Kutsu: Pelikulttuuristrategiapäivässä 5. marraskuuta kehitetään kestävämpää pelikulttuuria
Jotta pelien yhteiskunnalliset mahdollisuudet tunnistettaisiin ja hyödynnettäisiin täysin, pelikasvattajien mukaan tarvitaan kansallista pelikulttuuristrategiaa. Marraskuun 5. päivänä Tampereen yliopiston Paidia-tilassa järjestettävä Pelikulttuuristrategiapäivä kokoaa yhteen Suomen johtavat pelikulttuurin parissa työskentelevät toimijat keskustelemaan kestävän pelikulttuurin kehittämisestä.
Pelien yhteiskunnallinen merkitys kasvaa jatkuvasti. Muun muassa kortti- ja seurapelit, lauta- ja roolipelaaminen, sekä digi- ja mobiilipelaaminen ovat olennainen osa Suomen kulttuuria, hyvinvointia, oppimista ja taloutta.
Marraskuun 5. päivänä 2025 järjestettävässä Pelikulttuuristrategiapäivässä pelikulttuurin toimijat kokoontuvat keskustelemaan pelikulttuurin yhteiskunnallisesta merkityksestä, tulevaisuuden mahdollisuuksista ja siitä, miten yhteinen pelikulttuuristrategia voisi palvella moninaisten peliympäristöjen kestävää kehitystä.
Mukana olevat toimijat edustavat muun muassa pelinkehitystä, e-urheilua, koulutusta, tapahtumia, museotyötä, nuorisotyötä sekä järjestö- ja yhdistyskenttää.
Tapahtuma rakentaa pohjaa kansalliselle strategiatyölle
Päivän aikana kuullaan puheenvuoroja alan asiantuntijoilta, jaetaan kokemuksia eri toimijoiden näkökulmista sekä rakennetaan yhdessä pohjaa kansalliselle strategiatyölle.
Väitöskirjatutkija Essi Taino Tampereen yliopistosta kertoo, että suomalaisen pelikulttuurin kokonaisvaltainen kehittäminen jää herkästi politiikassa sekä päätöksenteossa muiden teemojen varjoon. Pelien ja pelitoiminnan kulttuurinen arvostus, rahoituskanavat sekä rakenteellinen tuki ovat puutteellisia verrattuna muihin medioihin, kuten kirjoihin, teatteriin, elokuviin tai radioon ja televisioon.
Kasvatuksellisen peliharrastustoiminnan järjestämisessä sekä kehittämisessä on suuria paikallisia eroja johtuen toisistaan poikkeavista käytännöistä.
– Pelikulttuurin alati muutoksessa olevat ilmiöt, kuten kansainvälisten markkinoiden erityisyydet, uudet pelimuodot, polarisoituneet sosiaaliset yhteisöt, ikärajojen ja sisältövaroitusten noudattaminen sekä yhdenvertaisuuskysymykset ovat omiaan tuomaan haasteita kulttuurikentälle, joka on läsnä lukuisten suomalaisten vapaa-ajassa, Taino sanoo.
Hän korostaa, että yhteisellä, strategisella työllä voidaan kasvattaa Suomen pelikulttuurin resilienssiä vakaammalle pohjalle.
– Vakaampi pohja kasvattaa pelaamisen hyötyjä taloudelle, hyvinvoinnille sekä oppimiselle ja ohjaa Suomea toimimaan globaalina edelläkävijänä pelikulttuurin laajamittaisessa hyödyntämisessä yhteiskunnan hyväksi, Taino sanoo.
Tapahtumaa järjestävät Suomen Akatemian rahoittama Tampereen yliopiston PEGASUS-hanke sekä Pelikasvattajien verkosto. Tapahtuma on osa Pelikasvattajien verkoston mediakampanjaa, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä pelikulttuurin arvosta sekä edistää kansallisen pelikulttuuristrategian toteuttamista.
Tapahtuman aika ja paikka: Keskiviikkona 5.11.2025 kello 13–16 Paidia-tilassa (Nokia Arena), Kansikatu 3, Tampere.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Essi Taino, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
essi.taino@tuni.fi
Tommi Tossavainen, mediakasvatuksen suunnittelija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
tommi.tossavainen@kavi.fi
Kuvat
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 22 000 opiskelijaa ja henkilöstöä yli 4 000. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
