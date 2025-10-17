DNA:lla tyytyväisimmät ja uskollisimmat laajakaistaliittymien asiakkaat EPSI Rating -toimialatutkimuksessa
EPSI Rating 2025* -tutkimuksen tulokset osoittavat, että DNA:lla on jälleen toimialan tyytyväisimmät ja uskollisimmat laajakaista-asiakkaat. DNA saavutti korkeimmat kokonaispisteet sekä kuluttaja- että yrityslaajakaistapalvelujen asiakastyytyväisyydessä. Kuluttaja-asiakkaiden tyytyväisyyden taustalla ovat esimerkiksi tuotelaatu, luotettavuus ja rahalle saatava vastine, joista DNA sai jälleen parhaat arvosanat.
DNA onnistuu pysymään kuluttaja-asiakkaiden asiakastyytyväisyydessä varsin selkeänä ykkösenä laajakaistapalveluissa. Asiakastyytyväisyydestä saadut indeksipisteet ovat 73,5, mikä ylittää toimialan keskiarvon 71,3 indeksipistettä.
”Olemme todella kiitollisia asiakkaidemme luottamuksesta. On erityisen hienoa, että olemme onnistuneet luomaan kokonaisuuden, jossa asiakas kokee saavansa sen, mitä on luvattu. Markkinajohtajana jatkamme tietysti edelleen työtämme palveluiden kehittämisessä, jotta voimme pitää asiakkaat tyytyväisinä muuttuvissa arjen digitarpeissa myös tulevaisuudessa”, iloitsee DNA:n kuluttajalaajakaistaliiketoiminnan johtaja Mikko Kannisto.
DNA säilyttää kärkisijan myös yritysasiakkaissa
Yritysasiakkaiden segmentissä tulokset osoittavat DNA:n laajakaista-asiakkaiden olevan niin ikään telekommunikaatioalan tyytyväisimpiä. Asiakastyytyväisyys yrittäjäasiakkaissa on 74,1 indeksipistettä, mikä on korkeampi kuin toimialan keskiarvo 73,3 indeksipistettä. Yritykset arvioivat DNA:n erityisen vahvaksi esimerkiksi tuotelaadussa, asiakaspalvelun joustavuudessa ja rahalle saatavassa vastineessa.
”Suomessa on jo totuttu nopeisiin, toimiviin ja luotettaviin yhteyksiin. Siksi asiakastyytyväisyydessä korostuu tarpeiden kuunteleminen ja proaktiivinen kumppanuus. Johtoasema osoittaa, että olemme onnistuneet niissä todella hyvin”, lisää DNA:n yritysliiketoiminnan verkko- ja pilvipalveluiden johtaja Kaapro Kanto.
Tietoa EPSI Rating -tutkimuksesta
Riippumattoman EPSI Rating -organisaation tutkimukseen haastateltiin Suomessa noin 1 200 yksityis- ja yritysasiakasta syyskuussa 2025. Tutkimuksessa selvitettiin, miten tyytyväisiä suomalaiset ovat pääasiallisen laajakaistaoperaattorinsa asiakastyytyväisyyteen eri osa-alueilla: imago, odotukset, tuotelaatu, palvelulaatu ja vastine rahalle. Tutkimuksessa tulokset ilmoitetaan indeksipisteasteikolla 0–100. Nyrkkisääntönä voidaan pitää alle 60 pisteen tulosten tarkoittavan tyytymättömiä, 60–75 tyytyväisiä ja yli 75 pisteen erittäin tyytyväisistä asiakkaita.
EPSI Rating on akateeminen, pohjoismainen organisaatio, joka on toiminnaltaan riippumaton ja voittoa tavoittelematon. EPSI Rating perustettiin EU-tutkimushankkeen Tukholman kauppakorkeakoulussa vuonna 1989 ja sen omistaa Swedish Institute of Quality, jonka puolestaan omistaa Ruotsin valtio.
*Tutustu tarkempiin EPSI Rating 2025 -tutkimuksen tuloksiin täältä: https://www.epsi-finland.org/toimialatutkimukset/telekommunikaatio/
