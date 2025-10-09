Friends & Brgrs laajentaa toimintaansa Vantaalla – uusi ravintola Kivistöön avataan alkuvuonna 2026

Kivistö on voimakkaasti kasvava ja kehittyvä kaupunginosa, jossa keskeiset liikenneyhteydet, juna-aseman läheisyys ja vireä keskushanke tekevät alueesta houkuttelevan palvelualueen. Friends & Brgrsilla on entuudestaan ravintolat Vantaan Jumbossa ja Myyrmannissa – nyt ketju tuo kotimaiset laatuhampurilaiset entistä lähemmäs myös Kivistön alueen asukkaita.

“Kivistö on nopeasti kasvava kaupunginosa, jossa ihmiset elävät arkeaan ja liikkuvat aktiivisesti. Haluamme olla siellä, missä elämä tapahtuu, tuomassa helposti saavutettavan ja laadukkaan kotimaisen hampurilaisvaihtoehdon osaksi vantaalaisten arkea,” sanoo Friends & Brgrsin toimitusjohtaja Tuomas Piirtola.

Friends & Brgrs valmistaa kaikki hampurilaiset käsityönä smash-pihveistä, paikan päällä leivotuista sämpylöistä ja kotimaisista raaka-aineista. Jokainen annos tehdään huolella – kuin omalle ystävälle.

Tietoa Friends & Brgrsista:

33 ravintolaa ympäri Suomen

Työllistää noin 750 henkilöä

Perustettu vuonna 2014 Pietarsaaressa

Friends & Brgrs -lupaus on yksinkertainen: tuoreita kotimaisia raaka-aineita, käsityötä ja asiakaslähtöistä laatua jokaisessa ravintolassa.