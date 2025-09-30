Helsingin poliisisoittokunta ja Sibelius-Akatemia yhdistävät voimansa – Tulevaisuuden Mestarilaulajat nousevat lavalle Järvenpäässä 24.10.
Helsingin poliisisoittokunta on paljon enemmän kuin orkesteri – se on silta viranomaistoiminnan, taiteen ja nuorten tulevaisuuden välillä.
Orkesteri tunnetaan ennen kaikkea lasten ja nuorten parissa tehtävästä valistustyöstään, mutta sillä on myös merkittävä rooli suomalaisen musiikkielämän keskiössä. Pitkäjänteinen ja monipuolinen yhteistyö Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kanssa on yksi keskeisistä tavoista, joilla poliisisoittokunta tukee ja kouluttaa uutta muusikkosukupolvea.
Yhteistyö, joka kasvattaa tulevaisuuden muusikoita
Ylikapellimestari Sami Ruusuvuoren mukaan yhteistyö Sibelius-Akatemian kanssa on äärimmäisen arvokasta, sillä se tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden työskennellä ammattimuusikoiden kanssa.
– Yhteistyön muodot elävät vuosittain: tänä vuonna mukana ovat laulajat, ensi vuonna säveltäjät. Omilta opiskeluajoiltani muistan, kuinka tärkeää on saada työskennellä oikean orkesterin kanssa – se avaa aivan uusia näkökulmia musiikin tekemiseen, Ruusuvuori kertoo.
Myös Sibelius-Akatemian laulun professori Petteri Salomaa korostaa yhteistyön merkitystä opiskelijoiden näkökulmasta. Hänen mukaansa Helsingin poliisisoittokunnan kanssa työskentely on tarjonnut laulunopiskelijoille hienon mahdollisuuden laajentaa osaamistaan ja kohdata uudenlaista yleisöä. – Tänäkin vuonna useampi lahjakas nuori laulaja pääsee kokemaan erilaisia haasteita ja oppimisen hetkiä ammattiorkesterin ja puhallinkapellimestariopiskelijoiden kanssa. Järvenpään kulttuurimiljöössä järjestettävä konsertti innostaa nuoria taiteilijoita esittelemään taitojaan monipuolisen ohjelman parissa, Salomaa kertoo.
Pitkäjänteistä kumppanuutta ja uusia kokemuksia
Puhallinkapellimestariluokan lehtori Petri Komulainen toteaa, että Helsingin poliisisoittokunnan ja Sibelius-Akatemian yhteistyö on ollut hedelmällistä ja pitkäjänteistä. – Viimeisten kymmenen vuoden aikana puhallinorkesterinjohto, poliisisoittokunta ja Sibelius-Akatemian eri koulutusohjelmat ovat yhdistäneet voimansa useaan otteeseen. Yhteistyö on tuonut yhteen solistit, sävellyksen opiskelijat ja kapellimestarit, jotka ovat päässeet toimimaan assistentteina orkesterin harjoituksissa. Tulevaisuuden Mestarilaulajat-konserttikokonaisuus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden työskennellä ammattimuusikoiden ja lahjakkaiden laulajien kanssa. Järvenpää-talon konserttisali tarjoaa upeat puitteet tälle riemastuttavalle ja laulumusiikin eri tyylejä esittelevälle konserttiproduktiolle.
Ammattiorkesteri – oppimisen korvaamaton väline
Matka musiikinopiskelijasta huipulle on pitkä ja vaativa. Pelkkä tekninen taituruus ei riitä – tarvitaan syvällistä ymmärrystä musiikin kokonaisuudesta, yhteisöllisyyttä ja kykyä kommunikoida orkesterin kanssa. Siksi on välttämätöntä, että opiskelijoilla on mahdollisuus työskennellä todellisen ammattiorkesterin kanssa jo ennen varsinaista uraa.
Mikään tekoäly tai tekninen ratkaisu ei voi korvata todellista harjoitus- ja konserttitilannetta. Suomessa on pitkään ymmärretty tämä, erityisesti kapellimestarilegenda Jorma Panulan johdolla: huippumuusikoiden ja kapellimestarien kouluttaminen vaatii oikean orkesterin.
Kommunikointi orkesterin kanssa on paljon muutakin kuin sanoja tai tekniikkaa – se on kokonaisvaltaista yhteyden rakentamista elävän, hengittävän organismiin verrattavan yhteisön kanssa. Tämä yhteys ja sen luominen ovat avainasemassa, kun tavoitellaan todellista yhteismusisoinnin huippuelämystä.
Nuoret kapellimestarit äänessä
Kapellimestariopiskelija ja säveltäjä Robert Ruohola kertoo, että juuri Helsingin poliisisoittokunta oli hänen porttinsa puhallinorkesterien maailmaan. Hän kirjoitti ensimmäisen puhallinorkesteriteoksen opiskellessaan sävellysluokalla juuri tälle orkesterille. Tällä kertaa hän palaa orkesterin eteen kapellimestarin roolissa, ja yhteistyö huipentuu lokakuussa 2026 Temppeliaukion kirkossa pidettävään kapellimestaridiplomikonserttiin.
Myös kapellimestariopiskelija Ilkka Aunu kuvaa kokemuksiaan lämpimästi. Hänen mukaansa poliisisoittokunnan kanssa työskentelyssä yhdistyvät rohkeat ja avarakatseiset projektit uuden musiikin parissa sekä tinkimätön klassikkoteosten yksityiskohtien hiominen. – Olen päässyt kantaesittämään kolme laajaa nykymusiikkiteosta poliisisoittokunnan kanssa, ja samalla työskentelemään mestariteosten, kuten Musorgskin Näyttelykuvien ja Sibeliuksen Cassazionen, parissa, Aunu kertoo.
Aunu vertaa työskentelyä kuvanveistoon: ensin hahmotellaan teoksen karkea muoto ja sitten hiotaan yksityiskohtia yhä tarkemmin. – Ammattiorkesterin kanssa työskentely on nopeaa ja määrätietoista – kaikki etenee saumattomasti, ja yhteisöllinen henki on vahva. Musiikkia tehdään pieteetillä, mutta aina pilke silmäkulmassa. Helsingin poliisisoittokunnan toimintaa seuratessa hämmästyy kerta toisensa jälkeen, kuinka monipuolisia projekteja orkesteri toteuttaa, Aunu toteaa
Yhteyshenkilöt
Lassi IkäheimointendenttiHelsingin poliisilaitos /Erityistoimintayksikkö /Helsingin poliisisoittokuntaPuh:0503406822Puh:(+358) 0295 47 4549lassi.ikaheimo@poliisi.fi
