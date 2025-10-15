Maitoalan kehitys ja innovaatiot esillä Maitoalan huippuseminaarissa Kuopiossa!
Maitoalan huippuseminaari järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa Itä-Suomessa 29.–30.10.2025 Original Sokos Hotel Puijonsarvessa Kuopiossa.
Pääteemana vuoden 2025 seminaarissa ovat automaattilypsy ja avaimet onnistumiseen. Tilaisuudessa on luentoja muun muassa maatilayrityksen johtamiseen ja lypsylehmien hyvinvointiin liittyen.
Maitoalan huippuseminaarin liput vietiin käsistä – noin 200 osallistujan tapahtuma myytiin loppuun ennätysajassa!
Huippuseminaari tarjoaa ajankohtaista tietoa ja näkökulmia alan kehityksestä, tehokkuudesta ja tulevaisuudesta.
Tapahtuman pääpuhujana nähdään kansainvälisesti arvostettu Lean Farming® -konsultti, yritysjohtaja Susanne Pejstrup Tanskasta, joka tuo mukanaan tuoreita ajatuksia maitotilojen johtamiseen ja kannattavuuteen. Tilaisuudessa puheenvuoron saavat myös monet muut maitoalan asiantuntijat ja alueen edelläkävijä maitotilojen yrittäjät. He käsittelevät tilaisuudessa seuraavia aiheita: Kuinka lypsyrobotilta saadaan huipputuloksia?, Rypsin viljely maitotilalla – onnistumisia, haasteita ja oivalluksia sekä Yhteispelillä parempiin tuloksiin – tiimi tilan tukena.
Seminaarin yhteydessä järjestetään myös kaksipäiväiset minimessut, jotka tarjoavat mahdollisuuden verkostoitumiseen alan yritysten kanssa. Torstaina osallistujilla on mahdollisuus lähteä tilavierailulle Kuikkalahti Dairyyn tai Luke Maaningalle.
Keskiviikkoilta huipentuu yhteiseen illalliseen Sokos Hotel Puijonsarvessa, jossa nautitaan paikallisista lähiruokaelämyksistä. Illan tunnelmasta vastaa juhlaorkesteri RaiRai Company.
Tutustu monipuoliseen ohjelmaan tästä!
Lisätietoa
Hanna-Kaisa Ahonen, ProAgria Itä-Suomi
p. 050 342 8221
hanna-kaisa.ahonen@proagria.fi
