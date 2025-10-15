Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys: VAKEn talousarvio on jälleen ylijäämäinen

21.10.2025 15:29:05 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) talousarvio on ylijäämäinen jo toista vuotta peräkkäin. VAKE julkisti talousarvioesityksen vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026–2028 tiistaina 21. lokakuuta 2025.

“Olemme tunnistaneet jo toimintamme alussa, että siirtymäkaudella 2023–2024 syntyneet noin 161 miljoonan euron alijäämät voidaan maksaa takaisin vuoteen 2028 mennessä. Näin voimme samaan aikaan huolehtia asukkaiden palveluista riittävällä ja oikealla tasolla”, hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö toteaa.

Vuoden 2026 talousarviossa ylijäämää tehdään noin 49 miljoonaa euroa, joilla alue lyhentää kertynyttä alijäämäänsä. VAKEn talous on siis käännetty sadan miljoonan miinukselta pysyvästi 50 miljoonaa ylijäämäiseksi. VAKE täyttää valtion lainan lyhennyksen harkinnanvaraisen lisäajan kriteerit ja sopeuttaa sekä uudistaa toimintaansa.  

Vuonna 2026 VAKEn rahoitus kasvaa 5 prosenttia, mikä on suurin suhteellinen kasvu koko maassa. Kasvun taustalla on väestön ja alueen palvelutarpeen lisääntyminen sekä kirjaamisen laadun ja tiedon siirron parantuminen.

”Keskeiset tavoitteemme, eli palveluihin pääsyn parantaminen, henkilöstötilanteen kohentaminen ja alijäämien kattaminen, ovat edenneet jopa ennakoitua paremmin. Talouden ja palvelutason vastuullisella hallinnalla varmistetaan, että päätösvalta säilyy hyvinvointialueella jatkossakin”, Aronkytö jatkaa.

Talousarviolla 2026 ja taloussuunnitelmalla vuosille 2026–2028 VAKE jatkaa alueen strategisten linjausten toteuttamista, joista keskeisiä ovat:

  • Palveluihin pääsyä parannetaan ja palvelurakenteita uudistetaan asiakaslähtöisesti.  
  • Talouden tasapainottamista jatketaan alijäämien kattamiseksi vuoteen 2028 mennessä: talousarvio sisältää 2 prosentin tuottavuustavoitteen (26 milj. euroa) suhteessa palvelutarpeen kasvuun.  
  • Henkilöstön työhyvinvoinnista ja hyvästä työnantajamaineesta huolehditaan, mutta kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan nykyisellä henkilöstömäärällä.  

Huolellisen taloudenpidon lisäksi VAKE toteuttaa monivuotista uudistusohjelmaa. Sen avulla toimintaa saadaan tehostettua siten, että alueen kasvavaan palvelutarpeeseen voidaan vastata resursseja lisäämättä ja jarruttaa samaan aikaa kuluja. Tavoitteena on toimintaa uudistamalla saavuttaa samaan aikaan merkittäviä taloudellisia tuloksia ja parantaa palveluiden saatavuutta sekä asiakkaiden kokemusta palveluista. Uudistusohjelman toimivuudesta on alueella jo vahvat näytöt.

Aronkytö muistuttaa, että alueen asukkaiden hyvinvointi ja arjen sujuvuus vaatii panosta useilta eri toimijoilta, kuten kaupungeilta ja palveluntuottajilta.  

“Haluamme olla ratkaisukeskeinen ja luotettava kumppani kaikille alueen toimijoille”, Timo Aronkytö asemoi. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026–2028 Hyvinvointialuejohtajan esitys 21.10.2025 (PDF)

Yhteyshenkilöt

Muut kielet

