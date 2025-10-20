Loimaan uusi ikääntyneiden asumisyksikkö on valmistunut

Uudessa asumisyksikössä on kolme kerrosta ja yhteensä 70 asuntoa, joista ensimmäisen kerroksen 21 asuntoa on varustettu keittiöllä yhteisölliseen asumiseen sopivaksi. Toisen ja kolmannen kerroksen yhteensä 49 asuntoa on suunniteltu nykyaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen tarpeisiin.

Asuinhuoneiden lisäksi asumisyksikössä löytyy yhteiset ruoka- ja oleskelutilat, kuntoilutila, saunaosastot, pyykkitila sekä henkilökunnan tiloja.

– Kuukanpelto on Varhan oman tuotannon ensimmäinen asumispalveluiden uudiskohde, joka otetaan käyttöön hybridiyksikkönä. Hybridiyksiköllä tarkoitetaan asumisyksikköä, jossa on sekä yhteisöllistä että ympärivuorokautista asumista. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa asumispaikkojen käyttämisen joustavasti asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaan ja lisäksi sillä tavoitellaan synergiaetuja esimerkiksi tilankäytössä ja henkilöstön saatavuudessa. Kuukanpellon suunnittelun aikana valmisteltiin myös Varhan ikääntyneiden asumispalveluiden tilakonseptia, toteaa Varhan ikääntyneiden palvelujen tulosaluejohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen.

Kuukanpelto korvaa Loimaan Alastarolla sijaitsevan ikääntyneiden ympärivuorokautista palveluasumista tarjoavan 25-paikkaisen Ilolakodin tilat sekä Kartanonmäen palvelukeskuksen ympärivuorokautinen palveluasumisen, koska Kartanonmäen palvelukeskukseen on suunnitteilla kuntouttava arviointiyksikkö.

Yleisöllä on mahdollisuus tutustua uuteen yksikköön

Uutta asumisyksikköä esitellään tuleville asukkaille ja omaisille 23.10.2025, ja Varhan henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille seuraavana päivänä 24.10.2025. Ilolakodin ja Kartanokodin asukkaat muuttavat Kuukanpellon yksikköön lokakuun lopussa. Heitä ja heidän omaisiaan on informoitu muutosta etukäteen.

Yleisöllä on mahdollisuus tutustua Kuukanpeltoon avoimet ovet -tilaisuudessa perjantaina 24.10.2025 klo 14–16. (Osoite: Vapaudenkatu 18). Paikan päällä Varhan ikääntyneiden palveluiden esihenkilöstö on esittelemässä asumisyksikköä. Tilaisuus on kaikille avoin.

Energiatehokas asumisyksikkö

Kuukanpelto on energiatehokas asumisyksikkö, ja rakennuksessa hyödynnetään uusiutuvia energianlähteitä kuten maalämpöä ja katolle asennettavia aurinkopaneeleja. Rakennuksen kokonaispinta-ala on 4 800 m2.

Suomen Hoiva ja Asunto Oy:n omistukseen tulevan palvelutalon suunnittelusta ja rakentamisesta vastasi Rakennusliike Lapti Oy.

– Kuukanpellon kohde on eittämättä yksi upeimmista palvelutaloista, jonka olemme saaneet toteuttaa. Arkkitehtuurin lisäksi Kuukanpellon kohteessa korostuu yhteisöllisyys sekä kodinomaisuus. Vaikka puhutaankin kohtalaisen suurikokoisesta palveluyksiköstä, näyttäytyy se hyvällä tavalla ihmisen mittakaavaisena. Iso kiitos luottamuksesta Suomen Hoiva ja Asunnolle. Käyttäjille toivotamme sujuvaa ja ihmisarvoista arkea, Laptin aluejohtaja Ville Raitanen lähettää terveiset.

– Yhteistyö hankkeen KVR-urakoitsija Laptin kanssa sujui jälleen mainiosti ja omistajan näkökulmasta vaivattomasti. Uudet, nykyaikaiset tilat ovat tervetulleet niin henkilöstön kuin palveluasumista tarvitsevien ikääntyneiden näkökulmasta. Uuden asumisyksikön myötä ikäihmisten asumispalvelut voidaan Loimaalla toteuttaa seuraavat vuosikymmenet laadukkaissa tiloissa, kertoo kiinteistökehitysjohtaja Tuomas Terho Suomen Hoiva ja Asunnosta.

Uuden yksikön palveluntuottajana ja vuokralaisena toimii Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Hanke sisältyy Varhan aluevaltuuston toukokuussa 2023 hyväksymään päivitettyyn investointisuunnitelmaan 2023–2026.

Lisätiedot:

Susanna Kaunisto, vt. asumispalvelujohtaja, ikääntyneiden asumispalvelut, 044 772 6577, susanna.kaunisto@varha.fi

Eeva-Sirkku Pöyhönen, tulosaluejohtaja, ikääntyneiden palvelut, Varsinais-Suomen hyvinvointialue, 050 538 2101, eeva-sirkku.poyhonen@varha.fi

Ville Raitanen, aluejohtaja, Rakennusliike Lapti Oy, 040 054 9791, ville.raitanen@lapti.fi

Tuomas Terho, kiinteistökehitysjohtaja, Suomen Hoiva ja Asunto Oy, 040 826 1136, tuomas.terho@attendo.fi