Oma Häme osallistuu 22.10. Hämeenlinnassa pidettävään moniviranomaisharjoitukseen

Tänä vuonna influenssa- ja koronarokotteita ei jaeta ilman ajanvarausta, joten varaathan aikasi etukäteen. Kätevimmin varaat ajan digitaalisesti joko Oma Häme -sovelluksella tai kirjautumalla asiointipalveluun verkkosivuillamme. Ajan varaaminen onnistuu halutessasi myös puhelimitse. Aikoja on hyvin tarjolla ja rokotteita annetaan vielä joulukuussa. Lisätietoja rokotusajan varaamisesta ja digitaalisen ajanvarauksen ohjevideon löydät osoitteesta omahame.fi/rokotuspalvelut.