Sonata Arctica aloittaa 30-vuotisjuhlakiertueensa Suomessa alkuvuodesta 2026

Alkuvuodesta 2026 ikoninen suomalainen metalliyhtye Sonata Arctica suuntaa juhlakiertueelle juhlistaakseen 30-vuotista uraansa – kolme vuosikymmentä uraauurtavaa musiikkia, unohtumattomia esiintymisiä ja pysyvää jälkeä maailman metalliskenessä.

Kiertue käynnistyy 30. tammikuuta 2026 Seinäjoen Rytmikorjaamolta ja vie yhtyeen halki Suomen – muun muassa Kuopioon, Savonlinnaan, Ouluun, Tampereelle, Helsinkiin, Turkuun ja Kemiin. 11 studioalbumia ja lukemattomia keikkoja soittanut Sonata Arctica on vakiinnuttanut paikkansa kansainvälisen metallin kärkinimenä. Yhtyeen melodinen power metal, pohdiskelevat sanoitukset ja taidokas soitto ovat tuoneet sille laajan ja uskollisen fanikunnan sekä kriitikoiden ylistystä.

"30 vuotta, 11 studioalbumia ja lukemattomia keikkoja myöhemmin - matka jatkuu! On hienoa startata 30-vuotisjuhlakiertue Suomesta! Tervetuloa juhlimaan kanssamme", yhtyeen rumpali Tommy Portimo sanoo.

Bändi lupaa kiertueelle uraa läpileikkaavan settilistan, joka sisältää fanien suosikkeja, harvinaisuuksia ja yllätyksiä – kaikki esitettynä sillä intohimolla ja energialla, joka on tehnyt heidän live-esiintymisistään legendaarisia.

Kiertueella mukana myös nouseva kotimainen metalliyhtye Royal Sorrow, joka toimii koko kiertueen virallisena lämmittelijänä, tuoden lavalle oman melodisen ja raskaan otteensa.

Liput tulevat myyntiin keskiviikkona 22.10.2025 klo 9.00.

Grey Beard ylpeänä esittää:

SONATA ARCTICA

“30th Anniversary Tour”

+ Support: Royal Sorrow

30.01.2026 Seinäjoki, Rytmikorjaamo

06.02.2026 Kuopio, Sawohouse Underground

07.02.2026 Savonlinna, House of Olaf

13.02.2026 Oulu, Tullisali

14.02.2026 Tampere, Tavara-asema

20.02.2026 Helsinki, Kulttuuritalo

21.02.2026 Turku, Teatro

28.02.2026 Kemi, Kemi Areena