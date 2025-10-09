Friends & brgrs Oy Ab

Friends & Brgrs laajentaa toimintaansa Vantaalla – uusi ravintola Kivistöön avataan alkuvuonna 2026

20.10.2025 16:21:03 EEST | Friends & brgrs Oy Ab | Tiedote

Friends & Brgrs kasvattaa ravintolaverkostoaan pääkaupunkiseudulla ja avaa alkuvuonna 2026 uuden toimipisteen Kivistön Citymarketin yhteyteen. Ravintola sijoittuu Kivistön ytimeen ja juna-aseman läheisyyteen. Aloitamme noin 20 henkilön rekrytoinnin lähiaikoina uuden ravintolan tiimiin.

Friends & Brgrs on kotimainen hampurilaisketju, joka valmistaa käsintehdyt burgerit tuoreista suomalaisista raaka-aineista.

Kivistö on voimakkaasti kasvava ja kehittyvä kaupunginosa, jossa keskeiset liikenneyhteydet, juna-aseman läheisyys ja vireä keskushanke tekevät alueesta houkuttelevan palvelualueen. Friends & Brgrsilla on entuudestaan ravintolat Vantaan Jumbossa ja Myyrmannissa – nyt ketju tuo kotimaiset laatuhampurilaiset entistä lähemmäs myös Kivistön alueen asukkaita.

“Kivistö on nopeasti kasvava kaupunginosa, jossa ihmiset elävät arkeaan ja liikkuvat aktiivisesti. Haluamme olla siellä, missä elämä tapahtuu, tuomassa helposti saavutettavan ja laadukkaan kotimaisen hampurilaisvaihtoehdon osaksi vantaalaisten arkea,” sanoo Friends & Brgrsin toimitusjohtaja Tuomas Piirtola.

Friends & Brgrs valmistaa kaikki hampurilaiset käsityönä smash-pihveistä, paikan päällä leivotuista sämpylöistä ja kotimaisista raaka-aineista. Jokainen annos tehdään huolella – kuin omalle ystävälle.

Tietoa Friends & Brgrsista:

  • 33 ravintolaa ympäri Suomen
  • Työllistää noin 750 henkilöä
  • Perustettu vuonna 2014 Pietarsaaressa

Friends & Brgrs -lupaus on yksinkertainen: tuoreita kotimaisia raaka-aineita, käsityötä ja asiakaslähtöistä laatua jokaisessa ravintolassa.

Asiakkaat nauttimassa Friends & Brgrsin käsintehdyistä burgereista ja ranskalaisista – kotimaisista raaka-aineista valmistettuna.
Friends & Brgrs -ravintolat täyttyvät burgerin ystävistä – kotimainen ruoka ja rento yhdessäolo yhdistävät.
Paikan päällä leikatut perunat ja smash-burgerit – Friends & Brgrsin aitoja makuja Suomesta.
Friends & Brgrs – kotimainen hampurilaisketju, joka tekee asiat paremmin

Friends & Brgrs on vuonna 2014 Pietarsaaressa perustettu kotimainen hampurilaisketju, jonka kuusi ystävää perusti intohimosta burgereihin ja laadukkaaseen ruokaan. Yrityksen filosofia on yksinkertainen: jokaisella hampurilaisella on väliä.

Friends & Brgrs valmistaa hampurilaisensa käsityönä tuoreista, huolellisesti valituista suomalaisista raaka-aineista – jopa 95 % raaka-aineista tulee suomalaisilta tuottajilta. Ketjun oma leipomo leipoo sämpylät päivittäin paikan päällä, pihvit jauhetaan tuoreesta kotimaisesta naudanlihasta ja perunat leikataan käsin ravintoloissa.

Tänä päivänä Friends & Brgrsilla on 33 ravintolaa ympäri Suomen, ja se työllistää noin 750 henkilöä. Yritys on kasvanut nopeasti ja jatkaa laajentumistaan tuoden laadukkaan, kotimaisen hampurilaisaterian yhä useamman suomalaisen ulottuville.

Friends & Brgrs on kotimainen hampurilaisketju, joka valmistaa käsintehdyt burgerit tuoreista suomalaisista raaka-aineista.

