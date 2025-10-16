Oma Häme

Oma Häme osallistuu 22.10. Hämeenlinnassa pidettävään moniviranomaisharjoitukseen

20.10.2025 12:09:35 EEST | Oma Häme | Tiedote

Jaa

Yhteistyötä kaupungin ja poliisin kanssa harjoitellaan Nummen yhtenäiskoululla.

Arkistokuva viranomaisharjoituksesta syyskuulta 2023. Poliisiauto ja ambulanssi metsän reunassa.
Arkistokuva viranomaisharjoituksesta syyskuulta 2023.

Hämeenlinnassa Nummen yhtenäiskoululla järjestetään keskiviikkona 22. lokakuuta moniviranomaisharjoitus, jossa Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Hämeenlinnan kaupunki ja poliisi harjoittelevat yhteistyötä suuronnettomuustilanteessa.

Harjoitus toteutetaan koulupäivän aikana, ja sen yhteydessä voi koulun alueella näkyä viranomaistoimintaa.

Harjoituksen tavoitteena on vahvistaa viranomaisten yhteistoimintaa ja kerätä kokemuksia yhteistoiminnan kehittämiseen. Kyseessä on ensimmäinen näin laaja harjoitus Kanta-Hämeen yläkoulussa.

Lisätietoja medialle:

Harjoituksen jälkeen lähetetään mediatiedote, jossa kerrotaan haastattelumahdollisuuksista. Harjoituksen aikana ei anneta haastatteluja.

viestinta(at)omahame.fi
viestinta(at)hameenlinna.fi
viestinta.hame(at)poliisi.fi

Avainsanat

moniviranomaisharjoitusyhteistyöhämeenlinnasuuronnettomuusviranomaiset

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Oma Häme

Oma Häme ei järjestä tänä vuonna rokotuksia ilman ajanvarausta – varaa siis rokotusaikasi etukäteen15.10.2025 13:30:41 EEST | Tiedote

Tänä vuonna influenssa- ja koronarokotteita ei jaeta ilman ajanvarausta, joten varaathan aikasi etukäteen. Kätevimmin varaat ajan digitaalisesti joko Oma Häme -sovelluksella tai kirjautumalla asiointipalveluun verkkosivuillamme. Ajan varaaminen onnistuu halutessasi myös puhelimitse. Aikoja on hyvin tarjolla ja rokotteita annetaan vielä joulukuussa. Lisätietoja rokotusajan varaamisesta ja digitaalisen ajanvarauksen ohjevideon löydät osoitteesta omahame.fi/rokotuspalvelut.

Liikkumisen tuen palvelujen soveltamisohje ja kuljetuspalvelun käyttäjän ohje uudistuvat10.10.2025 10:49:56 EEST | Uutinen

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten liikkumisen tuen palveluiden soveltamisohjetta on päivitetty uuden vammaispalvelulain myötä. Aluehallitus hyväksyi uuden ohjeen kokouksessaan 6. lokakuuta. Ohje astuu voimaan 15.10.2025. Voit tutustua ohjeeseen täällä. Soveltamisohje määrittää liikkumisen tuen palvelujen myöntämistä, toteuttamista ja käyttämistä koskevat käytännöt Kanta-Hämeen hyvinvointialueella. Soveltamisohjeilla varmistetaan asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu ja tuetaan palveluihin liittyvää päätöksentekoa. Samanaikaisesti soveltamisohjeen päivityksen kanssa päivittyy Oma Hämeen kuljetuspalvelun käyttäjän ohje, johon voit tutustua täällä. Ikäihmisten palveluiden asiakkaat Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumisen tuen palvelut on suunnattu erityisesti mahdollistamaan ikääntyneiden henkilöiden itsenäinen suoriutuminen ja kotona asuminen silloin, kun he eivät kykene käyttämään julkista liikennettä sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella. Sosiaalihuoltolai

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye