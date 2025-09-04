Sonata Arctica aloittaa 30-vuotisjuhlakiertueensa Suomessa alkuvuodesta 2026
Alkuvuodesta 2026 ikoninen suomalainen metalliyhtye Sonata Arctica suuntaa juhlakiertueelle juhlistaakseen 30-vuotista uraansa – kolme vuosikymmentä uraauurtavaa musiikkia, unohtumattomia esiintymisiä ja pysyvää jälkeä maailman metalliskenessä.
Kiertue käynnistyy 30. tammikuuta 2026 Seinäjoen Rytmikorjaamolta ja vie yhtyeen halki Suomen – muun muassa Kuopioon, Savonlinnaan, Ouluun, Tampereelle, Helsinkiin, Turkuun ja Kemiin. 11 studioalbumia ja lukemattomia keikkoja soittanut Sonata Arctica on vakiinnuttanut paikkansa kansainvälisen metallin kärkinimenä. Yhtyeen melodinen power metal, pohdiskelevat sanoitukset ja taidokas soitto ovat tuoneet sille laajan ja uskollisen fanikunnan sekä kriitikoiden ylistystä.
"30 vuotta, 11 studioalbumia ja lukemattomia keikkoja myöhemmin - matka jatkuu! On hienoa startata 30-vuotisjuhlakiertue Suomesta! Tervetuloa juhlimaan kanssamme", yhtyeen rumpali Tommy Portimo sanoo.
Bändi lupaa kiertueelle uraa läpileikkaavan settilistan, joka sisältää fanien suosikkeja, harvinaisuuksia ja yllätyksiä – kaikki esitettynä sillä intohimolla ja energialla, joka on tehnyt heidän live-esiintymisistään legendaarisia.
Kiertueella mukana myös nouseva kotimainen metalliyhtye Royal Sorrow, joka toimii koko kiertueen virallisena lämmittelijänä, tuoden lavalle oman melodisen ja raskaan otteensa.
Liput tulevat myyntiin keskiviikkona 22.10.2025 klo 9.00.
Grey Beard ylpeänä esittää:
SONATA ARCTICA
“30th Anniversary Tour”
+ Support: Royal Sorrow
30.01.2026 Seinäjoki, Rytmikorjaamo
06.02.2026 Kuopio, Sawohouse Underground
07.02.2026 Savonlinna, House of Olaf
13.02.2026 Oulu, Tullisali
14.02.2026 Tampere, Tavara-asema
20.02.2026 Helsinki, Kulttuuritalo
21.02.2026 Turku, Teatro
28.02.2026 Kemi, Kemi Areena
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kiertueen järjestäjä: Grey Beard Oy
Promoottori: Jouni Markkanen (jouni@greybeard.fi)
Median akkreditoinnit: Carolin Büttner (carolin@greybeard.fi)
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Grey Beard
Marko Hietalan Suomen-kiertue alkaa tällä viikolla4.9.2025 14:02:00 EEST | Tiedote
Metallilegenda Marko Hietala palaa keikkalavoille eri puolilla Suomea ”Roses From The Deep – Tour Pt. 2” -kiertueensa myötä. Kriitikoiden ylistämä ”Roses From The Deep” -albumi on saanut kiitosta tunteikkaasta ilmaisustaan ja vahvasta musiikillisesta otteestaan, ja se jatkaa fanien hurmaamista ympäri maailman. Tulevalla kiertueella tullaan kuulemaan sekä uutta materiaalia että fanien kestosuosikkeja. Grey Beard ylpeänä esittää: MARKO HIETALA Roses From The Deep Tour Pt. 2 06.09.2025 Lahti - Möysä 12.09.2025 Kouvola - House Of Rock 13.09.2025 Naantali - Kaivohuone 14.09.2025 Tampere - Tavara Asema 19.09.2025 Seinäjoki - Rytmikorjaamo 20.09.2025 Oulu - Kantakrouvi 25.09.2025 Jyväskylä - Lutakko 26.09.2025 Kuopio - Sawohouse UG 27.09.2025 Savonlinna - House Of Olaf Liput
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme