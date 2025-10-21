Pure Recycle Oy ja Carnaud Metalbox Engineering Ltd solmivat merkittävän yhteistyösopimuksen UK:ssa

Pullo- ja tölkkikierrätys lähipalveluna

Yhteistyön tarkoituksena on rakentaa panttijärjestelmiä voimakkaasti tukeva kokonaisratkaisu, johon ihmisten on helppo osallistua, ei vain automarkettien kautta, vaan omassa lähiympäristössä. Tätä varten rakennetaan palautusautomaattiverkosto vilkkaasti liikennöidyille alueille, kuten lähikauppoihin, hotelleihin, urheilustadioneille, festivaaleille ja ravintoloihin, joissa tölkki- ja pullojuomia yleensä ostetaan ja kulutetaan.

Pure menestyy ja kumppaniverkosto laajenee

Tämä on jo toinen yhtiön merkittävä jakelusopimus tänä vuonna, jonka ansiosta Pure Recyclen ratkaisu on saatavilla paikallisen kumppanin kautta kahdessa isossa eurooppalaisessa markkinassa: UK:n ja Puolassa. Yhtiö pyrkii laajentamaan kumppaniverkostoaan kaikissa niissä Euroopan maissa, joissa ollaan siirtymässä alumiinitölkkien ja muovipullojen panttijärjestelmään lähivuosina EU:n regulaation edellyttämällä tavalla. Tavoitteena on luoda palautusautomaattiverkosto lähipalveluna koko Eurooppaan seuraavan viiden vuoden aikana.

Markkinoiden edistyksellisin ratkaisu

Pure Recyclen valikoimassa on kaksi siirrettävissä olevaa ja asennusvapaata alumiinitölkkien ja muovipullojen palautusautomaattia. Pienempi laite korkeudeltaan 103 cm on suunniteltu ravintoloihin, festivaalien, urheilutapahtumiin eli paikkoihin, joissa juomien osto ja palautus tapahtuu samassa paikassa. Isompi laite korkeudeltaan 150 cm on taas suunniteltu lähikauppojen ja kioskien kuluttaja-asiakkaiden tölkkien ja pullojen palauttamiseen. Tämä laite vastaanottaa kaiken kokoisia muovipulloja aina 3 litraan saakka. Pure Recycle Oy:n tuotteet ovat kokonsa ja liikuteltavuutensa puolesta ainutlaatuinen ratkaisu juomapakkausten keräämiseen kohteissa joissa kierrätymahdollisuutta ei ole aiemmin ollut. Molemmat laitteet kytketään pantti- ja maksujärjestelmiin Tiblen ReverseVendingCollector ohjelmistoalustan kautta, joka tarjoaa palvelutuottajalle myös online-raportoinnin sekä laitteiden etähallinta- ja -huoltotoimintoja.