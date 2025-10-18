Naisille kolmaskin EFT-tappio ja turnauksen jumbosija
Suomen naisten salibandymaajoukkue hävisi ensi kertaa kaikki perinteisen EFT-turnauksen kolme otteluaan, kun Ruotsi oli sunnuntain päätösottelussa vahvempi lukemin 9-5. Ruotsi oli johtanut ottelua sen puolivälissä jo 6-0.
Tshekille ja Sveitsille taipunut Suomi piti Miia Maarasen maalin puhtaana ensimmäiset 11 minuuttia, mutta sitten Ruotsi iski neljä kertaa neljässä ja puolessa minuutissa. Toisen erän alussa räpsyi nopeaan tahtiin vielä kahdesti, ja Suomi pääsi maaliin makuun vasta toisen erän lopussa My Kippilän kaventaessa tilanteeksi 6-1. Kolmannessa erässä joukkueet osuivat melkeinpä vuorotahtiin mutta neljää maalia kapeammaksi ei Suomi saanut Ruotsin johtoa kurottua. Suomen päätöserän maaleista kaksi järjesti ylivoimalla kaksikko Veera Kauppi–Oona Kauppi, ja maalitilastoon ehtivät myös Sara Piispa ja Veera Vilenius.
EFT-turnauksen viimeisessä ottelussa Tshekki löi rangaistuslaukauksilla 5-4 Sveitsin, joka kuitenkin voitti turnauksen.
Lopputilanne:
- 1. Sveitsi 7 pistettä
- 2. Ruotsi 6
- 3. Tshekki 5
- 4. Suomi 0
Naisten MM-turnaus pelataan joulukuussa Tshekin Brnossa ja Ostravassa.
Salibandya, Chur, Sveitsi
Naisten ja U19-naisten EFT-turnaus
Naiset: Ruotsi–Suomi 9-5 (4-0, 2-1, 3-4)
1. erä: 11.30 Wilma Johansson (Ida Sundberg) 1-0, 14.14 Matilda Lindgren (Johansson) 2-0, 15.04 Ellen Rasmussen (Moa Andersson) 3-0, 15.55 Mira Markström (Hanna Nordstrand) 4-0.
2. erä: 21.37 Nordstrand (Moa Tschöp) 5-0, 23.22 Emelie Wibron (Andersson) 6-0, 36.47 My Kippilä (Ulla Valtola) 6-1.
3. erä: 40.59 Veera Kauppi (Oona Kauppi) 6-2 yv, 43.31 Nellie Öhgren (Wibron 7-2, 44.38 Sara Piispa (Veera Kauppi) 7-3, 46.22 Nordstrand (Markström) 8-3, 47.12 Linnea Hammar (Ellen Bäckstedt) 9-3, 52.25 Oona Kauppi (Veera Kauppi) 9-4 yv, 55.39 Veera Vilenius 9-5.
Torjunnat:
Frida Görtz Ruotsi 6+3+5=14,
Miia Maaranen Suomi 11+5+5=21.
Jäähyt: Ruotsi 3×2 min, Suomi 3×2 min.
Erotuomarit: Christian Friemel ja Erik Hasselberg, Sveitsi.
Yleisöä: 231.
Suomen parhaana palkittiin Veera Kauppi.
Suomen U19-naisten EFT-turnaus päättyi tappioon, kun Ruotsi nappasi viikonlopun ensimmäisen voittonsa rangaistuslaukauksilla maalein 6-5. Suomi menetti kolmannen kerran kolmessa ottelussa kolmen maalin johdon.
Suomi vei aamuottelun avauserän Oona Hirsimäen kahdella maalilla, ja toisen alussa Aada Honkuri kasvatti eron jo kolmeen. Ottelun toinen puolikas oli kuitenkin Ruotsin, joka nousi päätöserän alussa jo tasoihin. Minea Kärki laukoi Suomelle 4–3-johdon, mutta Ruotsi ehti vielä viimeisellä kympillä ohi.
Tasoitettuaan pelin Ruotsi siirtyi vajaat kaksi minuuttia ennen loppua ensi kertaa johtoon päästyään pelaamaan ylivoimalla. Maalivahti Tiia Liuski juoksi lopussa penkille, ja kuudella viittä vastaan Kiira-Karoliina Vahlman iski Suomen tasoihin vain kaksi sekuntia ennen loppusummeria.
Rangaistuslaukauskisassa onnistui kuitenkin kahdesti Ruotsi, kun Suomen viidestä yrittäjästä vain Ella Virtanen sai pallon verkkoon.
Turnauksen viimeisessä ottelussa Tshekki löi rangaistuslaukauksilla Sveitsin 2-1 ja nousi turnausvoittoon.
Lopputilanne:
- 1. Tshekki 6 pistettä (maaliero 14-8)
- 2. Suomi 6 (maaliero 14-13)
- 3. Sveitsi 3 (maaliero 10-11)
- 4. Ruotsi 3 (maaliero 13-19)
U19-naiset: Ruotsi–Suomi 6-5 rl (0-2, 1-1, 4-2, 1-0)
1. erä: 9.29 Oona Hirsimäki 0-1, 15.27 Hirsimäki (Pinja Koivumäki) 0-2 yv.
2. erä: 24.49 Aada Honkuri (Hirsimäki) 0-3, 30.34 Elvira Hägström 1-3,
3. erä: 40.34 Elin Wadell 2-3, 41.46 Alva Pettersson (Ellen Hedberg) 3-3, 43.02 Minea Kärki (Natalie Sandström) 3-4, 51.21 Wadell 4-4, 58.11 Hedberg (Wadell) 5-4 yv, 59.58 Kiira-Karoliina Vahlman (Hirsimäki) 5-5 im.
Ruotsi voitti rangaistuslaukauskisan.
Torjunnat:
Ida Böcker Ruotsi 1+4+5=10,
Vilhelmiina Niemelä Suomi 6+3+(0)=9 ja Tiia Liuski Suomi (0)+2+6=8 (vaihto 30.35),
Jäähyt: Ruotsi 3×2 min, Suomi 3×2 min.
Erotuomarit: Nikola Stankova ja Vaclav Patera, Tshekki.
Yleisöä: 95.
Suomen parhaana palkittiin Oona Hirsimäki.
