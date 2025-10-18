SPV ja Oilers hemmottelivat kotiyleisöjään komeilla voitoilla
Kärkijoukkueet tarjosivat parastaan kotiyleisöilleen F-liigan sunnuntain otteluissa, kun SPV kaatoi OLS:n 7-2 ja Oilers FBC Turun peräti 13-5.
SPV otti otteen alusta asti ja karkasi heti avauserässä Juuso Keskisen kahdella ja Joona Kajaalan yhdellä osumalla 3–0-johtoon. OLS:n eilisen Indians-voiton sankari Olli Lukkari kavensi toisen tauon tilanteeksi 3-1, mutta Konsta Haukkala kasvatti kotijohtoa taas päätösjakson aluksi. Peliveljet karkasi lopullisesti viimeisellä viisiminuuttisella latoen kolme lisämaalia, joista viimeinen syntyi tyhjään OLS-verkkoon.
Markus Markkola syötti neljä osumaa ja Jasper Auvinen sekä Joona Hokkanen laukoivat kumpikin hattutempun Espoon ottelussa, jonka Oilers ratkaisi jo avauserässä karkaamalla 4–0-johtoon. Vieraiden Jesper Hakolan 6–1-kavennus syntyi toisen erän lopulla, ja kolmannen erän puolivälissä Joona Hokkanen vei Öljymiiehet hurjimmillaan jo 12–1-johtoon. Sen jälkeen FBC Turku pääsi kaventamaan vielä neljästi samaan aikaan kun Elias Pekari kasvatti isäntien maalitiliä kertaalleen alivoimalla.
Oilersilla ja SPV:llä on sarjan kärjessä nyt kolmen pisteen etumatka Westend Indiansiin, josta Classic on kolmen pisteen päässä. Hännillä kisaavat yhä Nurmon Jymy ja LASB siitä, kumpi avaa ensimmäisenä kauden pistetilinsä.
Sarja jatkuu tiistaina Lempäälässä Pirkanmaan isolla derbyllä Classic–Nokian KrP.
