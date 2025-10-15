Suomen Pankki

BOFIT Ennuste Venäjän talouskehityksestä vuosina 2025–2027

20.10.2025 14:01:00 EEST | Suomen Pankki | Tiedote

Venäjän talouden nopea kasvu on ohi. Venäjän BKT:n kasvuvauhti on vuoden 2025 alkupuoliskolla hidastunut selvästi ennakoituakin nopeammin, ja koko vuonna talous kasvaa korkeintaan yhden prosentin vauhtia.

Sodan tarpeet, työvoimapula ja julkisten menojen kasvuvauhdin hidastuminen rajoittavat talouden kasvua koko ennustejakson. Kuluvan vuoden kasvua on hidastanut myös öljyn hinnan lasku, mikä on supistanut valtion verotuloja merkittävästi.

Ennusteessa oletamme, että julkiset menot tukevat edelleen kotimaista kysyntää ja etenkin sotaan linkittyvien alojen tuotantoa. Talouden muilla sektoreilla kasvua rajoittavat sekä työvoimapula että luotonannon kasvun hiipuminen. Ilman merkittäviä politiikkamuutoksia tai ulkoisia shokkeja Venäjän BKT:n oletetaan kasvavan noin yhden prosentin vauhtia myös lähivuosina.

Ennustettua huonomman kehityksen riski kasvaa jatkuvasti talouden epätasapainojen lisääntyessä. Talouden resurssien ohjaaminen sotaa tukeville aloille on jatkuvasti vaikeampaa, mutta se ei muodostu mahdottomaksi. Sotatoimien pidempiaikainen taukoaminen voisi antaa Venäjän taloudelle hengähdystauon, mutta sotateollisuuden merkitys ei lähivuosina heikkene.

 ”Venäjän talouden nopea kasvu on ohi. Ennustejakson lopulla Venäjän talous on haavoittuvampi ja sen kasvunäkymät paljon heikommat kuin ennen sotaa. Tästä huolimatta Venäjä pystyy edelleen ylläpitämään nykyisen kaltaista hyökkäyssotaansa ja takaamaan kohtuullisen elämänlaadun suurimmalle osalla väestöään”, toteaa vanhempi neuvonantaja Laura Solanko.

