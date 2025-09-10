FHRA Ry:n uusi johtokunta valittiiin Helsingissä
Lauantaina 18.10.2025 pidettiin Finnish Hot Rod Association FHRA Ry:n syyskokous Helsingissä.
Johtokunnasta jäivät pois: Jani Blom ja Ari-Pekka Forsberg.
Uusina aloittivat: Joni Kauppinen ja Kaj Malmström.
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti nyt valittujen johtokunnan jäsenten toimikausi alkaa välittömästi syyskokouksesta lähtien.
FHRA Ry:n johtokunta:
- Ari Remahl (Puheenjohtaja)
- Toni Erälähde
- Joni Kauppinen
- Sini-Erika Käyhkö
- Juha-Pekka Lähteenmäki
- Kaj Malmström
- Mikko Ruusunen
- Mika Saroma
- Arto Sulopuisto
Yhteystiedot tästä
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ari Remahl, puheenjohtaja, Finnish Hot Rod Association FHRA Ry, ari.remahl@fhra.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta FHRA
Forssalainen Jere Rantaniemi uusi Euroopan mestaruutensa - "Tunne on huikea"10.9.2025 08:42:18 EEST | Tiedote
Kiihdytysajon FIA:n Euroopan mestaruussarjan finaali ajettiin sunnuntaina 7. syyskuuta Englannin Santa Podissa.
Kiihdytysajon Suomen mestarit ja Suomen Cup –voittajat vuonna 20258.9.2025 12:31:27 EEST | Tiedote
SPTR Finals –osakilpailuun Pieksämäellä 6.-7.9. osallistui yli 200 kilpailijaa. Yhteensä kaudella 2025 Kiihdytysajon SM-sarjassa ajettiin neljä osakilpailua. Kilpailupaikkakunnat olivat Pieksämäki, Kauhava ja Kalajoki.
Jere Rantaniemelle toinen perättäinen kiihdytysajon EM-kulta7.9.2025 17:14:48 EEST | Tiedote
Hallitseva Euroopan mestari Jere Rantaniemi varmisti sunnuntaina Santa Podissa toisen perättäisen FIA European Pro Modified -mestaruuden.
Kiihdytysajon Euroopan mestaruudet ratkeaa - Rantaniemellä kultasauma4.9.2025 15:20:38 EEST | Tiedote
Hallitseva Euroopan mestari Jere Rantaniemi on hyvissä asemissa kolmannen EM-osakilpailun jälkeen.
50. Cruising Pre-Party -juhlatapahtuma Helsinki-Malmin lentoasemalla 5.9.20253.9.2025 11:17:30 EEST | Tiedote
Helsinki-Malmin lentoaseman Cruising Pre-Party tapahtumat järjestää Finnish Hot Rod Association FHRA ry. Cruising Pre-Party on yhdistyksen ilmaistapahtuma, jonne sekä harrasteajoneuvoilijat että yleisö voivat tulla maksutta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme