I love me rikkoi ennätyksiä lähes 67 000 kävijällä - kohtaamiset mukana tekemässä brändeistä ilmiöitä
Ilmiöksi kohonnut I love me -messut rikkoi jälleen ennätyksiä ja toi viikonloppuna lähes 67 000 kävijää Helsingin Messukeskukseen. Pohjois-Euroopan suurimmassa hyvän olon tapahtumassa tutustuttiin kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden tuoreimpiin ilmiöihin ja trendeihin, tehtiin ostoksia ja iloittiin kohtaamisista.
I love me 2025 esitteli viikonloppuna kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden kasvavat ilmiöt ja kiinnostavat brändit. Rakastettu tapahtuma toi kolmen päivän aikana yhteen 66 964 kävijää, yli 400 näytteilleasettajaa ja 200 esiintyjää. Kävijämäärä ylitti samalla tapahtuman edellisen vuoden ennätyksen reilulla 6296:lla kävijällä, tehden kasvua yli 10 %.
I love me on vakiinnuttanut asemansa paitsi Pohjois-Euroopan suurimpana tapahtumana, myös brändimarkkinoinnin elinvoimaisena näyttämönä, jossa kohtaamiset muuttuvat konkreettisiksi tuloksiksi. Tapahtuma tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kohdata yleisönsä kasvokkain, testata uusia konsepteja ja rakentaa brändiä aidon vuorovaikutuksen kautta.
"I love me -tapahtuma toimii ainutlaatuisena kohtaamisalustana muodin, kauneuden, hyvinvoinnin ja terveyden toimialoille. Tapahtuma tarjoaa brändeille mahdollisuuden kohdata asiakkaat aidosti ja kasvotusten, vahvistaa tunnettuuttaan, edistää kaupallisia tavoitteitaan sekä rakentaa merkityksellisiä asiakassuhteita. Haluamme olla mukana mahdollistamassa myös kotimaisten brändien kansainvälistymistä – tarjoamalla puitteet, joissa suomalainen osaaminen pääsee esiin ja verkostoituminen yli rajojen mahdollistuu. Juuri nämä aidot ja monialaiset kohtaamiset tekevät tapahtumasta korvaamattoman." painottaa Helsingin Messukeskuksen liiketoimintapäällikkö Noora Haatainen.
I love me:ssä brändit kohtaavat yleisönsä – ja tekevät vaikutuksen
I love me on vakiinnuttanut paikkansa kohtaamisalustana, jossa kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden suunnannäyttäjäbrändit tekevät lanseerauksia, kasvattavat tunnettuutta ja tapaavat sekä uusia että tuttuja asiakkaita.
Yksi muotialan uusista tulokkaista, Itgoes, hyödynsi messuja monipuolisesti brändinsä esittelyyn ja suoran asiakaspalautteen keräämiseen. Toukokuussa 2024 perustettu brändi teki messudebyyttinsä vain muutama kuukausi perustamisensa jälkeen I love me:ssä. Tänä vuonna yritys käytti tapahtuman tarjoamat näkyvyysmahdollisuudet tehokkaasti hyväkseen – mukaan lukien huomionosoituksen Sami Sykön valinnoissa, Vuoden himotus -kategoriassa, joka toi brändille laajasti lisähuomiota.
“Halusimme päästä lähelle kuluttajaa ja näyttää, mistä Itgoesissa on kyse. Olemme uusi brändi, eikä meillä ollut mukana messutarjouksia – halusimme nähdä, miten konseptimme toimii sellaisenaan. Vastaanotto ylitti odotukset: asiakkaat löysivät meidät, innostuivat ja antoivat palautetta, joka vahvisti, että olemme oikealla tiellä. Kommentit kuten ‘tätä olen etsinyt’ ja ‘tämä on pakko saada’ kertovat, että olemme tavoittaneet juuri oikean yleisön. Tapahtuma mahdollistaa myös laajan näkyvyyden valtakunnallisesti, ei vain pääkaupunkiseudulla, ja tuo yhteen juuri ne ihmiset, jotka jakavat saman arvomaailman”, Itgoes yrityksen perustajat Emmi Pihlapuro ja Jesperi Järvinen kertovat.
I love me -tapahtuma tarjoaa brändeille mahdollisuuden paitsi näkyä, myös kohdata asiakkaansa merkityksellisellä tavalla. Tämän hyödynsi erinomaisesti kotimainen hius- ja ihonhoitotuotteisiin erikoistunut verkkokauppa Bloom by Johanna, joka loi messuosastostaan elämyksellisen tilan, jossa yhdistyivät visuaalisuus, asiantuntemus ja aito kohtaaminen.
“I love me on ollut meille mahtava tilaisuus kiteyttää brändimme ydin visuaaliseksi elämykseksi. Halusimme luoda osaston, jossa asiakkaan on hyvä olla – ei vain ostamassa, vaan mukana kokemassa. Meille oli tärkeää tuoda paikalle tuotteidemme lisäksi laaja tiimi asiantuntijoita, jotta voimme tarjota asiakkaille aidosti asiantuntevaa palvelua ja iloa. Uskon, että panostus tulee vaikuttamaan positiivisesti muistijälkeen ja tulevaisuuden myynteihimme”, Bloom by Johannan perustaja ja toimitusjohtaja Johanna Tähtinen sanoo.
I love me:n pääyhteistyökumppani MIELI ry tarjosi kävijöille mahdollisuuden keskustella mieltä painavista asioista Huolituolissa, ja asiantuntijat puhuivat tapahtumassa muun muassa itsensä johtamisesta, arjen glimmereistä sekä vanhemmuuden tunteiden hallinnasta. Keväällä 2026 julkistettavan Mielinauhan 2026 suunnittelee I love me:n muodin kilpailuihin lukeutuvan Vuoden nuori suunnittelija 2025 -kilpailun voittaja Enni Lähdesmäki. Valtakunnallisen kampanjan tuotoilla tuetaan kotimaista mielenterveystyötä ja kriisityötä.
