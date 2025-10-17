Tulli varoittaa erittäin vaarallisesta aineesta huumekaupassa
Tulli sai haltuunsa Helsingissä huumaavia tabletteja, jotka sisältävät aiemmin luokittelematonta erittäin vaarallista ainetta. Ainetta on myyty oksimorfonina. Tullilaboratorion tutkimuksissa havaittiin kuitenkin, että tabletit sisältävät protodesnitatseenia. Protodesnitatseeni on erittäin vaarallinen synteettinen opioidi, jota ei ole aiemmin havaittu Euroopassa.
Protodesnitatseeni on uusi synteettisesti valmistettu opioidi, joka kuuluu nitatseenityyppisten opioidien ryhmään. Nitatseenien vaikutukset ovat huomattavasti esimerkiksi morfiinia ja heroiinia voimakkaampia, heroiinin osalta jopa 500 kertaisesti. Käyttöannokset ovat mikrogrammatasoa.
Vaikutuksiltaan vahvat nitatseenit ovat erittäin vaarallisia käyttäjille, koska ne voivat aiheuttaa muiden opioidien tapaan hengityksen lamaantumista ja voimakkuuden vuoksi hengityslama voi tulla jo hyvin pienillä annoksilla.
– Yksikin protodesnitatseeni-tabletti voi johtaa käyttäjän kuolemaan. Huumausaineiden ostaja ei voi koskaan varmuudella tietää onko huumausaine sitä, mitä huumausaineiden myyjä väittää sen olevan. Toistaiseksi Tullin tiedossa ei ole, että tämä löytämämme aine olisi aiheuttanut huumekuolemia Suomessa, kertoo valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.
Tulli varoittaa huumausaineiden käyttäjiä mahdollisesti internetissä tai huumausaineiden katukaupassa myytävistä erittäin vaarallisista protodesnitatseenia sisältävistä tableteista. Tabletteja saatetaan myydä oksikodonina tai oksimorfonina.
Lainsäädäntöä tulisi kehittää
Protodesnitatseenia ei ole luokiteltu huumausaineeksi. Jos ainetta ei ole luokiteltu huumausaineeksi, pitäisi se palauttaa maahantuojalle tai päästää läpi tulliselvityksestä. Tulli on pyrkinyt edistämään sitä, että asiaan pitäisi saada selkeä lakimuutos. Huumausaineeksi luokittelemattomat vaaralliset aineet pitäisi pystyä hävittämään esimerkiksi tuomioistuimen päätöksellä, vaikka niitä ei olisi vielä luokiteltu huumausaineiksi.
Hannu Sinkkonen, valvontajohtaja
hannu.sinkkonen(at)tulli.fi, p. 040 332 4389
