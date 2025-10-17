SDP

Ennakkokutsu medialle: SDP:n puoluevaltuuston kokous Espoossa 15.11.–16.11.

20.10.2025 14:45:42 EEST | SDP | Kutsu

SDP:n puoluevaltuuston sääntömääräinen syyskokous järjestetään Espoon Dipolissa Aalto-yliopiston päärakennuksessa 15.–16.11.2025.

Arvoisa median edustaja,

Kokouksen avaa puoluevaltuuston puheenjohtaja Piia Elo. Kokouksen alussa kuullaan SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin poliittinen tilannekatsaus.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan kokouksen julkisiin osuuksiin ja pressitilaisuuteen.

Tarkempi ohjelma ja ohjeet ilmoittautumiseen lähetetään medialle lähiaikoina.

Yhteyshenkilöt

SDP

Siltasaarenkatu 18-20 C

00530 HELSINKI

09 478 988 (vaihde)

https://www.sdp.fi/

