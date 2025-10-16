Johtajuussymposium pohtii johtajuutta murroksen keskellä

Aika: 21.10.2025, klo 13 alkaen

Paikka: Tampereen yliopiston keskustakampus

Kalevantie 4, Tampere

Päätalon juhlasali

Kaikille avoimen ja maksuttoman tapahtuman ohjelma koostuu tällä kertaa keynote -puheenvuoroista ja paneelikeskustelusta.

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Janne Jaakkola puhuu toimintaympäristön muutosten vaikutuksista. Puolustusvoimien näkökulmana hän kertoo, miten sotilaallisen toimintaympäristön muutos ja sen seurannaisvaikutukset muuttavat johtajuutta. Kenraali Jaakkola esiintyy etäyhteydellä.

Nordean yhteiskuntasuhdejohtaja, entinen pääministeri Jyrki Katainen puhuu otsikolla ”Johtaja muutoksen ja epävarmuuden keskellä”. Katainen avaa keskustelua talouden, politiikan ja arvojen risteyskohdista, joissa tulevaisuuden johtajat toimivat.

– Kun geopolitiikan mannerlaatat ovat liikkeessä, pitää tietää, millaista muutosta haluamme ja mitä vastustamme. Arvot auttavat navigoimaan epävarmuuden sumussa, Katainen toteaa puheensa teemasta.

Paneeli yhdistää keskustelun tieteeseen

Puhujat tarjoavat monipuolisen kattauksen symposiumin teemaan, jota johtamisen ja talouden tiedekunnan (MAB) eri tieteenalojen professorit ruotivat iltapäivän paneelissa.

– Monialainen paneeli sekä syventää esiin nousseita teemoja että tarjoaa kuulijoille näkökulmia, joita ei välttämättä tulisi havainneeksi oman arkensa keskellä. Samalla kiinnitämme ajankohtaisen tieteellisen ja julkisen keskustelun toisiinsa, toteaa MAB-tiedekunnan dekaani Marko Seppänen.

Paneelissa ovat mukana johtaja Jyrki Katainen, Tampereen yliopistosta tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi, professori Kaisa Herne, apulaisprofessori Mirva Peltoniemi, professori Henri Pirkkalainen sekä professori Markku Sotarauta. Moderaattorina toimii tutkimusjohtaja Pasi-Heikki Rannisto.

Symposiumin puheenvuorot ja paneelikeskustelu tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden syventää ymmärrystä johtajuudesta niin yksilöiden, organisaatioiden kuin koko yhteiskunnan tasolla. Oman alan keskusteluun ja verkostoitumiseen tarjoutuu tilaisuus, kun MABin tasavuosia täyttävät tieteenalat – kauppatieteet (60 vuotta), hallintotieteet (kuntatutkimus 100 vuotta) ja kansainvälinen politiikka (100 vuotta) – viettävät juhlatilaisuuksiaan.

Vuoden 2025 Johtajuussymposium toteutetaan Tampereen yliopiston keskustakampuksella iltapäiväseminaarina ja cocktail-tilaisuutena.