FHRA

FHRA Ry:n uusi johtokunta valittiiin Helsingissä

20.10.2025 13:49:09 EEST | FHRA | Tiedote

Jaa

Lauantaina 18.10.2025 pidettiin Finnish Hot Rod Association FHRA Ry:n syyskokous Helsingissä.

Johtokunnasta jäivät pois: Jani Blom ja Ari-Pekka Forsberg.

Uusina aloittivat: Joni Kauppinen ja Kaj Malmström.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti nyt valittujen johtokunnan jäsenten toimikausi alkaa välittömästi syyskokouksesta lähtien.

FHRA Ry:n johtokunta:

  • Ari Remahl (Puheenjohtaja)
  • Toni Erälähde
  • Joni Kauppinen
  • Sini-Erika Käyhkö
  • Juha-Pekka Lähteenmäki
  • Kaj Malmström
  • Mikko Ruusunen
  • Mika Saroma
  • Arto Sulopuisto

Yhteystiedot tästä

Avainsanat

fhrafinnish hot rod associationjohtokunta

Yhteyshenkilöt

Ari Remahl, puheenjohtaja, Finnish Hot Rod Association FHRA Ry, ari.remahl@fhra.fi

Kuvat

Ari Remahl
Ari Remahl
Lataa
Mikko Ruusunen
Mikko Ruusunen
Lataa
Sini-Erika Käyhkö
Sini-Erika Käyhkö
Lataa
Toni Erälähde
Toni Erälähde
Lataa
Joni Kauppinen
Joni Kauppinen
Lataa
Mika Saroma
Mika Saroma
Lataa
Arto Sulopuisto
Arto Sulopuisto
Lataa
Juha-Pekka Lähteenmäki
Juha-Pekka Lähteenmäki
Lataa
Kaj Malmström
Kaj Malmström
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta FHRA

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye