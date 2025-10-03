Kauppakamarikysely: Investointikustannukset, heikko kysyntä ja poliittinen epävarmuus hidastavat investointeja puhtaaseen siirtymään

Kauppakamarien jäsenyrityksille syyskuussa tehdyn kyselyn mukaan 27 prosenttia vastaajista nimesi monivalintakysymyksessä puhtaan siirtymän esteeksi tai hidasteeksi investointikustannukset. 26 prosentin mukaan haasteena on kysynnän puute vähäpäästöisille tuotteille ja 22 prosentin mukaan syynä on poliittinen epävarmuus. Toisaalta esimerkiksi energian saatavuus huoletti vain yhtä prosenttia vastaajista.

“Avaimet kysynnän vahvistamiseen ja poliittisen epävarmuuden lieventämiseen ovat erityisesti EU-vaikuttamisessa. EU:n sisämarkkinat ovat suomalaisyritysten tärkein vientimarkkina. Siksi nyt tarvitaan viestejä siitä, että EU:n yhteinen suunta ilmastopolitiikassa pitää ja suomalaisten yritysten päästöjä vähentäville tuotteille ja palveluille on tulevaisuudessa kysyntää”, arvioi Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastopolitiikan johtava asiantuntija Teppo Säkkinen.

Toimialoittain tarkasteltuna kysyntä puhtaille tuotteille on suurin hidastava tekijä rakentamisessa ja kaupan alalla, ja investointien kustannukset teollisuudessa. Epävarmuus poliittisesta suunnasta rasittaa teollisuutta muita aloja enemmän.

Vastaajien enemmistö eli 36 prosenttia yrityksistä kertoi, ettei heillä ole tällä hetkellä esteitä puhtaassa siirtymässä.

”Tässä ryhmässä korostuivat erityisesti alle kymmenen työntekijän yritykset. Suurilla yrityksillä kustannukset, kysyntä ja poliittinen epävarmuus korostuivat keskiarvoa enemmän”, sanoo Säkkinen.

Sujuva sääntely ja luvitus onnistumisen edellytyksenä

45 prosenttia vastaajista valitsi monivalintakysymyksessä puhtaan siirtymän onnistumisen kannalta tärkeäksi sääntelyn ja lupaprosessien sujuvoittamisen. Kysynnän luominen vähäpäästöisille tuotteille, materiaaleilla ja palveluille sekä kansainvälisen hintakilpailukyvyn turvaaminen saivat valintoja kumpikin 34 prosentilta vastaajista.

Neljännes vastaajista pitää tärkeänä sähköverkon ja muun infrastruktuurin vahvistamista ja puhtaan energian tuotantoa. Sähköverkon vahvistaminen korostuu erityisesti suurilla yrityksillä, joista 38 prosenttia valitsi sen. Toimialoittain hintakilpailukykyä korosti erityisesti teollisuusyritykset ja kysynnän luontia rakennusalan.

“Tulos kertoo, että myös kotimaassa voidaan tehdä paljon puhtaiden investointien vauhdittamiseksi. Käynnissä olevaan lupaprosessien uudistukseen kohdistuu runsaasti odotuksia, ja hintakilpailukyky korostuu vientialoilla. Edelläkävijäyrityksille tarvitaan referenssejä kotimarkkinoilla, jotta puhtaat ratkaisut voidaan viedä maailmalle. Suomella on myös vahvuuksia, kuten puhdas energia ja vahva sähköverkko, joista on pidettävä huolta”, Säkkinen toteaa.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 16.-18.9.2025 ja siihen vastasi 1386 eri kokoista yritystä eri toimialoilta ympäri Suomen. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä ja siihen on voinut vastata vain yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Alkuperäinen artikkelin julkaisija Keskuskauppakamari.