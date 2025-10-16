Maakuntajohtajan viran haku - neljä hakijaa soveltuvuusarviointiin

Maakuntahallituksen päätökset 13.10.2025 16:05:36 EEST | Tiedote

Maakuntahallitus päätti henkilövalinnoista (maakunnan yhteistyöryhmä ja CPMR) ja antoi lausunnon Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2026–2029.