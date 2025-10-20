Helsingin Kaupunkitilat Oy

Mörkötansseja, kauhukauppoja ja huikeita livekeikkoja – Halliween valtaa Hakiksen 24.–25.10.2025

20.10.2025 13:52:15 EEST | Helsingin Kaupunkitilat Oy | Tiedote

Halliween valtaa Hakiksen – mukana mm. Arppa, Lala Salama, Mary Ann Hawkins, viktoriaanisia kummituksia, kirottu lelukauppa sekä vampyyrien herkkukellari! 

Halliween valtaa Hakaniemen kauppahallin ja torin 24.–25.10.
Halliween valtaa Hakaniemen kauppahallin ja torin 24.–25.10. Kuva: Camilla Bloom

Hakaniemen kauppahallin oma HALLIWEEN-tapahtuma järjestetään tänä vuonna kaksipäiväisenä pe–la 24.–25.10.2025. Tällä kertaa tapahtuma laajenee myös Hakaniemen torin puolelle huikeiden livekeikkojen ja mörkötanssien muodossa.

Yhtenä perjantai-illan kohokohdista koetaan Arpan keikka hallin viereen nousevalla torilavalla klo 19.  Lauantaina lavalla esiintyvät Mary Ann Hawkins ja Lala Salama. Haukku Hippeläisen seikkailuorkesterin hurjat mörkötanssit alkavat torilla lauantaina klo 12.

Hallin uumenissa odottavat puolestaan käytävillä vaeltavat viktoriaaniset kummitukset, aMazed Gamesin toteuttamat elämykselliset kauhukaupat sekä yhteisissä tiloissa tunnelmaa nostattava DJ Dracula. Tarjolla on myös walk-in -tarot-tulkintoja. Satokausikalenterin kurpitsankaiverrustyöpajassa kukin pääsee loihtimaan omia Halliween-luomuksiaan. Juhlan kunniaksi halli saa myös teeman mukaisen valaistuksen ja koristelun.

– Aivan hyytävän kamalaa meininkiä luvassa siis! Perheen pienimmille perjantai-illan kauhukaupat voivat olla jopa hieman liian pelottavia, mutta lauantaiksi niistä tehdään koko perheelle sopivat versiot, vinkkaa tapahtuman tuottaja Sonja Immonen Helsingin Kaupunkitilat Oy:stä.

Halli palvelee perjantaina poikkeuksellisesti peräti klo 21 saakka. Lauantaina se on avoinna klo 8-18.

OHJELMA PE 24.10.

16-19 Satokausikalenterin kurpitsankaiverrustyöpaja

18–21 Vampyyrien herkkukellari (1. krs) ja kirottu lelukauppa (2. krs)

18–21 Veera Heaven: walk-in astrologiaa ja tarot-tulkintoja (2. krs)

19–20 Arppa (Hakaniemen torin lava)

DJ Joonas Petteri viihdyttää hallin alakerrassa klo 18–19 ja klo 20–21

OHJELMA LA 25.10.

10–17 Vampyyrien herkkukellari (1. krs) ja kirottu lelukauppa (2. krs)

10-17 Satokausikalenterin kurpitsankaiverrustyöpaja

12–12.30 Haukku Hippeläisen seikkailuorkesterin hurjat mörkötanssit (Hakaniemen tori)

12–18 Veera Heaven: walk-in astrologiaa ja tarot-tulkintoja (2. krs)

14–15 Lala Salama (Hakaniemen tori)

16–17 Mary Ann Hawkins (Hakaniemen tori)

DJ Joonas Petteri viihdyttää hallin alakerrassa torilavan keikkojen väleissä klo 13–18

Halliween valtaa Hakaniemen kauppahallin ja torin 24.–25.10.
Myös kauppahallin myyjät pukeutuvat teeman mukaisesti.
Myös kauppahallin myyjät pukeutuvat teeman mukaisesti.
Myös kauppahallin myyjät pukeutuvat teeman mukaisesti.
Tarjolla kauppahallissa on näyttäviä Halloween-herkkuja.
Arppa esiintyy Halliween-tapahtumassa Hakaniemen torilla pe 24.10. klo 19.
