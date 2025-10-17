Ennakkokutsu medialle: SDP:n puoluevaltuuston kokous Espoossa 15.11.–16.11.
SDP:n puoluevaltuuston sääntömääräinen syyskokous järjestetään Espoon Dipolissa Aalto-yliopiston päärakennuksessa 15.–16.11.2025.
Arvoisa median edustaja,
Kokouksen avaa puoluevaltuuston puheenjohtaja Piia Elo. Kokouksen alussa kuullaan SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin poliittinen tilannekatsaus.
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan kokouksen julkisiin osuuksiin ja pressitilaisuuteen.
Tarkempi ohjelma ja ohjeet ilmoittautumiseen lähetetään medialle lähiaikoina.
Yhteyshenkilöt
Enni SaikkonenSDP:n viestintäpäällikköPuh:050 472 0332enni.saikkonen@sdp.fi
Antti Lindtman osallistuu Euroopan Sosialidemokraattisen puolueiden kongressiin Amsterdamissa17.10.2025 12:08:33 EEST | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja muuta SDP:n johtoa osallistuu Euroopan Sosialidemokraattisen puolueen (ESP) kongressiin 17.–18.10.2025. Kongressin teemana on edistyksellisten voimien liikehdintä Euroopassa ja maailmalla.
SDP:n Nasima Razmyar: Laadukas opetus myös ammatillisessa koulutuksessa on jokaisen nuoren oikeus13.10.2025 13:59:17 EEST | Tiedote
Jokaiselle nuorelle on turvattava laadukas opetus ja riittävä määrä lähiopetusta myös ammatillisessa koulutuksessa, vaatii SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar.
SDP:n ryhmäpuhe teollisuuspoliittisen selonteon palautekeskustelussa8.10.2025 16:10:01 EEST | Tiedote
SDP:n ryhmäpuheenvuoro palautekeskustelussa valtioneuvoston selonteosta teollisuuspolitiikasta 8.10.2025. Puhujana kansanedustaja Matias Mäkynen. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.
Ilona Sorri SDP:n poliittisen valmistelun asiantuntijaksi7.10.2025 11:34:55 EEST | Tiedote
SDP:n poliittisen valmistelun asiantuntijaksi on valittu Ilona Sorri. Hän aloittaa tehtävässään tammikuussa 2026.
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Hallitus seisoo työvoiman hyväksikäytön edessä tumput suorana4.10.2025 11:54:13 EEST | Tiedote
"Jos työministeri Marttinen haluaa tosissaan tukea suomalaisia yrityksiä ja työllisyyden kasvua, on nopea puuttuminen työperäiseen hyväksikäyttöön tarvittavilla toimenpiteillä on välttämätöntä," sanoo SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm.
