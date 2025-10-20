Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeille haettavissa avustusta

Vahva luontosuhde ja luontoon liittyvät omakohtaiset kokemukset tiedetään tärkeäksi pohjaksi ihmisen kasvamisessa ympäristövastuulliseksi kansalaiseksi. Muun muassa Suomen luontopaneeli on nostanut esiin, että on tärkeää huolehtia, että kaikki lapset pääsevät luontoon arjessaan ja että vahvistetaan lasten ja nuorten toimintamahdollisuuksia. Myös hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi tukea lasten ja nuorten liikkumista luonnossa.

– Suomalaisista yhä useampi asuu kaupunkiympäristöissä. Niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin suhde luontoon voi olla hyvin erilainen riippuen esimerkiksi perheen mahdollisuuksista tai kiinnostuksen kohteista. Hanketyössä onkin tärkeää ottaa huomioon kohderyhmän lähtökohdat, ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta pohtii.

Haussa olevien hankkeiden keskiössä kokemukset, oppiminen ja toiminta

Rahoitettavilla hankkeilla tulee olla tavoitteena kokemusten tarjoamisen rinnalla myös oppiminen. Luonto tarjoaa oivallisen ympäristön pohtia muun muassa ihmisen ja muun luonnon suhdetta ja toisten huomioon ottamista sekä harjoitella systeemistä ajattelua.

Haussa nostetaan esiin myös toiminnan merkitys. Erityisesti nuoret elävät monenlaisten huolien keskellä ja toiminta ympäristön puolesta voi helpottaa oloa. Etenkin yhdessä toimiminen mielekkään tavoitteen puolesta voi nostaa pystyvyyden ja merkityksellisyyden tunnetta, ja toiminta voi myös innostaa oppimaan lisää. Toiminta luonnon puolesta voi olla muodoltaan monenlaista – esimerkiksi konkreettista kunnostamistyötä, yhteisöllistä tai yhteiskunnallista vaikuttamista tai vaikka taiteellista ilmaisua.

– Muun muassa kouluterveyskyselyissä on noussut esiin, että yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden käsitys omista vaikutusmahdollisuuksistaan elinympäristöönsä on viime vuosien aikana laskenut samoin kuin käsitys siitä, että olisi itse tarpeellinen muille ihmisille. Ympäristökasvatushankkeilla voimme tarjota toimintaa, joka toimii edes jossain määrin vastalääkkeenä myös näille kehityskuluille, Tuulinen toteaa.

Tutustu verkkosivuihimme ja hae sähköisesti

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeiden valtakunnallinen avustushaku on auki 17.10.–1.12.2025. Avustusta voidaan myöntää kokeilu- ja kehittämishankkeille, joilla on alueellista tai valtakunnallista merkitystä.

Avustusta voivat hakea monenlaiset toimijat: vain yksityishenkilöt ja valtion virastot on rajattu haun ulkopuolelle, eikä avustusta myönnetä myöskään tahoille, jotka saavat samana vuonna ympäristöministeriön yleisavustusta samalta budjettimomentilta. Tällä kierroksella rahoitettavien hankkeiden on valmistuttava vuoden 2028 loppuun mennessä.

Avustusta myönnetään korkeintaan 90 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Aiemmin tässä avustuksessa ei ole määritelty avustuksen enimmäisosuutta. Valtionavustuslain mukaan valtionavustuksella ei tule kattaa hankkeen kokonaiskustannuksia täysimääräisesti, ja nyt asetettavan rajan katsotaan selkeyttävän tilannetta myös avustusten maksamisvaiheessa.

Avustuksesta kiinnostuneen kannattaa tutustua haun ehtoihin ja ohjeisiin tarkemmin ELY-keskuksen verkkosivuilla. Suosittelemme hakijoita myös ottamaan käyttöön suomi.fi-valtuudet. Avustusta haetaan ensisijaisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Valtakunnallista avustusta haetaan Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Avustukset ovat ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Avustusta voidaan myöntää, jos eduskunta osoittaa tarkoitukseen määrärahaa vuoden 2026 budjetissa.

Aluehallinto uudistuu vuoden 2026 alusta

Valtion aluehallinto uudistuu vuodenvaihteessa. Aluehallinnon uudistuksessa valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä kootaan uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon sekä muodostetaan uudet alueelliset elinvoimakeskukset nykyisten ELY-keskusten pohjalta.

Ympäristökasvatuksen ja –valistuksen keskitetty valtakunnallinen tehtävä siirtyy uudistuksen myötä Keski-Suomen elinvoimakeskukselle. Nyt avoinna olevassa haussa hakemukset ottaa siis vastaan Keski-Suomen ELY-keskus, mutta avustuspäätökset tekee vuoden 2026 puolella Keski-Suomen elinvoimakeskus.

Lisätietoja:https://www.ely-keskus.fi/avustus-ymparistokasvatuksen-ja-valistuksen-edistamiseen