Suomalaisen Tiedeakatemian Eino Jutikkalan historiapalkinto tutkimuksen uudistajalle, emeritaprofessori Irma Sulkuselle

Joka kolmas vuosi ansiokkaasta historiantutkimustyöstä myönnettävän palkinnon arvo on 15 000 euroa.

Irma Sulkunen väitteli vuonna 1986 teoksella ”Raittiusliike kansalaisuskontona”, joka avasi uudenlaisen näkökulman kansanliikkeiden rooliin suomalaisen nationalismin ja kansalaisyhteiskunnan synnyssä. Tutkimus viitoitti Sulkusta tarkastelemaan naisten historiallista roolia. Hänestä tulikin yksi suomalaisen nais- ja sukupuolihistorian tutkimuksen pioneereista. Sulkunen on tutkinut esimerkiksi suomalaisten naisten varhaista äänioikeutta ja esittänyt sen pohjautuneen agraariseen sukupuolijärjestelmään. Miina Sillanpäätä käsittelevästä tutkimuksestaan Sulkunen sai vuonna 1990 valtion tiedonjulkistamispalkinnon.

Sulkunen on uudistanut vahvasti suomalaisen historiantutkimuksen metodologiaa, ja hänellä on ollut merkittävä rooli opettajana ja ohjaajana.

Sulkunen tunnetaan myös historiallisista elämäkerroista, joita hän on kirjoittanut muun muassa Miina Sillanpäästä, Mandi Granfeltistä ja Liisa Eerikintyttärestä. Ne ovat innostaneet lukuisia historioitsijoita hyödyntämään elämäkertaa välineenä laajojen yhteiskunnallisten prosessien ja kehityskulkujen tarkastelussa.

Professori Sulkusen työ historiantutkimuksen parissa jatkuu edelleen. Alkuvuonna 2025 ilmestyi Sulkusen historiantutkijan pitkästä kokemuksesta ammentava Elias Lönnrotin elämäkerta.

Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi Sulkunen kutsuttiin vuonna 2006.

Eino Jutikkalan historiapalkinto julkistettiin Suomalaisen Tiedeakatemian Ilta tieteelle -tapahtumassa Säätytalolla maanantaina 20. lokakuuta 2025. Tilaisuudessa jaettiin myös Suomalaisen Tiedeakatemian humanistipalkinto.

