Maakuntajohtajan viran haku - neljä hakijaa soveltuvuusarviointiin

20.10.2025 15:12:23 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote

Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan virkaa haki yhdeksän henkilöä, joista rekrytointiryhmä haastatteli viisi. Haastatelluista neljä etenee soveltuvuustesteihin.

Tummansinisellä pohjalla teksti: Maakuntajohtajan rekrytointi. Oikeassareunassa Päijät-Hämeen liiton logo

24.10. ja 25.10. testattavat hakijat:

  • Antti Kalliomaa, Lahti
  • Karoliina Laakkonen-Pöntys, Nokia
  • Juha Nieminen, Helsinki
  • Sami Tikkanen, Kotka

Soveltuvuusarvioinnin jälkeen rekrytointityöryhmä antaa maakuntajohtajan valinnasta esityksensä maakuntahallitukselle ja maakuntavaltuuston on tarkoitus valita uusi maakuntajohtaja kokouksessaan 3.12.2025 Lahdessa.

Rekrytointityöryhmä

Maakuntajohtajan viran rekrytointiprosessista vastaa työryhmä:

Mika Kari pj, Hannu Rahkonen vpj, Heikki Vahto, Teemu Kinnari, Sami Salminen, Satu Jaatinen. Sihteerinä toimii Jari Paakkunainen

Avainsanat

päijät-hämerekrytointimaakuntajohtaja

Yhteyshenkilöt

