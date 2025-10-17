Reetta Vanhanen: Koulutuksen perusrahoitusta on vahvistettava ja painetut oppikirjat vaativat lisärahoitusta pormestarin budjettiin
Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen toteaa, että koulutuksen perusrahoitus vaatii vielä vahvistamista talousarvioneuvotteluissa pormestarin talousarvioesitykseen nähden.
Pormestari Sazonov julkaisi tänään talousarvioesityksensä vuodelle 2026. Pohjaesitys sisältää kaupunkistrategiassa puolueiden yhteisesti neuvotteleman lisärahoituksen 1.-2. -luokkien ryhmäkokojen pienentämiseen, äidinkielen opetuksen lisäämiseen, oppimisen tuen uudistuksen toteuttamiseen ja tarveperusteisen rahan kasvattamiseen koulujen välisen eriytymisen vähentämiseksi. Vihreiden kaupunkistrategiaan ajamat prioriteetit lapsiin, nuoriin ja koulutukseen näkyvät myös pormestarin budjettiesityksessä. Toimialalle ei kohdistu strategiassa linjatun mukaisesti mekaanista tuottavuustavoitetta.
“Suomen hallituksen päätökset ovat sysänneet valtavan määrän lapsia ja perheitä köyhyyteen. Meidän on Helsingissä tehtävä kaikki mahdollinen lasten ja perheiden tukemiseksi. Nuoret eivät saa ajautua näköalattomuuteen. Päiväkoteihin, kouluihin ja nuorten toisen asteen koulutukseen panostaminen on tässä tilanteessa erittäin tärkeää”, Vanhanen toteaa.
Helsingin uudessa strategiassa sitouduttiin tarjoamaan tasaveroisemmin painettuja oppikirjoja kouluissa. Helsinki on merkittävästi jäljessä muita suuria kuntia siinä, miten paljon rahaa käytetään painettuihin oppikirjoihin. Pormestarin budjettiesitys ei kuitenkaan sisällä parannusta painettujen oppikirjojen tarjontaan.
“Olen kiertänyt paljon helsinkiläisissä päiväkodeissa ja kouluissa. Viesti kentältä on selkeä - kouluihin ja päiväkoteihin tarvitaan työrauhaa ja resursseja tehdä opetus- ja kasvatustyötä mahdollisimman hyvin. Meidän on budjetissa taattava riittävä perusrahoitus, jotta esimerkiksi päiväkoteihin saadaan riittävästi sijaisia ja kouluissa opettajilla on mahdollisuus keskittyä opettamiseen. Painettuihin oppikirjoihin on välttämätöntä saada lisärahoitusta kaupunkistrategian velvoittamien linjausten mukaisesti. Lasten eriarvoisuus kasvaa, jos vanhemmat joutuvat pohtimaan oppikirjojen hankkimista lapsilleen”, Vanhanen jatkaa.
Helsingissä vallitsee suurtyöttömyys ja ensi vuoden talousarviossa on tehtävä uskottavia toimia kaupunkilaisten vaikean tilanteen helpottamiseksi. Se on myös taloudellisesti kannattavaa, sillä ensi vuonna Helsingin työttömyysetuuksien maksuvastuu kasvaa merkittävästi ja kohoaa jo 119 miljoonaan euroon.
“Ammatillisella koulutuksella on työttömyyden ratkaisemisessa erittäin tärkeä osa, vaikka hallituksen aiemmat leikkaukset näkyvät valitettavasti sielläkin. Juuri nyt meidän kannattaa kaupunkina investoida ihmisten kouluttautumiseen, riittävään lähiopetukseen ja oppimisen tukeen StadinAO:ssa, jotta ihmiset saisivat polun työttömyydestä eteenpäin”, Vanhanen päättää.
Reetta VanhanenKasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestariPuh:044 5707857reetta.vanhanen@hel.fi
