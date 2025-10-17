Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Kontulaan terveysneuvontapiste päihteiden käyttäjille

Kaupunki vastaa vaikeutuneeseen huumetilanteeseen ja avaa Kontulaan terveysneuvontapisteen päihteiden käyttäjille 3. marraskuuta. Tämä palvelupiste korvaa keväällä palaneen Kontulan Symppiksen terveysneuvonnan palveluja.

Terveysneuvontapiste avataan entisen päiväkodin tiloihin, osoitteeseen Naapuritie 14. Rakennuksessa ei ole muita palveluja. Terveysneuvontapiste toimii Naapuritiellä vuoden. Tänä aikana arvioidaan palvelun tulevaa tarvetta alueella.

Laajempia palveluja päihteiden käyttäjille tarjotaan Itäkeskuksen ja Sörnäisten Symppiksissä.

Kontulan terveysneuvontapiste on avoinna arkisin klo 10–15.30. Asiakkaille tarjotaan Naapuritiellä terveysneuvontaa ja ohjausta muihin päihdepalveluihin. Siellä voi myös vaihtaa käyttövälineet puhtaisiin mikä estää osaltaan tarttuvien tautien leviämistä.

Terveysneuvontapisteen palvelut ovat asiakkaille maksuttomia, eikä ajanvarausta tarvita.

Helsinki panostaa terveysneuvontapisteen ympäristön turvallisuuteen ja siisteyteen. Paikalla on koko aukioloajan vartija. Kaupunki tekee myös tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa, jotta alueen yleistä turvallisuutta ja järjestystä voidaan ylläpitää.

Terveysneuvontapisteet ja Symppikset tärkeä osa päihdepalvelujen kokonaisuutta

Terveysneuvontapisteissä ja Symppiksissä tavoitetaan haavoittuvassa asemassa olevia päihteidenkäyttäjiä. Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus ohjata päihteiden käyttäjä hoitoon ja kohti päihteetöntä elämää.

Helsinki valmistelee päihdestrategian tukemaan päihteiden käytön ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Kaupungin vaikeutunut päihdetilanne edellyttää kaupungilta myös nopeita toimenpiteitä, joihin on ryhdytty.

