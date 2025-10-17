Työntekijä sai sähköiskun, kun nostopuomi osui voimalinjaan vuonna 2015 – päätoteuttajan edustaja sai nyt sakot työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta
Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi 15.10.2025 antamassaan ratkaisussa virolaisen rakennusalan yrityksen edustajan 40 päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Samaa rikosasiaa käsiteltiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa neljän muun vastaajan osalta jo syksyllä 2024, jolloin käräjäoikeus hylkäsi syytteet heidän osaltaan. Tästä voi lukea lisää työsuojeluviranomaisen 16.10.2024 julkaisemasta tiedotteesta.
Nyt käsiteltävänä oli päätoteuttajan edustajan rikosvastuu vuonna 2015 Raisiossa tapahtuneessa työtapaturmassa, jossa rakennustyömaalla käytetyn nosturin puomi osui työmaan yläpuolella kulkeneeseen voimalinjaan, mikä aiheutti sähköiskun yhdelle työmaan työntekijälle. Syyttäjän mukaan vastaaja oli osaltaan laiminlyönyt tehdä kirjallista rakennustyömaan työturvallisuutta koskevaa suunnitelmaa. Työmaan suunnittelun kaikissa vaiheissa oli siis laiminlyöty huomioida suurjännitelinjan olemassaoloa ja siitä aiheutuvia vaaratekijöitä. Näiden vaaratekijöiden torjumiseksi ei ollut ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin. Lisäksi vastaaja oli osaltaan laiminlyönyt tehdä kirjallisen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelman.
Oikeudenkäynnissä kuultiin todistajia ja otettiin vastaan kirjallista todistelua. Vastaaja ei itse osallistunut oikeudenkäyntiin. Todistelun perusteella käräjäoikeus arvioi, että vastaajan yhtiö oli ollut päätoteuttaja, ja työmaan turvallisuus oli päätoteuttajan vastuulla. Näin ollen yhtiö oli ollut vastuussa havaituista puutteista.
Vastaaja oli urakkasopimuksessa kirjattu vastuulliseksi työnjohdosta sekä työsuojelusta. Todisteena olleesta kaupparekisteriotteesta ilmeni, että vastaaja oli ollut yhtiön hallituksen jäsen. Yhtiön ei näytetty nimenneen työnjohtajaa, eikä vastaaja ollut näin väittänytkään. Myös todistajien kertomukset tukivat näkemystä siitä, että vastaaja oli työmaalla päätoteuttajan edustaja. Näin ollen käräjäoikeus katsoi, että puutteista vastasi vastaaja.
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen juristi Matti Suontausta pitää hyvänä, että aivan liian pitkään kestänyt prosessi on nyt saatu kaikkien vastaajien osalta päätökseen käräjäoikeudessa.
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomio 25/107366, asiassa R 18/4268. Tuomio ei ole lainvoimainen.
Tiedote vuodelta 2024: Voimalinjaan osunut nostopuomi aiheutti työntekijälle hengenvaaralliset vammat – syytteet sekä työturvallisuusrikoksesta että vammantuottamuksesta hylättiin, julkaisuajankohta 16.10.2024
Yhteyshenkilöt
Juristi Matti SuontaustaTyösuojelun vastuualue, Lounais-Suomen aluehallintovirastoPuh:+358 295 018 152etunimi.sukunimi@avi.fi
