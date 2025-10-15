Tilastoilla toivoa – Suomen eläkejärjestelmässä piilee paljon hyvää uutista

Tilastot paljastavat usein ongelmia, ja hyvä niin. Haluamme kuitenkin nostaa esiin toisenlaisen näkökulman: tilastojen voiman kertoa myös hyviä uutisia työkyvystä ja työelämästä. Hyvät uutiset ansaitsevat tulla nähdyiksi.

Ilmarisen johtava asiantuntija Anssi Smedlund, tutkija Jouni Vatanen ja asiantuntijapsykologi Simo Levanto tulkitsevat ja hyödyntävät dataa työssään ja nostavat esiin tuoreessa blogissaan muun muassa seuraavia havaintoja:

läkevarallisuus on kasvanut 20 vuodessa noin 84 miljardista eurosta noin 247 miljardiin euroon. Vuonna 2004 suomalaisten palkkatulot olivat noin 60 miljardia euroa ja vuonna 2024 jo 110 miljardia euroa.

Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus on puolittunut vuodesta 2002.

Alle 35-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana.

2000-luvun alussa vain noin joka kymmenes palkansaaja jaksoi työelämässä alimpaan vanhuuseläkeikäänsä saakka, kun nyt luku on jo 70 prosenttia.

Kun työeläkejärjestelmä luotiin 1960-luvun alussa, 65-vuotiaaksi odotettiin selviävän elossa vain puolet miehistä. Nyt vastasyntyneen pojan odotetaan elävän lähes 80 vuoden ikään.

Jopa kuusi kymmenestä tuoreesta eläkeläisestä haluaisi tehdä ansiotöitä eläkkeellä osa-aikaisesti.

Ilmarisen asiantuntijat haluavat myös muistuttaa, että tilastot eivät synny itsestään. Vaikka tekoäly tarjoaa uusia välineitä datan käsittelyyn ja mallintamiseen, tarvitaan aina myös asiantuntijoita, jotka ymmärtävät ilmiöiden taustan ja tulkitsevat luvut oikein. Tekoäly ei myöskään pääse käsiksi kaikkeen tilastotietoon.

