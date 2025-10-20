Uusi digipolku tarjoaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa raskausdiabeteksen hoidosta ja seurannasta
Keski-Suomen hyvinvointialue ottaa käyttöön neuvolapalveluissa Raskausdiabetes-digipolun 20. lokakuuta alkaen. Digipolun saavat käyttöönsä asiakkaat, joilla todetaan raskausdiabetes, sekä ne raskaana olevat, joilla diagnoosi jo on.
– Digipolkuun on koottu raskausdiabeteksen Käypä hoito -suositukseen perustuvaa suomenkielistä tietoa, sekä tietoa juuri Keski-Suomen hyvinvointialueen käytännöistä raskausdiabeteksen hoidossa. Tarkoituksena on, että asiakas saa digipolulta luotettavaa ja ajantasaista tietoa raskausdiabeteksen hoidosta ja seurannasta. Tiedon tarve on suurta erityisesti juuri raskausdiabetesdiagnoosin saamisen jälkeen, kertoo palveluvastaava Sonja Pääkkönen.
Raskausdiabetes-digipolku sisältää ajantasaisen tiedon lisäksi itsehoitomateriaalia raskausdiabetesdiagnoosin saamisesta aina synnytyksen jälkeiseen aikaan saakka. Myös erikoissairaanhoidon osuus on mukana tarjoten tietoa lääkityksestä ja synnytyksessä huomioitavista asioista. Sisältöihin on helppo tutustua etukäteen ennen neuvolakäyntejä ja tarvittaessa palata niihin myöhemmin eikä tietoa tarvitse itse etsiä eri lähteistä.
Asiakkaat, joille neuvolan terveydenhoitaja on avannut pääsyn digipolulle, löytävät sen Keski-Suomen hyvinvointialueen mobiilisovelluksesta (OmaHyvaks) ja digiasioinnin selainversiosta, johon pääset www.hyvaks.fi/asioi-verkossa -sivulta. Digiasiointiin tulee tunnistautua pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Digipolun käyttö on maksutonta.
– Kannustamme asiakkaitamme digipalveluiden ja erityisesti mobiilisovelluksen käyttöön. Jotta ammattilainen voi lisätä asiakkaan digipolulle, pitää asiakkaan olla kirjautunut Keski-Suomen hyvinvointialueen digipalveluihin joko selainversiossa tai mobiilisovelluksessa, Pääkkönen muistuttaa.
Digipolun kautta saa helposti yhteyden ammattilaiseen
Raskausdiabetes-digipolulla on mahdollista viestiä kiireettömän asioinnin kautta turvallisesti ja vaivattomasti neuvolan terveydenhoitajan kanssa raskausdiabetekseen liittyvistä asioista. Terveydenhoitaja vastaa viesteihin 1–3 arkipäivän kuluessa. Sovelluksen digiasioinnin kautta on helppo käyttää myös neuvolan yleistä kiireetöntä asiointia muissa raskauteen tai synnytyksen jälkeiseen aikaan liittyvissä asioissa.
– Digipolku on asiakkaalle käytössä vuoden ajan synnytyksen jälkeen eli se kattaa myös jatkoseurannan ja muistutukset myöhemmin tehtävistä sokerirasituskokeista. Jos asiakkaalla on käytössään hyvinvointialueen mobiilisovellus, näistä tulee automaattiset muistutukset hänelle, kertoo terveydenhoitaja Saara Uotinen.
Digipolun myötä raskausdiabetesta koskevat asiakkaille jaettavat materiaalit saadaan sähköiseen muotoon ja näin paperisten materiaalien käyttöä saadaan vähennettyä. Materiaalit ovat digipalvelussa asiakkaan saatavilla helposti. Digipolusta löytyy myös palautekysely, jonka kautta asiakas voi antaa palautetta milloin vain. Synnytyksen jälkeen digipolku muistuttaa palautekyselystä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sonja Pääkkönen, palveluvastaava, neuvola ja seksuaaliterveyspalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, sonja.paakkonen@hyvaks.fi, p. 040 519 6244
Saara Uotinen, terveydenhoitaja, neuvola ja seksuaaliterveyspalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, saara.uotinen@hyvaks.fi, p. 040 484 5601
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen Biopankki juhlii 10-vuotista taivaltaan – kaikille avoin juhlaseminaari Sairaala Novassa 20.11.202520.10.2025 14:27:26 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella toimiva Keski-Suomen Biopankki juhlii tänä vuonna kymmenvuotista taivaltaan kaikille avoimessa, maksuttomassa juhlaseminaarissa Sairaala Novassa 20.11.2025 kello 10-15.30. Biopankki on ollut perustamisestaan lähtien mukana edistämässä terveysalan tutkimusta ja innovaatiotoimintaa ja nyt on aika pysähtyä juhlaseminaarin merkeissä katsomaan, mihin olemme tulleet ja mitä uutta on horisontissa. Ilmoittaudu juhlaseminaariin viimeistään tiistaina 18.11.2025 verkossa osoitteessa https://www.hyvaks.fi/sairaala-nova/biopankki10v, josta löydät myös juhlaseminaarin ohjelman.
Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelustrategia- ja palveluverkkoesityksiä voi arvioida 5.11. asti, asukastilaisuuksia tällä ja ensi viikolla20.10.2025 12:04:23 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelustrategia- ja palveluverkkoesitysten vaikutuksia voi arvioida 8.10.–5.11. välisenä aikana.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.10.2025 07:10:37 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.10.2025 Rakennuspalo, keskisuuri, Vanhalantie, Jyväskylä Omakotitalon kattorakenteet palaa Vanhalantiellä. Pelastuslaitos kohteessa ja pelastustoiminta käynnissä. Henkilövahinkoja ei tähän tietoon ole sattunut. Lisätietoja: klo 8:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote18.10.2025 20:01:34 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 18.10.2025 Rakennuspalo, keskisuuri, Jukkosuontie, Kannonkoski Rakennuksen pihapiirissa ulkorakennuksen yhteydessä ollut sauna syttyi palamaan. Pelastuslaitos kohteessa ja sammutustoiminta käynnissä. Ei henkilövahinkoja Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote18.10.2025 14:35:15 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 18.10.2025 Liikenneonnettomuus, keskisuuri, Ysitie, Jyväskylä Ysitiellä Korpilahden eteläpuolella Painaan kohdalla sattui liikenneonnettomuus, jossa oli osallisena 4 ajoneuvoa ja 7 henkilöä. Ensimmäinen auto ajautui tieltä ulos ja toinen auto pysähtyi auttamaan. Pysähtyneeseen autoon törmäsi kolmas auto. Neljäs auto väistöi kolaroineita autoja ja osui keskikaiteeseen. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa. Yksi auto vaurioitui hinauskuntoon. Onnettomuus aiheutti haittaa liikenteelle, mutta liikenne saadaan kulkemaan pian normaalisti. Liukkaudentorjuntaa kohteeseen on tilattu. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme