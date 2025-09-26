Hotel Santa Claus Oy

Santa’s Hotel Santa Claus avaa uuden baarin Nook Loungen

20.10.2025 15:35:50 EEST | Hotel Santa Claus Oy | Tiedote

Nook Lounge on lämminhenkinen ja viihtyisä olohuonemainen baari Santa’s Hotel Santa Claus -hotellin yhteydessä. Nook Lounge tulee Zoomitin paikalle ja ovet ovat avoinna hotellin vieraille, kaupunkiin tuleville matkailijoille sekä paikallisille asukkaille.

Ihmisiä takan ääressä nauttimassa Nook Loungen tunnelmasta
Nook Lounge avataan Santa's Hotel Santa Clausin yhteyteen 22.10.2025

– Nook Lounge täydentää hotellimme palvelukokonaisuutta tuomalla modernin, lämminhenkisen kohtaamispaikan keskelle kaupungin sykettä. Tavoitteenamme on luoda tyylikkään kotoisa olohuone – paikka, jossa myös kauempaa tulleet voivat tuntea olonsa kotoisaksi, kertoo Santa’s Hotel Santa Clausin hotellinjohtaja Pia Virtala.

Baarin valikoimiin kuuluvat erilaiset juomat sekä kuumat ja kylmät herkulliset kansainväliset pikkupurtavat pohjoisella vivahteella.

–  Ruokamme on rentoa naposteltavaa, jossa on makuelementtejä eri puolilta maailmaa. Kansainvälisyys näkyy erityisesti ruoka-annoksissamme, kun taas juomatuotteissa korostuu suomalaisuus, kertoo Nook Loungen keittiöpäällikkö Jarkko Satta.

–  Rennossa ja tunnelmallisessa ilmapiirissä vieraat voivat nauttia laadukkaista juomista, hyvästä seurasta ja viihtyisästä ympäristöstä – juuri kuten hyvässä olohuoneessa kuuluukin, täydentää Nook Loungen ravintolapäällikkö Jarmo Saarela.

Avajaisia vietetään keskiviikkona 22.10.2025 alkuun kutsuvieraille ja tämän jälkeen, klo 19.00 alkaen ovet ovat avoinna kaikille. Tervetuloa tutustumaan uuteen olohuoneeseemme, Nook Loungeen!

Hotel Santa Claus Oy

Hotel Santa Claus Oy kuuluu lappilaiseen perheomisteiseen Santa’s Hotels -ketjuun, joka on osa Sava-Group-konsernia. Hotelliliiketoimintaa konsernissa on harjoitettu jo yli 30 vuotta, ja Santa’s Hotels -ketju on kasvanut vuosien aikana yhdeksi merkittävimmistä lappilaisista matkailualan toimijoista. Ketjun hotelleja sijaitsee Rovaniemen lisäksi Luostolla, Saariselällä, Kilpisjärvellä sekä Kalajoella, ketjuun kuuluu myös luksushuvila Levillä. Santa’s Hotels -ketjun liikevaihto vuonna 2024 oli 31,5 miljoonaa euroa, ja ketju työllistää ympärivuotisesti noin 150 henkilöä ja sesonkiaikoina noin 300 henkilöä.

