiskatsauksen

20.10.2025 18:28:34 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 20. lokakuuta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsausta. Jaosto merkitsi katsauksen tiedoksi.

Helsingin kaupungintalon julkisivu.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontui maanantaina 20. lokakuuta. Sakari Röyskö

Kaupunkiliikenne tuottaa osana Helsingin kaupunkikonsernia metro-, raitio- ja lauttaliikenteen sekä kaupunkipyöräilyn palveluja Helsingin seudulla. Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 99,47 prosenttia.

Kaupunkiliikenteen omistajastrategiassa tavoitteiksi on asetettu tyytyväiset asiakkaat, tyytyväinen henkilöstö, kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus, ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen sekä riittävä vakavaraisuus.

Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Konsernijaosto kokoontuu seuraavan kerran 10. marraskuuta.

Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Kaupunginkanslia
puh. 040 192 9003
ilona.turtola@hel.fi

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.

