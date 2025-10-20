Keski-Suomen Biopankki juhlii 10-vuotista taivaltaan – kaikille avoin juhlaseminaari Sairaala Novassa 20.11.2025
Keski-Suomen hyvinvointialueella toimiva Keski-Suomen Biopankki juhlii tänä vuonna kymmenvuotista taivaltaan kaikille avoimessa, maksuttomassa juhlaseminaarissa Sairaala Novassa 20.11.2025 kello 10-15.30. Biopankki on ollut perustamisestaan lähtien mukana edistämässä terveysalan tutkimusta ja innovaatiotoimintaa ja nyt on aika pysähtyä juhlaseminaarin merkeissä katsomaan, mihin olemme tulleet ja mitä uutta on horisontissa.
Ilmoittaudu juhlaseminaariin viimeistään tiistaina 18.11.2025 verkossa osoitteessa https://www.hyvaks.fi/sairaala-nova/biopankki10v, josta löydät myös juhlaseminaarin ohjelman.
Keski-Suomen Biopankki on ollut mukana merkittävissä tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa
Vuosikymmenen aikana Keski-Suomen Biopankki on ollut mahdollistamassa lukuisia merkittäviä tutkimus- ja tuotekehityshankkeita. Näistä esimerkkejä ovat jyväskyläläisen BiopSense Oy:n uudenlaisen näytteenkäsittelylaitteen kehitys sekä FinnGen-hanke, joka on maailman mittakaavassakin ainutlaatuinen sairauksien geneettistä perustaa kartoittava tutkimus.
FinnGen on tuottanut jo tuhansia tutkimusjulkaisuja ja sen tuloksissa on tunnistettu muun muassa suomalaisväestöön liittyvä merkittävä lapsettomuuteen vaikuttava geenivirhe sekä long covid -oireyhtymän taustalla vaikuttavia geenimuotoja.
BiopSense Oy puolestaan odottaa näytteenkäsittelyautomaattinsa valmistuvan vuoden 2026 aikana. Laite mahdollistaa solunulkoista DNA:ta (cfDNA) mittaavien näytteiden aiempaa laajemman käytön esimerkiksi syöpä- ja sikiödiagnostiikassa.
Biopankin aineistot karttuvat jatkuvasti. Tällä hetkellä kokoelmat sisältävät jo yli 21 000 vapaaehtoisen näytteenantajan näytteitä ja terveystietoja. Tutkijoilta saapuu viikoittain uusia aineistopyyntöjä, ja biopankin tieteellisen ohjausryhmän hyväksymät aineistoluovutukset lisääntyvät jatkuvasti.
Juhlaseminaari kokoaa yhteen menneet ja tulevat saavutukset
Keski-Suomen Biopankin 10-vuotisjuhlaa vietetään sairaala Novan luentosalissa 20.11.2025. Päivän ohjelma alkaa katsauksella biopankin historiaan ja sen mahdollistamiin tutkimusprojekteihin.
Iltapäivän osiossa suunta kääntyy tulevaisuuteen – kuulemme puheenvuoroja muun muassa tekoälyn hyödyntämisestä terveysalan tutkimuksessa sekä Keski-Suomeen rakentuvasta terveyden edistämisen tutkimusekosysteemistä.
Juhlapäivä huipentuu syntymäpäiväkahveihin sairaala Novan Hiljaisella pihalla. Päivän aikana halukkaat voivat myös antaa oman biopankkisuostumuksensa ja näytteensä.
Tervetuloa juhlimaan kanssamme Keski-Suomen Biopankin 10-vuotista matkaa!
