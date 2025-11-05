Kutsu: Työllisyys Suomessa ja alueilla - Tilastokeskuksen tiedotustilaisuus
Miten työllisyys ja työttömyys kehittyivät lokakuussa? Miltä Kainuun työllisyystilanne ja väestökehitys näyttävät? Onko työllisyyskehityksessä eroja esimerkiksi sukupuolen tai iän mukaan?
Näistä aiheista on tarjolla tuoreita valtakunnallisia ja paikallisia tietoja tiistaina 25.11.2025 klo 8.00-9.15. Tiedotustilaisuus järjestetään Tilastokeskuksen pääjohtajan Markus Sovalan maakuntavierailun yhteydessä osana Tilastokeskuksen 160-vuotisjuhlavuotta. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen lokakuun 2025 tiedot julkaistaan tuolloin ja asiantuntijamme esittelevät tulokset Kajaanissa. Tilaisuuteen voi osallistua myös Teams-etäyhteydellä.
Ohjelma:
Tilaisuuden avaus, Tilastokeskuksen ylijohtaja Mari Ylä-Jarkko.
Työllisyys- ja työttömyystilanne Suomessa ja Kainuussa lokakuussa sekä edeltävinä kuukausina työvoimatutkimuksen mukaan, yliaktuaari Pertti Taskinen.
Työllisyys Kainuussa ja muissa maakunnissa vuonna 2025 kokeellisen väestön pääasiallinen toiminta -tilaston mukaan, yliaktuaari Elina Pelkonen.
Tiivis katsaus Kainuun väestöennakkoon ja yritystoimintaan, kehittämispäällikkö Pasi Piela.
Tilaisuuden päätyttyä on varattu aikaa asiantuntijoiden haastatteluihin ja myös pääjohtaja Markus Sovala on tavattavissa.
Paikkana Kajaanin kaupungintalo, valtuustosali, os. Pohjolankatu 13. Kahvitarjoilu.
Ilmoittauduthan tilaisuuteen tästä linkistä viimeistään 20.11.2025. Myös etäosallistuminen vaatii ilmoittautumisen, lähetämme ilmoittautuneille Teams-linkin tapahtumaa edeltävänä päivänä.
Tervetuloa!
Lisätietoja: viestinta@stat.fi, pasi.piela@stat.fi
