Kontulaan terveysneuvontapiste päihteiden käyttäjille
Kaupunki vastaa vaikeutuneeseen huumetilanteeseen ja avaa Kontulaan terveysneuvontapisteen päihteiden käyttäjille 3. marraskuuta. Tämä palvelupiste korvaa keväällä palaneen Kontulan Symppiksen terveysneuvonnan palveluja.
Terveysneuvontapiste avataan entisen päiväkodin tiloihin, osoitteeseen Naapuritie 14. Rakennuksessa ei ole muita palveluja. Terveysneuvontapiste toimii Naapuritiellä vuoden. Tänä aikana arvioidaan palvelun tulevaa tarvetta alueella.
Laajempia palveluja päihteiden käyttäjille tarjotaan Itäkeskuksen ja Sörnäisten Symppiksissä.
Kontulan terveysneuvontapiste on avoinna arkisin klo 10–15.30. Asiakkaille tarjotaan Naapuritiellä terveysneuvontaa ja ohjausta muihin päihdepalveluihin. Siellä voi myös vaihtaa käyttövälineet puhtaisiin mikä estää osaltaan tarttuvien tautien leviämistä.
Terveysneuvontapisteen palvelut ovat asiakkaille maksuttomia, eikä ajanvarausta tarvita.
Helsinki panostaa terveysneuvontapisteen ympäristön turvallisuuteen ja siisteyteen. Paikalla on koko aukioloajan vartija. Kaupunki tekee myös tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa, jotta alueen yleistä turvallisuutta ja järjestystä voidaan ylläpitää.
Terveysneuvontapisteet ja Symppikset tärkeä osa päihdepalvelujen kokonaisuutta
Terveysneuvontapisteissä ja Symppiksissä tavoitetaan haavoittuvassa asemassa olevia päihteidenkäyttäjiä. Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus ohjata päihteiden käyttäjä hoitoon ja kohti päihteetöntä elämää.
Helsinki valmistelee päihdestrategian tukemaan päihteiden käytön ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Kaupungin vaikeutunut päihdetilanne edellyttää kaupungilta myös nopeita toimenpiteitä, joihin on ryhdytty.
Lisätietoja
- Mikko Tamminen, asumis-, kriisi- ja päihdepalvelujen johtaja, p. 050 339 5858, mikko.tamminen@hel.fi
- Helsinki ratkaisee huumetilannetta nopeilla toimilla
- C-hepatiittitesti ja -hoito heti liikkuvasta palvelusta
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
Toinen linja 4A
PL 6000 00099 Helsingin kaupunki
09 310 5015 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 21.10. kokouksen ennakkotiedote17.10.2025 15:09:38 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 21. lokakuuta klo 16.15. Lautakunta aloittaa tässä kokouksessa toimialan palvelustrategian käsittelyn.
Vi träffas på de bostadslösas natt fredagen den 17 oktober14.10.2025 11:57:18 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors vuxensocialarbete och boendestöd deltar i ett evenemang som ordnas på Medborgartorget på de bostadslösas natt fredagen den 17 oktober 2025 kl. 15–21.
Tavataan asunnottomien yönä perjantaina 17.10.14.10.2025 11:57:18 EEST | Tiedote
Helsingin aikuissosiaalityö ja asumisen tuki ovat mukana tapahtumassa, joka pidetään Kansalaistorilla asunnottomien yönä perjantaina 17. lokakuuta 2025 klo 15–21.
Influensa- och coronavaccinationerna för helsingforsare fortsätter med vaccinationer för 65–74-åringar – tidsbokningen till vaccinationerna öppnar för personer under 65 år8.10.2025 15:19:28 EEST | Pressmeddelande
Tidsbokningen till vaccinationer för personer under 65 år börjar onsdagen den 8 oktober. Influensa- och coronavirusvaccinationerna för personer i åldern 65–74 år inleds måndagen den 13 oktober.
Helsinkiläisten influenssa- ja koronarokotukset jatkuvat 65–74-vuotiaiden rokotuksilla – alle 65-vuotiaiden rokotusajanvaraus aukeaa8.10.2025 15:19:28 EEST | Tiedote
Rokotusajanvaraus aukeaa alle 65-vuotiaille keskiviikkona 8. lokakuuta. 65–74-vuotiaiden influenssa- ja koronarokotukset alkavat maanantaina 13. lokakuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme