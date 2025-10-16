Oma Häme osallistuu 22.10. Hämeenlinnassa pidettävään moniviranomaisharjoitukseen
Yhteistyötä kaupungin ja poliisin kanssa harjoitellaan Nummen yhtenäiskoululla.
Hämeenlinnassa Nummen yhtenäiskoululla järjestetään keskiviikkona 22. lokakuuta moniviranomaisharjoitus, jossa Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Hämeenlinnan kaupunki ja poliisi harjoittelevat yhteistyötä suuronnettomuustilanteessa.
Harjoitus toteutetaan koulupäivän aikana, ja sen yhteydessä voi koulun alueella näkyä viranomaistoimintaa.
Harjoituksen tavoitteena on vahvistaa viranomaisten yhteistoimintaa ja kerätä kokemuksia yhteistoiminnan kehittämiseen. Kyseessä on ensimmäinen näin laaja harjoitus Kanta-Hämeen yläkoulussa.
Lisätietoja medialle:
Harjoituksen jälkeen lähetetään mediatiedote, jossa kerrotaan haastattelumahdollisuuksista. Harjoituksen aikana ei anneta haastatteluja.
viestinta(at)omahame.fi
viestinta(at)hameenlinna.fi
viestinta.hame(at)poliisi.fi
Avainsanat
