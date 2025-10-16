Maakuntajohtajan viran haku - neljä hakijaa soveltuvuusarviointiin
Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan virkaa haki yhdeksän henkilöä, joista rekrytointiryhmä haastatteli viisi. Haastatelluista neljä etenee soveltuvuustesteihin.
24.10. ja 25.10. testattavat hakijat:
- Antti Kalliomaa, Lahti
- Karoliina Laakkonen-Pöntys, Nokia
- Juha Nieminen, Helsinki
- Sami Tikkanen, Kotka
Soveltuvuusarvioinnin jälkeen rekrytointityöryhmä antaa maakuntajohtajan valinnasta esityksensä maakuntahallitukselle ja maakuntavaltuuston on tarkoitus valita uusi maakuntajohtaja kokouksessaan 3.12.2025 Lahdessa.
Rekrytointityöryhmä
Maakuntajohtajan viran rekrytointiprosessista vastaa työryhmä:
Mika Kari pj, Hannu Rahkonen vpj, Heikki Vahto, Teemu Kinnari, Sami Salminen, Satu Jaatinen. Sihteerinä toimii Jari Paakkunainen.
Yhteyshenkilöt
Mika Kari, Päijät-Hämeen liitto / maakuntahallitus, Puh:050 398 5601, mika.kari@eduskunta.fi
Jari Paakkunainen, Hallintojohtaja / Director, Administration, Päijät-Hämeen liitto
Maakuntahallituksen ja -valtuuston sihteeri
