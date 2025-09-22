R-kioskin uusi kauppias Linda Klimoff järjestää avajaistapahtuman Porin torin Ärrällä 23.10.
Porin torin R-kioskilla juhlistetaan uuden kauppiaan, Linda Klimoffin, aloitusta avajaistapahtumin torstaina 23. lokakuuta. Avajaisia vietetään koko päivän ajan ja paikalle saapuu myös Red Bull Tetris-teemaisella pop-up-tapahtumalla.
”On hienoa päästä aloittamaan kauppiasura näin keskeisellä paikalla Porissa. Torin R-kioski on monelle tuttu kohtaamispaikka, ja haluan tuoda siihen oman energisen otteeni ja uusia ideoita,” kertoo Linda Klimoff, joka on ollut aiemmin työntekijänä mm. Satasairaalan R-kioskilla.
Taustalla vahva kokemus
Klimoffin tie kauppiaaksi alkoi R-kioskin trainee-ohjelman kautta.
”Olen ollut kaksi kertaa R-kioskin järjestämässä tähtimyyjäsemifinaalissa, ja sitä kautta sain tietää trainee-mahdollisuudesta. Keskustelin vanhojen työnantajieni, mm. Satasairaalan R-kioskia pyörittävien Siltasten, kanssa, ja heidän suosituksestaan kiinnostuin Porin torin kioskista”, Klimoff kertoo.
Kokemusta R-kioskilta on ehtinyt kertyä jo neljän vuoden ajalta.
”Aloitin Porissa, siirryin siitä Vähärauman kioskiin ja sitten Satasairaalaan. Keväällä toimin Säkylän kioskin esihenkilönä, joten asiakaspalvelu ja kioskimaailma ovat jo tuttuja.”
Ruokaisuutta ja rentoa toritunnelmaa
Porin tori on Lindan mielestä monien mahdollisuuksien paikka.
”Tämä on Porin isoin ihmisvirran keskittymä. Täällä on paikallisliikenteen bussit, tori ja paljon porilaisia liikenteessä. Näen tässä paljon potentiaalia”, Klimoff kuvailee.
Uusi kauppias haluaa tuoda torikioskiin ripauksen ”delimaailmaa”.
”Sairaalan kioskissa opin panostamaan ruokaisuuteen, ja haluan tuoda sen myös tänne. Aion kokeilla rohkeasti erilaisia R-kioskin ruokavaihtoehtoja ja katsoa, mikä toimii parhaiten asiakkaiden toiveiden mukaan. Omiin suosikkeihini kuuluvat juustotaquitot ja kalkkunapretzelit.”
Ensimmäisten kuukausien tavoitteena on tutustua asiakkaisiin ja kehittää valikoimaa yhdessä heidän kanssaan. ”Haluan kuulla ihmisiltä, mitä he toivovat valikoimaan. Tulkaa rohkeasti juttelemaan ja tutustumaan uuteen kauppiaaseen!”
Avajaisissa pääsee pelailemaan
Avajaispäivän aikana Red Bull järjestää Tetris-teemaisen pop-upin torilla.
”Red Bull jakaa 500 ilmaista juomaa, ja minä tarjoan lisäksi ilmaisen kahvikupongin ensimmäisille asiakkaille. Luvassa on rentoa meininkiä ja jutustelua ja hyllyt ovat täynnä herkkuja,” Klimoff kertoo.
Avajaispäivänä Porin tori saa annoksen energiaa ja iloa. Linda toivottaa kaikki tervetulleiksi mukaan juhlistamaan uutta alkua.
Yhteyshenkilöt
Heiju SimolaVastuullisuus- ja viestintäpäällikköPuh:0408431991Heiju.simola@r-kioski.fiwww.r-kioski.fi
