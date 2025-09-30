Tampereen Särkänniemi Oy

Karmiva karnevaali rikkoi jälleen kävijäennätyksen

20.10.2025 12:13:25 EEST | Tampereen Särkänniemi Oy | Tiedote

Jaa

Särkänniemen Karmiva karnevaali houkutteli jälleen ennätysmäärän kävijöitä, kun yhdeksättä kertaa järjestetty tapahtuma sai syyssäästä nauttivat huvittelijat liikkeelle jopa edellisvuotta vilkkaammin. Suosittu tapahtuma kasvoi yhdeksän prosenttia viime vuoden ennätyksestä. Uusi kauhukohde ja koko perheelle suunnattu alue keräsivät runsaasti kiitosta kävijöiltä.

Karusellit ja valokoristeet loistavat iltahämärässä karnevaaleilla.
Karmiva karnevaali toi iloa ja valoa pimeneviin syysiltoihin. Särkänniemi

Särkänniemen Karmivaa karnevaalia vietettiin kuulaassa syyssäässä. Tapahtuma järjestettiin nyt yhdeksättä kertaa, ja se keräsi jälleen ennätysmäärän kävijöitä – jopa yhdeksän prosenttia enemmän kuin viime vuonna, jolloin tehtiin edellinen ennätys.

”Karmiva karnevaali lisää suosiotaan vuodesta toiseen. Varsinkin, kun syyspäivät ovat upeita, lähtevät tamperelaiset liikkeelle sankoin joukoin. Tämän lisäksi saimme paljon syyslomakävijöitä myös Pirkanmaan ulkopuolelta”, kertoo Särkänniemen toimitusjohtaja Mikko Hautasaari.

Karmivin kauhukohde Phobia Lab keräsi ylistystä

Tornadon lastausalueelle nyt neljättä kertaa rakennettu kauhukohde sai osakseen ylistystä. Moni kertoi löytäneensä Phobia Labin uumenista itselleen aiemmin tuntemattoman pelonlähteen.

”Phobia Labin kokonaisuus onnistui erittäin hyvin ja saimme hyvää kävijäpalautetta. Saimme myös aiempaa enemmän erilaisia reaktioita kävijöiltä. Kohteesta on usein poistuttu kiljuen, juosten ja nauraen. Turvasanaa on myös käytetty runsaasti, mikä kertoo siitä, että kohde on ollut pelottava”, kertoo Phobia Labin ohjaaja Veera Herranen.

Kauden toinen uutuus Kepposten keidas toi iloa koko perheelle

Perheen pienimmille tarkoitettu Kepposten keidas toi iloa koko perheelle. Alueen suosio jatkui myös iltaan asti. Alue houkutteli perheen pienimpien lisäksi myös kaikenikäisiä kävijöitä, jotka kaipasivat päiväänsä enemmän naurua kauhun sijaan.

”Kepposten keidas osoittautui heti ensimmäisenä aukiolopäivänä niin suosituksi, että aukioloaikoja pidennettiin. Alueesta tuli sekä lasten että teinien suosikki. Yllätyimme, kuinka erityisesti varhaisteinit löysivät Källin Töllin ja peikkohahmot Kepposen, Kolttosen ja Källin”, kertoo myös Kepposten keitaan ohjannut Herranen.

Koiramäen joulu tulee taas

Vaikka huvilaitteet ovatkin jo talviunilla, tapahtuu Särkänniemessä myös talvella. Tunnelmallista Koiramäen joulua vietetään tänä vuonna 12.–14.12. ja 19.–21.12.2025. Koko perheelle sopivassa vanhanajan joulutapahtumassa pääsee sukeltamaan Mauri Kunnaksen Koiramäen satumaailmaan sekä tapaamaan eläinystäviä leikkien ja herkutellen. Liput tapahtumaan ovat nyt myynnissä.

”Viime vuonna Koiramäen joulua vietettiin vain yhtenä viikonloppuna, joka osoittautui huippusuosituksi. Siksi laajensimme tapahtumaa tänä vuonna kahden viikonlopun mittaiseksi. Viime vuonna lanseerattu ja paljon kysytty Koiramäen joulun perhelippu saa myös tälle vuodelle jatkoa. Perhelipulla pääsee jopa viisihenkinen perhe vierailemaan Koiramäen joulussa hyvin edullisesti”, kertoo Särkänniemen toimitusjohtaja Mikko Hautasaari.

Katseet kohti ensi kesää

Särkänniemessä valmistaudutaan talven aikana ensi kesään. Kaudelle 2026 Särkänniemeen avataan vuosikymmenen laiteinvestointi – koko perheelle sopiva vuoristorata. Luvassa on korkealle nouseva ja suuri huvilaite, joka tulee muuttamaan Särkänniemen siluetin.

”Uskomme, että uusi vuoristorata tuo Särkänniemeen monen ikäisiä kävijöitä ensi kesänä. Vaikka kyseessä on koko perheelle sopiva vuoristorata, jossa ei mennä pää alaspäin, luvassa on vauhdikasta menoa. Kerromme tästä huvilaitteesta lisää pian, vielä tämän vuoden aikana”, Hautasaari vinkkaa.

Avainsanat

särkänniemikarmiva karnevaalihuvipuistotamperesyksysyysloma

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Karusellit ja valokoristeet loistavat iltahämärässä karnevaaleilla.
Karmiva karnevaali toi iloa ja valoa pimeneviin syysiltoihin.
Särkänniemi
Lataa
Neljä värikkäästi pukeutunutta henkilöä poseeraa huvipuiston karusellin edessä.
Hehkumahkun teatteriseurue.
Särkänniemi
Lataa
Värikäs huvipuistoalue, jossa on suuri sieni-installaatio ja useita leikkipaikkoja. Henkilöitä nauttimassa päivästä.
Koko perheen uutuus Kepposten keidas.
Särkänniemi.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Tampereen Särkänniemi Oy on vuonna 1966 perustettu Tampereen kaupungin omistama matkailuyhtiö. Särkänniemi on ilon ja elämysten alusta, Suomen monipuolisin matkailukohde ja Tampereen matkailun suurin vetovoimatekijä. Särkänniemen elämyskokonaisuuteen kuuluvat tällä hetkellä huvipuisto, akvaario, planetaario, Näsinneulan näkötorni ja Koiramäen eläinpuisto sekä maamme parhaimpiin ravintoloihin kuuluva Ravintola Näsinneula.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tampereen Särkänniemi Oy

Särkänniemen suurin laiteuudistus 20 vuoteen – huikea koko perheen vuoristorata kiitää huvipuiston yllä Näsijärven maisemissa17.6.2025 13:44:42 EEST | Tiedote

Särkänniemen huvipuistossa on aloitettu rakennustyöt, joiden tuloksena alueelle nousee Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen koko perheen vuoristorata. Kesäkaudelle 2026 valmistuva vuoristorata on Särkänniemen merkittävin laiteuudistus yli kahteen vuosikymmeneen. Uusi laite kohoaa lähes 30 metrin korkeuteen ja kulkee huikeissa korkeuksissa osin huvipuistoalueen yllä, aivan Näsijärven vierellä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye