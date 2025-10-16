Ars Fennica 2025 -ehdokkaiden yhteisnäyttely avautuu HAMissa

Ars Fennica on joka toinen vuosi jaettava nykytaidepalkinto, yksi Pohjoismaiden suurimmista. 50 000 euron palkintoa voivat tavoitella suomalaiset, pohjoismaalaiset ja baltialaiset kuvataiteilijat. Palkinnon jakaa Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö – ARS FENNICA sr, ja se myönnetään taiteilijalle tunnustuksena korkeatasoisesta ja omaleimaisesta taiteellisesta työstä.

Vuoden 2025 palkintoehdokkaat ja palkinnosta päättävän kansainvälisen taideasiantuntijan valitsi säätiön asettama palkintolautakunta, johon kuuluvat puheenjohtaja LT Leena Niemistö sekä jäsenet kuvataiteilija Eija-Liisa Ahtila, dekaani Leevi Haapala (Taideyliopiston Kuvataideakatemia) ja museonjohtaja Arja Miller (HAM Helsingin taidemuseo).

Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö ARS FENNICA sr perustettiin vuonna 1990 edistämään taiteita avaamalla suomalaiselle kuvataiteelle uusia kansainvälisiä yhteyksiä ja innostamalla taiteilijoita heidän luovassa työssään sekä voimistamalla kuvataiteisiin kohdistuvaa suuren yleisön mielenkiintoa ja arvostusta.

Ars Fennica -palkintoehdokkaiden näyttely nähdään nyt ensimmäistä kertaa HAM Helsingin taidemuseossa. Kukin taiteilija osallistuu näyttelyyn muutamalla eri teoksella tai teoskokonaisuudella. Palkinnon saaja julkistetaan helmikuussa 2026. Valinnan tekee kansainvälinen taideasiantuntija, Mori Art Museumin johtaja Mami Kataoka. Myös yleisö voi äänestää omaa suosikkiaan. Äänestyslipuke on saatavilla lipunmyynnistä museoon saavuttaessa. Yleisön suosikki julkistetaan helmikuussa 2026.

Ars Fennica 2025 -näyttelyn on kuratoinut HAMin kuraattori Heli Harni. HAM Helsingin taidemuseo ja Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö – ARS FENNICA sr toteuttavat näyttelyn yhteistyössä. Näyttely on saanut tukea Museovirastolta.

Ars Fennica 2025 -taideasiantuntija Mami Kataoka

Mami Kataoka toimii Tokiossa sijaitsevan Mori Art Museumin johtajana, ja on myös Japanin kansallisen taiteentutkimuskeskus NCARin johtaja. Hän on toiminut myös Tokyo Opera City -taidegallerian pääkuraattorina (1997–2002), Hayward Galleryn kansainvälisenä kuraattorina Lontoossa (2007–2009), yhdeksännen Gwangju-biennaalin taiteellisena johtajana (2012), Sydneyn biennaalin taiteellisena johtaja (2018) sekä Aichi-triennaalin taiteellisena johtajana (2022). Hän on toiminut CIMAMin hallituksessa (2014–2022) ja puheenjohtajana (2020–2022), ja toimii Kasselin Documentan Advisory Boardissa. Kataoka valitsee vuoden 2025 Ars Fennica -kuvataidepalkinnon saajan. Kataoka on myös toinen vuoden 2027 Helsinki Biennaalin pääkuraattoreista yhdessä HAMin museonjohtaja Arja Millerin kanssa.

Ars Fennica 2025 -palkintoehdokkaat

Ragna Bley. Kuva: HAM / Maija Toivanen.

Ragna Bley

Ragna Bley (s. 1986, Norja/Ruotsi) aloittaa maalaamisen usein jostain henkilökohtaisesta, kuten paikasta, tunteesta tai kehollisesta kokemuksesta. Hänen teoksensa käsittelevät luonnon näkymättömiä ja arvaamattomia voimia ja niissä toistuu jännite tarkoituksellisuuden ja sattumanvaraisuuden välillä. Bley työstää suurikokoisia maalauksiaan usein lattialla. Hän kaataa maalia kankaalle antaen sen valua, sekoittua ja levitä maisemallisiksi kerrostumiksi. Ohuemmat maalikerrokset vuorottelevat paksumman, veistoksellisemman pinnan kanssa. Toisinaan hän käyttää värjättyä lunta, joka sulaa hiljalleen ja arvaamattomasti teoksen pintaan. Teosten kuva-aihe kehittyy hitaasti päätyen usein esittävän ja abstraktin välimaastoon.



Ragna Bley valmistui kandidaatiksi Oslon taideakatemiasta (2011) ja maisteriksi Lontoon Royal College of Artsista (2015). Hän on syntynyt Ruotsissa, mutta asuu ja työskentelee Oslossa.

Roland Persson. Kuva: HAM / Maija Toivanen.

Roland Persson

Roland Perssonin (s. 1963, Ruotsi) taiteessa luonto näyttäytyy samanaikaisesti tuhoisana ja rakentavana, vahingoittuneena ja uutta versovana. Tarkasti kuvatut eläin- ja kasviaiheet heijastavat usein muistoja ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta. Persson käyttää taiteessaan silikonia, jonka hän valaa oikeista esineistä tehtyihin muotteihin. Värjätty, joustava silikoni luo veistoksiin tunnistettavan muodon, mutta jättää tilaa teoksen aiheelle ja katsojan tulkinnoille. Vaikka Perssonin luomat surrealistiset näkymät ovat karuja ja haavoittuneita, ne huokuvat myös lämpöä ja myötätuntoa.



Persson valmistui Uumajan taidekorkeakoulusta vuonna 1993 ja jatkoi opintojaan Tukholman Kuninkaallisessa taidekorkeakoulussa. Tukholmassa asuva Persson tunnetaan Ruotsissa myös julkiseen tilaan sijoittuvista taideteoksistaan.

Jani Ruscica. Kuva: HAM / Maija Toivanen.

Jani Ruscica

Jani Ruscican (s. 1978, Suomi/Italia) muraalit ja veistokselliset videoteokset rakentuvat ympäröivän tilan ehdoilla. Hänen taiteelleen on keskeistä merkitysten kerroksellisen, liukuvan ja epävarman luonteen tarkasteleminen. Ruscican teoksissa asiat muuttavat jatkuvasti muotoaan: ne venyvät, taipuvat ja ylittävät totuttuja rajoja. Teokset haastavat leikkisällä tavalla pyrkimystämme määritellä ja luokitella asioita ja antavat tilaa monimerkityksellisyydelle, kokemuksellisuudelle ja paikallaanpysymättömyydelle.

Ruscica työskentelee liikkuvan ja painetun kuvan, kuvanveiston ja esitystaiteen parissa. Hänellä on kandidaatin tutkinto Lontoon Chelsea College of Art & Designista (2002) ja kuvataiteen maisterin tutkinto Helsingin Kuvataideakatemiasta (2007). Suomessa syntynyt ja Italiassa lapsuutensa viettänyt taiteilija asuu ja työskentelee Helsingissä.

Hanna Vihriälä. Kuva: HAM / Maija Toivanen.

Hanna Vihriälä

Hanna Vihriälä (s. 1974, Suomi) kohdistaa katseen arjen havaintoihin ja merkityksettömältäkin tuntuviin hetkiin tai esineisiin. Taiteilijan omista tunteista ja kokemuksista ammentavat teokset ovat henkilökohtaisia, mutta samalla monille ymmärrettäviä. Vihriälä pohtii taiteessaan sitä, miten vaikeaa on elää omien arvojen mukaista elämää keskellä ristiriitaisia haluja, houkutuksia ja tarvetta omistaa tai kokea mahdollisimman paljon. Suurikokoisille teoksille on luonteenomaista materiaalin tuntu sekä jännite kestävän ja hauraan tai kovan ja pehmeän välillä. Vihriälä hyödyntää teoksissaan myös läpikuultavuutta, heijastuksia ja varjoja.



Tampereella asuva ja työskentelevä Vihriälä valmistui Viron taideakatemiasta vuonna 2000 ja jatkoi opintojaan valmistuen kuvanveistäjäksi Helsingin Kuvataideakatemiasta vuonna 2003. Hän on toteuttanut myös useita julkisia taideteoksia eri puolille Suomea.

Yhteyshenkilöt

Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö ARS FENNICA sr:

toiminnanjohtaja Camilla Granbacka, camilla.granbacka@arsfennica.fi, 044 308 7931

HAMin viestintä:

Maarit Kivistö, maarit.kivisto@hamhelsinki.fi, 040 485 5687