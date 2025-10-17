Break Sokos Hotel Himos avataan marraskuun lopulla – hotellin ravintolalle kohteeseen sopiva nimi

Marraskuussa 2025 avautuva, Osuuskauppa Keskimaan rakennuttama, Break Sokos Hotel Himos on uusi huoneistohotelli, joka sijaitsee Keski-Suomessa Jämsässä, Himoksen Länsirinteiden juurella. Hotellin rakentaminen alkoi toukokuussa 2024, ja se valmistuu aikataulussa talvikauden sesonkiin. Huoneistohotellin 121 huoneistossa on vuodepaikkoja yhteensä lähes 500. Hotellihuoneistot ovat tasokkaita, ja niissä on 1–3 erillistä makuuhuonetta, hyvin varusteltu keittiö, sauna ja lasitettu parveke.



Huoneistohotellin pääurakoitsijana toimiva Rakennusliike Lapti luovuttaa aikataulussa valmistuvan hotellin Keskimaan hallintaan loka-marraskuun vaiheessa, jonka jälkeen hotellin ja ravintolan toiminnallisuuksia ja sisustuksia viimeistellään sekä henkilökuntaa koulutetaan.



− Olemme todella tyytyväisiä, että Break Sokos Hotel Himoksen rakentaminen on edennyt aikataulussa ja pääsemme avaamaan hotellin juuri sopivasti tulevan talvikauden alkuun. Huoneistohotelli Himoksella on meille uusi aluevaltaus vapaa-aikaan painottuvana resort-kohteena, joka ravintoloineen laajentaa Osuuskauppa Keskimaan matkailun pelikenttää olennaisesti, kertoo Osuuskauppa Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Pasi Kunelius.

Himoksen sijainti on erinomainen, sillä suurin osa asiakkaista saapuu etelän suunnasta – Tampereelta matkaa on vain noin 100 kilometriä, Helsingistä noin 230 kilometriä ja Turusta noin 260 kilometriä. Hyvät tieyhteydet ja lyhyet etäisyydet tekevät Himoksesta helposti saavutettavan kohteen niin viikonloppulomalle kuin pidempäänkin vierailuun.

Laaksoravintola Loiva – rentoa tunnelmaa ja herkullista ruokaa

Hotellin alakertaan avautuu niin hotellivieraita kuin muitakin alueen asiakkaita palvelemaan Laaksoravintola Loiva. Loiva on 150-paikkainen, laadukas ja rento ravintola, joka palvelee niin matkailijoita kuin paikallisiakin. Ravintolan terassille mahtuu lisäksi 200 henkilöä. Loivassa tarjoillaan mutkattomia à la carte -annoksia, aamiaista, lounasta ja kahvilatuotteita. Ravintolan aukioloajat vaihtelevat sesongin mukaan, talvisesongin aikana ravintola on avoinna aamusta iltaan. Yksityistilaisuuksia varten Loivasta on mahdollista vuokrata kabinettitila, johon mahtuu 20 henkilöä.



− Loivan toiminnan keskiössä ovat laadukas ruoka ja rento tunnelma. Konsepti perustuu ainutlaatuiseen kokonaisuuteen, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin, palvellen niin laskettelurinteiden vierailijoita lounaan ja kahvihetkien aikana kuin hotellin asiakkaita aamiaisesta illalliseen, taustoittaa Break Sokos Hotel Himoksen hotellijohtaja Lassi Lehosmaa.

Hotellin henkilökunta on aloittanut työt – katse kohti avajaisia

Break Sokos Hotel Himoksen vastuuhenkilöt ovat hotellijohtajan johdolla käynnistäneet palvelukokonaisuuden kehitystyön elokuussa. Lisäksi vakituisen henkilökunnan kanssa on aloitettu koulutukset ja käytännön toiminnan suunnittelu. Hotelli työllistää kokonaisuudessaan noin 20 henkilöä, ja sesonkiaikoina henkilöstötarve tuplaantuu.

– Olemme rekrytoineet osaavan henkilöstön, jonka kanssa on ilo valmistautua uuden hotellin avaamiseen. Vakituinen henkilökuntamme on aloittanut työnsä viime viikolla koulutuksen, suunnittelun sekä perehtymisen merkeissä. Marraskuun alussa pääsemme varsinaisesti aloittamaan tehtävät kiinteistössä, joten ennen avajaisia edessämme on vielä merkittävä määrä valmistelutöitä, kertoo hotellijohtaja Lassi Lehosmaa.

Break Sokos Hotel Himoksen avajaisten kutsuvierastilaisuus järjestetään torstaina 20.11. ja asiakkaille kokonaisuus avataan perjantaina 21.11.2025. Asiakkaille järjestetään ohjelmallinen avajaisviikonloppu joulukuussa, jolloin mitä todennäköisemmin ensimmäiset rinteetkin on päästy avaamaan.

− Odotamme innolla hotellin ja uuden Laaksoravintola Loivan avaamista asiakkaille. Ensimmäinen varattavissa oleva viikonloppu onkin jo kuukauden päästä. Onneksemme meillä on avajaisten jälkeen muutama viikko aikaa harjoitella ennen talvikauden starttia, toteaa Lehosmaa työryhmän puolesta.



Break Sokos Hotel Himoksen huoneistot ovat varattavissa sokoshotels.fi/himos -verkkosivuilla, jossa voi tehdä varauksia sekä talvi- että kesäkaudelle. Ensimmäinen varattavissa oleva viikonloppu on 21.–23.11.2025.