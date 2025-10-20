Suomalaisen Tiedeakatemian Eino Jutikkalan historiapalkinto tutkimuksen uudistajalle, emeritaprofessori Irma Sulkuselle
Pitkän ja ansiokkaan uran Helsingin ja Tampereen yliopistoissa tehnyt Irma Sulkunen on tinkimätön ja syvällinen nais- ja sukupuolihistorian tutkimuksen pioneeri, Suomalainen Tiedeakatemia toteaa palkintoperusteluissaan. Professori Sulkunen tunnetaan myös useiden merkkihenkilöiden elämäkertojen kirjoittajana.
Joka kolmas vuosi ansiokkaasta historiantutkimustyöstä myönnettävän palkinnon arvo on 15 000 euroa.
Irma Sulkunen väitteli vuonna 1986 teoksella ”Raittiusliike kansalaisuskontona”, joka avasi uudenlaisen näkökulman kansanliikkeiden rooliin suomalaisen nationalismin ja kansalaisyhteiskunnan synnyssä. Tutkimus viitoitti Sulkusta tarkastelemaan naisten historiallista roolia. Hänestä tulikin yksi suomalaisen nais- ja sukupuolihistorian tutkimuksen pioneereista. Sulkunen on tutkinut esimerkiksi suomalaisten naisten varhaista äänioikeutta ja esittänyt sen pohjautuneen agraariseen sukupuolijärjestelmään. Miina Sillanpäätä käsittelevästä tutkimuksestaan Sulkunen sai vuonna 1990 valtion tiedonjulkistamispalkinnon.
Sulkunen on uudistanut vahvasti suomalaisen historiantutkimuksen metodologiaa, ja hänellä on ollut merkittävä rooli opettajana ja ohjaajana.
Sulkunen tunnetaan myös historiallisista elämäkerroista, joita hän on kirjoittanut muun muassa Miina Sillanpäästä, Mandi Granfeltistä ja Liisa Eerikintyttärestä. Ne ovat innostaneet lukuisia historioitsijoita hyödyntämään elämäkertaa välineenä laajojen yhteiskunnallisten prosessien ja kehityskulkujen tarkastelussa.
Professori Sulkusen työ historiantutkimuksen parissa jatkuu edelleen. Alkuvuonna 2025 ilmestyi Sulkusen historiantutkijan pitkästä kokemuksesta ammentava Elias Lönnrotin elämäkerta.
Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi Sulkunen kutsuttiin vuonna 2006.
Eino Jutikkalan historiapalkinto julkistettiin Suomalaisen Tiedeakatemian Ilta tieteelle -tapahtumassa Säätytalolla maanantaina 20. lokakuuta 2025. Tilaisuudessa jaettiin myös Suomalaisen Tiedeakatemian humanistipalkinto.
Lisätietoja:
Suomalainen Tiedeakatemia Pääsihteeri Pekka Aula pekka.aula@acadsci.fi, 040 7030 952
Palkinnonsaaja Professori Irma Sulkunen sulkunenirma@gmail.com, 050 369 3648
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Irina HaltsonenViestintäpäällikköSuomalainen TiedeakatemiaPuh:+358 50 587 6527irina.haltsonen@acadsci.fi
Pekka AulapääsihteeriSuomalainen TiedeakatemiaPuh:040 7030 952pekka.aula@acadsci.fi
Suomalainen Tiedeakatemia
Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia tutkijoiden yhdyssiteenä. Järjestämme tapahtumia, edistämme tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, kustannamme tieteellisiä julkaisuja ja annamme lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Jaamme vuosittain yli 2,5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina suomalaiselle tieteelle. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia Suomesta ja ulkomailta.
