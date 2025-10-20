Uusi digipolku tarjoaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa raskausdiabeteksen hoidosta ja seurannasta

– Digipolkuun on koottu raskausdiabeteksen Käypä hoito -suositukseen perustuvaa suomenkielistä tietoa, sekä tietoa juuri Keski-Suomen hyvinvointialueen käytännöistä raskausdiabeteksen hoidossa. Tarkoituksena on, että asiakas saa digipolulta luotettavaa ja ajantasaista tietoa raskausdiabeteksen hoidosta ja seurannasta. Tiedon tarve on suurta erityisesti juuri raskausdiabetesdiagnoosin saamisen jälkeen, kertoo palveluvastaava Sonja Pääkkönen.

Raskausdiabetes-digipolku sisältää ajantasaisen tiedon lisäksi itsehoitomateriaalia raskausdiabetesdiagnoosin saamisesta aina synnytyksen jälkeiseen aikaan saakka. Myös erikoissairaanhoidon osuus on mukana tarjoten tietoa lääkityksestä ja synnytyksessä huomioitavista asioista. Sisältöihin on helppo tutustua etukäteen ennen neuvolakäyntejä ja tarvittaessa palata niihin myöhemmin eikä tietoa tarvitse itse etsiä eri lähteistä.

Asiakkaat, joille neuvolan terveydenhoitaja on avannut pääsyn digipolulle, löytävät sen Keski-Suomen hyvinvointialueen mobiilisovelluksesta (OmaHyvaks) ja digiasioinnin selainversiosta, johon pääset www.hyvaks.fi/asioi-verkossa -sivulta. Digiasiointiin tulee tunnistautua pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Digipolun käyttö on maksutonta.

– Kannustamme asiakkaitamme digipalveluiden ja erityisesti mobiilisovelluksen käyttöön. Jotta ammattilainen voi lisätä asiakkaan digipolulle, pitää asiakkaan olla kirjautunut Keski-Suomen hyvinvointialueen digipalveluihin joko selainversiossa tai mobiilisovelluksessa, Pääkkönen muistuttaa.

Digipolun kautta saa helposti yhteyden ammattilaiseen

Raskausdiabetes-digipolulla on mahdollista viestiä kiireettömän asioinnin kautta turvallisesti ja vaivattomasti neuvolan terveydenhoitajan kanssa raskausdiabetekseen liittyvistä asioista. Terveydenhoitaja vastaa viesteihin 1–3 arkipäivän kuluessa. Sovelluksen digiasioinnin kautta on helppo käyttää myös neuvolan yleistä kiireetöntä asiointia muissa raskauteen tai synnytyksen jälkeiseen aikaan liittyvissä asioissa.

– Digipolku on asiakkaalle käytössä vuoden ajan synnytyksen jälkeen eli se kattaa myös jatkoseurannan ja muistutukset myöhemmin tehtävistä sokerirasituskokeista. Jos asiakkaalla on käytössään hyvinvointialueen mobiilisovellus, näistä tulee automaattiset muistutukset hänelle, kertoo terveydenhoitaja Saara Uotinen.

Digipolun myötä raskausdiabetesta koskevat asiakkaille jaettavat materiaalit saadaan sähköiseen muotoon ja näin paperisten materiaalien käyttöä saadaan vähennettyä. Materiaalit ovat digipalvelussa asiakkaan saatavilla helposti. Digipolusta löytyy myös palautekysely, jonka kautta asiakas voi antaa palautetta milloin vain. Synnytyksen jälkeen digipolku muistuttaa palautekyselystä.