Akavan Erityisalat: Tampere leikkaamassa liikaa valmiiksi ohuesta hallinnostaan

Tampereen pormestarin keskiviikkona 22.10.2025 julkistetun talousarvioesityksen mukaan ensi vuoden tehostustoimet kohdistuisivat erityisesti hallintoon.

- Hallinto ei ole helppo leikkauskohde, koska hyvällä hallinnolla turvataan palvelujen sujuvuus, saavutettavuus sekä ammattimainen ja avoin päätösten valmistelu, sanoo neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari Akavan Erityisaloilta.

- Rajut hallinnon leikkaukset näkyvät asiakasrajapinnassa, vaikka leikkaajat usein toisin perustelevat. Ennen vähennyspäätöksiä tarvitaankin asiantuntevaa vaikutusten arviointia,

- Mikäli organisaatiossa joudutaan irtisanomis- tai lomautustilanteisiin, henkilöstön - myös esihenkilöiden - jaksamisesta tulee huolehtia erityisen tarkasti. Mitä pitempään henkilöstö on epätietoisuudessa, sitä tukalammaksi tilanne käy työhyvinvoinnin kannalta. Tampereellakin kyseessä on pitkä prosessi, kun yhteistoimintaneuvottelut alkoivat jo elokuussa, Jaakko Korpisaari sanoo.



Pääluottamusedustajat:

Pelkäämme, että nyt leikataan liikaa

Tampereen vuoden 2026 talousarvion valmisteluun liittyvä yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 2.10.2025. Neuvottelujen lopputuloksena työnantaja esittää toimenpidesuunnitelmaa, jolla saavutettaisiin vuoden 2026 aikana noin 6,9 miljoonan euron kustannussäästö. Kokonaiselle kalenterivuodelle laskettuna toimenpiteiden säästövaikutus on noin 10,6 miljoonaa euroa.

Toimenpidesuunnitelmasta arvioidaan aiheutuvan 122 irtisanomista koko- tai osa-aikaisiin tehtäviin. Lisäksi aiheutuu 45 irtisanomisperusteista tehtävämuutosta tai muuta olennaista tehtävämuutosta ja kolme osa-aikaistamista. Vähennyksiä oli jo saatu lievennettyä alkuperäisestä suunnitelmasta jättämällä avoimia tehtäviä täyttämättä sekä hyödyntämällä määräaikaisten tehtävien päättymisiä.

Tampereen kaupungin henkilöstöä edustavat pääluottamusedustajat toivat ilmi huolensa jäljelle jäävienkin leikkausten mittaluokasta, kun yhä pienempi työntekijämäärä joutuu tekemään lakisääteiset ja hallinnolliset tehtävät. (Luottamusedustajien lausunto tiedotteen liitteenä.)

- Pelkäämme, että nyt leikataan liikaa. Mikäli suunnitellut toimenpiteet toteutetaan, niillä on seurauksia ja kustannuksia vuosien päähän, kahdeksan pääluottamusedustajaa toteaa lausunnossaan.

- On tärkeää pitää kiinni osaavista työntekijöistä ja Tampereen houkuttelevuudesta työnantajana.

Tampereen kaupungin taloudesta tehty tuore raportti (Eero Laesterä, Tuomas Hanhela ja Tomi Pihlajamäki: Kasvun hinta Tampereella, 2022, liitteenä) muistuttaa, että hallinnollisten tehtävien vähentymisen tulee olla seurausta tehdyistä toimenpiteistä ja valinnoista, ei itseisarvo sinänsä.

- Aiemmin Tampereen yleishallinto on näyttäytynyt raskaana. Nyt oikeampi uusi tilastointi muuttaa tarkastelua radikaalisti, raportissa mainitaan.

Tampere on rankattu Suomen elinvoimaisimpien kaupunkien joukkoon ja sen kasvu on ollut voimakasta. Esimerkiksi kehityshankkeet, isot tapahtumat ja muutosviestintä edellyttävät hallinnollista työtä onnistuakseen. Myös työn murros, kiihtynyt mediaympäristö, yhteiskunnan viestinnällistyminen ja lainsäädännön velvoittavuus ovat synnyttäneet uusia tarpeita ja ammatteja hallinnon tehtäviin.

***

Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontuu talousarviokokoukseen maanantaina 10.11.2025 klo 9 alkaen Tampere-talossa.

Lisätietoja:

neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari, Akavan Erityisalat, puh. 040 777 9422

Akavan Erityisalat edustaa kuntien ja kuntayhtymien hallinnon asiantuntijoita ja esihenkilöitä.