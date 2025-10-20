Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelustrategia- ja palveluverkkoesityksiä voi arvioida 5.11. asti, asukastilaisuuksia tällä ja ensi viikolla

Keskisuomalaisilta haetaan muun muassa näkemystä siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelustrategian tavoitteet tukevat keskisuomalaisten arkea. Palveluverkon osalta haetaan taas palvelumuotojen vaikutuksia ihmisten arkeen.

Alueelliset asukastilaisuudet jatkuvat



Asukkaat ja muut sidosryhmät voivat osallistua keskusteluun alueellisten asukastilaisuuksien kautta. Alueelliset asukastilaisuudet jatkuvat seuraavaksi sekä paikan päällä että etäyhteyksin järjestettävinä tilaisuuksina.

-Kerromme tilaisuuksissa palvelustrategia ja palveluverkkotyön taustaa ja esittelemme suunnitelmat koko hyvinvointialueen laajuudella. Voit osallistua mihin tahansa tilaisuuteen riippumatta asuinkunnastasi. Tänään maanantaina pohjoisen Keski-Suomen asukastilaisuus järjestetään kello 18–20 Pihtiputaalla Putaanvirran koululla, Pihtipudas salissa ja etäyhteyksin, kertoo viestintäjohtaja Tero Manninen.

Tilaisuuden tarkemmat tiedot tapahtumakalenterissa.

Keskiviikkona 22.10. kello 17–19 keskisen Keski-Suomen asukastilaisuus pidetään Jyväskylän yliopiston tiloissa Agoralla (Mattilanniemi 2, Agora, auditorio 2) ja etäyhteydellä. Tilaisuuden tarkemmat tiedot tapahtumakalenterissa.

Keskiviikkona 29.10. kello 17–19 eteläisen Keski-Suomen alueellinen asukastilaisuus pidetään Joutsan yhtenäiskoulun auditoriossa (Koulutie 2) ja etäyhteydellä. Tilaisuuden tarkemmat tiedot tapahtumakalenterissa.

Reilu 200 kommenttia vajaassa kahdessa viikossa

Kaikilla keskisuomalaisilla on mahdollisuus osallistua palvelustrategia- ja palveluverkkoesitysten vaikutusten arviointiin otakantaa.fi-palvelussa.

-Olemme saaneet otakantaa.fi:n kautta jo yli 200 kommenttia. Kiitos jokaiselle kommenttinsa antaneille. Voit myös osallistua palvelustrategian ja palveluverkon arviointiin 30.10. saakka paperilomakkeella, joita löydät sosiaali- ja terveysasemiltamme, kertoo palvelujohtaja Nina Peränen.

Kunnilla, järjestöillä, seurakunnilla, palveluntuottajilla ja yrityksillä sekä muilla sidosryhmillä on nyt mahdollisuus antaa arvionsa lausuntopalvelu.fi-palvelussa.

-Voit arvioida vaikutuksia annettujen kysymysten kautta tai jättämällä vapaamuotoisen lausunnon. Lisäksi käymme keskustelua palvelustrategia ja palveluverkkosuunnitelmista järjestöjen, yksityisten palveluntuottajien ja muiden kumppaneidemme kanssa verkostotapaamisissa lokakuun aikana, jatkaa Peränen.

Kuuleminen tuo näkökulmia esitysten vaikutusten arviointiin

Palvelustrategian ja palveluverkon toisen vaiheen lausuntovaiheen kommentit kootaan yhteen ja ne toimivat päätöksenteon tukena. Palvelustrategiasta ja palveluverkkoesityksestä on tehty myös vaikutusten ennakkoarviointi.

Palveluverkon vuoden 2025 valmistelussa hyödynnetään vuoden 2024 palveluverkkotyöstä saatua laajaa palautetta ja materiaalia sekä strategian väliarviointia ja siihen liittynyttä tulevaisuuskatsausta.

Hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää palvelustrategiasta ja palveluverkosta 9.12.2025. Aluehallitus käsittelee palvelustrategia- ja palveluverkkoesityksiä 25.–26.11. ja antaa päätösesityksen aluevaltuustolle.



Lue lisää: www.hyvaks.fi/palveluverkko



