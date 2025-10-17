Kokoomuksen Satonen: SDP:n väite osa-aikatyön romuttamisesta on yksinkertaisesti väärin

Satonen oikaisee SDP:n kansanedustaja Rantasen väitteen, että työttömyysturvan suojaosan poisto olisi romuttanut osa-aikatyön kannustimet.



”Tämä väite on yksinkertaisesti väärin. VATT:n selvityksen mukaan työttömyystuen ja asumistuen suojaosien poisto ei ole romuttanut osa-aikatyötä tekevien määrää. Osa-aikatyötä tekevien osuus työttömistä on kyllä hieman supistunut, mutta vain muutaman prosenttiyksikön. Kyse ei ole siis todellakaan mistään romuttamisesta”, Satonen sanoo.



”On myös hyvä muistaa, että osa-aikatyötä tekevien osuus työttömistä on edelleen selvästi suurempi kuin ennen suojaosien käyttöönottoa vuosina 2014–2015”, Satonen sanoo.



Satosen mukaan työttömien kannustimet osa-aikatyön tekemiseen ovat Suomessa edelleen kansainvälisesti verrattuna varsin hyvät.



”Suomessa on käytössä soviteltu päiväraha, ja myös pieniä työkeikkoja kannattaa edelleen tehdä sosiaaliturvan ohessa. Hallituksen tavoitteena on, että yhä useampi pääsee osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön. Ihmiselle pitää olla kaikissa tilanteissa kannattavaa tehdä pienikin määrä töitä”, Satonen korostaa.



Yksin työttömyysasteen tuijottaminen antaa työmarkkinoista puutteellisen kuvan



Satonen muistuttaa, että työllisyys kääntyi laskuun jo vuonna 2022.



”Työllisyys kääntyi lasku-uralle jo vuonna 2022, siis edellisen hallituksen aikana. Hallitus ei voi kääntää maailmantalouden syklejä, mutta se voi tehdä päätöksiä, jotka vahvistavat työn kannustimia ja parantavat työllisyyttä kestävästi pitkällä aikavälillä”, Satonen sanoo.



Hallituksen tekemät uudistukset nostavat valtiovarainministeriön virkamiesarvion mukaan pitkällä aikavälillä työllisyyttä 90000:lla ja parantavat julkista taloutta 2 miljardilla.



Satonen huomauttaa, että yksin työttömyysasteen tuijottaminen antaa työmarkkinoista puutteellisen kuvan.



”Työttömyystilanne on juuri tällä hetkellä haastava, mutta se ei ole pysyvä. On hyvä myös huomioida, että työttömien määrän kasvu ei johdu yksinomaan työllisten määrän laskusta, vaan työmarkkinoille on tullut lisää ihmisiä, jotka hakevat aktiivisesti töitä. Se on positiivinen uutinen. Siinä vaiheessa, kun talous kääntyy kasvuun, työmarkkinoilla on enemmän tarjontaa työntekijöistä. Tämä auttaa talouskasvussa”, Satonen sanoo.



