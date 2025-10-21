Pohjois-Karjalan ELY-keskus kokosi yhteistyökumppanit keskustelemaan tulevasta aluehallintouudistuksesta
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille 21.10.2025 järjestämässä tilaisuudessa keskusteltiin vuoden 2026 alussa voimaan tulevasta valtion aluehallinnon uudistuksesta ja uusien virastojen perustamisesta. Tilaisuuteen osallistui n. 70 henkeä Pohjois-Karjalan kunnista, maakuntaliitosta, muista viranomaisista, mediasta, oppilaitoksista, yrityksistä, hyvinvointialueelta ja järjestöistä.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus järjesti sidosryhmätilaisuuden 21.10.2025 Kauppakatu 40:n virastotalossa keskustellakseen yhteistyökumppaneidensa kanssa vuoden 2026 alussa voimaan tulevasta aluehallinnon uudistuksesta ja Itä-Suomen elinvoimakeskuksen perustamisesta.
Tilaisuudessa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ylijohtaja Ari Niiranen kertoi valtion aluehallintouudistuksesta yleisesti ja Itä-Suomen elinvoimakeskuksen toimeenpanosta, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Tommi Huttunen liikennetehtävien järjestämisestä, sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Janne Kärkkäinen ympäristötehtävistä Lupa- ja valvontavirastossa.
Valtion aluehallinnon uudistuksessa Suomeen perustetaan 1.1.2026 kymmenen uutta alueellista elinvoimakeskusta sekä valtakunnallinen Lupa- ja valvontavirasto. Uudistuksen tavoitteina ovat lupa- ja valvontakäytäntöjen sujuvoittaminen ja yhdenmukaistaminen sekä monialaisen valtion aluehallinnon luominen nykyistä vahvemmille alueille.
Uudistuksessa ELY-keskuksien tehtävistä siirtyvät
- kehittämis-, rahoitus- ja toimeenpanotehtävät elinvoimakeskuksiin,
- ympäristöalan lupa- ja valvontatehtävät Lupa- ja valvontavirastoon,
- julkisen henkilöliikenteen tehtävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.
Itä-Suomessa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksista muodostetaan uusi Itä-Suomen elinvoimakeskus, jonka toimialueena on Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat. Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on päätoimipaikka Kuopiossa ja toimipaikat Joensuussa sekä Mikkelissä. Itä-Suomen elinvoimakeskuksessa työskentelee yhteensä noin 260 työntekijää.
Elinvoimakeskusten tehtävä on tukea alueidensa vahvuuksiin ja erityispiirteisiin perustuvaa kehittämistä yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Elinvoimakeskukset vahvistavat alueensa elinvoimaa ja talouden kestävää kasvua. Elinvoimakeskukset hoitavat jatkossa muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
”Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta muodostuu vahva toimija, joka on yksi suurimmista elinvoimakeskuksista hoitaen mm. EU:n rakennerahastojen välittävän toimielimen tehtäviä sekä kalataloustehtäviä koko Järvi-Suomessa ja vesienhoidon edistämistä myös Kaakkois-Suomessa”, kuvailee ylijohtaja Ari Niiranen uutta virastoa. ”Itä-Suomen elinvoimakeskuksen toimeenpano on sujunut sujuvassa ja tasapuolisessa yhteistyössä, mikä antaa erinomaiset edellytykset edistää elinvoimaa kaikissa kolmessa maakunnassa”, toteaa Niiranen luottavaisena.
Uudistuksen myötä muodostetaan myös uusi valtakunnallinen Lupa- ja valvontavirasto, johon kootaan kaikki Valviran tehtävät, sekä suurin osa aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tehtävistä. Lupa- ja valvontavirastolla on 18 toimipaikkaa ympäri Suomen, jokaisessa maakunnassa. Lupa- ja valvontavirastossa työskentelee yhteensä noin 2 000 henkilöä.
Sidosryhmätilaisuudessa kuultiin kumppaneiden näkemyksiä uudistuksen vaikutuksista sekä kerrottiin, miten muutokset heijastuvat elinkeinojen edistämiseen sekä liikenne- ja ympäristötehtäviin.
Tilaisuuteen osallistui laajasti maakuntaliiton ja muiden viranomaisten edustajia, kaupunkien ja kuntien johtoa ja viranhaltijoita, kehittämisyhtiöiden ja yrityspalvelujen edustajia, median edustajia ja toimittajia, tutkimus- ja oppilaitosten edustajia sekä elinkeinoelämän ja järjestöjen asiantuntijoita. Sidosryhmien puheenvuoron piti maakuntavaltuuston puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.
Vastaavat tilaisuudet on järjestetty syksyn aikana myös Pohjois-Savossa Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa sekä Etelä-Savossa Mikkelissä. Pohjois-Karjalan tilaisuuteen osallistui myös Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Jari Mutanen.
Tilaisuudessa jaettiin myös Pohjois-Karjalan maakunnallinen ympäristöpalkinto. Palkinnon sai tänä vuonna rääkkyläläinen Kukkakuhhaus-tapahtuma.
