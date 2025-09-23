Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelma osoittaa koulutusten ongelmakohdat ja linjaa kehitystarpeet

20.10.2025

Uudistettuun Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelmaan on kirjattu opettajaksi opiskelevien näkemykset eri opettajankoulutusohjelmien keskeisimmistä kehittämistarpeista. Se on tarkoitettu niin opettajaopiskelijoiden kuin koulutuksen kehittäjien ja poliitikkojenkin ohjenuoraksi paremman opettajankoulutuksen kehittämiseen.

Kaksi henkilöä istuu luentosalissa ja seuraa luentoa. Kuvateksti: "Tavoitteet opettajankoulutukselle".
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOLin julkaisema Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelma antaa suuntaviivat sekä opettajankoulutuksen nykyisten ongelmien korjaamiseen että koulutuksen pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. Ohjelman tavoitteet on jaettu kaikille opetusaloille yhteisiin yleisiin tavoitteisiin sekä alakohtaisiin erityistavoitteisiin, jotta eri koulutusohjelmien tarpeet tulisi monipuolisesti huomioiduiksi.

Yhteiskunta on jatkuvien muutosten alla ja opettajankoulutuksen tulee perustua ajankohtaiseen tutkimustietoon, jotta opetus vastaa yhteiskunnan tarpeisiin. Laadukkaassa koulutuksessa yhdistyy teoria ja käytäntö. Koulutusohjelmien antamia valmiuksia on SOOLin tavoiteohjelmassa linjattu yleisesti ja alakohtaisesti varhaiskasvatuksesta aineopetukseen.

– Viime viikkojen aikana mediassa on keskusteltu paljon opettajien kuormituksesta sekä työelämävalmiuksista. Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelma tuo keskusteluun mukaan opettajaksi opiskelevien näkökulman, kertoo SOOLin puheenjohtaja Jani Siirilä.

– Vastavalmistuneiden opettajien työelämään integroituminen on yhdistelmä paitsi opettajankoulutuksessa annettuja valmiuksia myös työelämän kykyä tukea vastavalmistuneita opettajien työuransa alkupuolella esim. mentoroinnin avulla, Siirilä muistuttaa.

Uusi Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelma on luettavissa SOOLin verkkosivuilla ja saatavilla myös printtijulkaisuna, jota voi tilata SOOLin toimistolta.

Kaksi henkilöä istuu luentosalissa ja seuraa luentoa. Kuvateksti: "Tavoitteet opettajankoulutukselle".
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on valtakunnallinen kaikkien opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja palvelujärjestö, johon kuuluu yli 6 000 eri alojen opettajaksi opiskelevaa. Liitto edistää ja valvoo jäsentensä etuja erityisesti koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittisissa kysymyksissä sekä parantaa opettajaksi opiskelevien opiskeluedellytyksiä vaikuttamalla opettajankoulutuksen kehittämiseen.

