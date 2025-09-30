Karmiva karnevaali rikkoi jälleen kävijäennätyksen

Särkänniemen Karmivaa karnevaalia vietettiin kuulaassa syyssäässä. Tapahtuma järjestettiin nyt yhdeksättä kertaa, ja se keräsi jälleen ennätysmäärän kävijöitä – jopa yhdeksän prosenttia enemmän kuin viime vuonna, jolloin tehtiin edellinen ennätys.

”Karmiva karnevaali lisää suosiotaan vuodesta toiseen. Varsinkin, kun syyspäivät ovat upeita, lähtevät tamperelaiset liikkeelle sankoin joukoin. Tämän lisäksi saimme paljon syyslomakävijöitä myös Pirkanmaan ulkopuolelta”, kertoo Särkänniemen toimitusjohtaja Mikko Hautasaari.





Karmivin kauhukohde Phobia Lab keräsi ylistystä

Tornadon lastausalueelle nyt neljättä kertaa rakennettu kauhukohde sai osakseen ylistystä. Moni kertoi löytäneensä Phobia Labin uumenista itselleen aiemmin tuntemattoman pelonlähteen.

”Phobia Labin kokonaisuus onnistui erittäin hyvin ja saimme hyvää kävijäpalautetta. Saimme myös aiempaa enemmän erilaisia reaktioita kävijöiltä. Kohteesta on usein poistuttu kiljuen, juosten ja nauraen. Turvasanaa on myös käytetty runsaasti, mikä kertoo siitä, että kohde on ollut pelottava”, kertoo Phobia Labin ohjaaja Veera Herranen.





Kauden toinen uutuus Kepposten keidas toi iloa koko perheelle

Perheen pienimmille tarkoitettu Kepposten keidas toi iloa koko perheelle. Alueen suosio jatkui myös iltaan asti. Alue houkutteli perheen pienimpien lisäksi myös kaikenikäisiä kävijöitä, jotka kaipasivat päiväänsä enemmän naurua kauhun sijaan.

”Kepposten keidas osoittautui heti ensimmäisenä aukiolopäivänä niin suosituksi, että aukioloaikoja pidennettiin. Alueesta tuli sekä lasten että teinien suosikki. Yllätyimme, kuinka erityisesti varhaisteinit löysivät Källin Töllin ja peikkohahmot Kepposen, Kolttosen ja Källin”, kertoo myös Kepposten keitaan ohjannut Herranen.





Koiramäen joulu tulee taas

Vaikka huvilaitteet ovatkin jo talviunilla, tapahtuu Särkänniemessä myös talvella. Tunnelmallista Koiramäen joulua vietetään tänä vuonna 12.–14.12. ja 19.–21.12.2025. Koko perheelle sopivassa vanhanajan joulutapahtumassa pääsee sukeltamaan Mauri Kunnaksen Koiramäen satumaailmaan sekä tapaamaan eläinystäviä leikkien ja herkutellen. Liput tapahtumaan ovat nyt myynnissä.

”Viime vuonna Koiramäen joulua vietettiin vain yhtenä viikonloppuna, joka osoittautui huippusuosituksi. Siksi laajensimme tapahtumaa tänä vuonna kahden viikonlopun mittaiseksi. Viime vuonna lanseerattu ja paljon kysytty Koiramäen joulun perhelippu saa myös tälle vuodelle jatkoa. Perhelipulla pääsee jopa viisihenkinen perhe vierailemaan Koiramäen joulussa hyvin edullisesti”, kertoo Särkänniemen toimitusjohtaja Mikko Hautasaari.





Katseet kohti ensi kesää

Särkänniemessä valmistaudutaan talven aikana ensi kesään. Kaudelle 2026 Särkänniemeen avataan vuosikymmenen laiteinvestointi – koko perheelle sopiva vuoristorata. Luvassa on korkealle nouseva ja suuri huvilaite, joka tulee muuttamaan Särkänniemen siluetin.

”Uskomme, että uusi vuoristorata tuo Särkänniemeen monen ikäisiä kävijöitä ensi kesänä. Vaikka kyseessä on koko perheelle sopiva vuoristorata, jossa ei mennä pää alaspäin, luvassa on vauhdikasta menoa. Kerromme tästä huvilaitteesta lisää pian, vielä tämän vuoden aikana”, Hautasaari vinkkaa.