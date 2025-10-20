Uusi Kulttuurikaveri-yhteistyö alkaa Tampere-talossa

Yksinäisyys on kasvava ilmiö, mutta sen vastavoimana on yhdessä koettu kulttuuri. Kulttuurikaverikonseptissa sekä TampereMission kautta löytyvät valmiit asiakkaat, että kulttuurikaverina toimivat TampereMission vapaaehtoiset saavat maksuttomat liput Tampere-talon konsertteihin. LähiTapiola Pirkanmaa mahdollistaa toimintaa tarjoamalla liput osallistujalle ja kulttuurikaverille, Tampere-talo tarjoaa konsertit ja elämykset yhteistyön ytimeksi. Toiminta on tarkoitettu erityisesti heille, joilla ei muutoin olisi mahdollisuutta osallistua kulttuurielämyksiin.

”Ajatus Kulttuurikaveri-toiminnasta syntyi yhteistyössä pitkäaikaisen ja sitoutuneen kumppanimme LähiTapiola Pirkanmaan kanssa. Yhteinen halumme on voida tuoda kulttuurin pariin enemmän heitä, joille se muuten ei ole mahdollista tai voimavarat eivät syystä tai toisesta siihen riitä. TampereMission työ yksinäisyyden vähentämiseksi puolestaan toi ratkaisevan näkökulman siihen, keitä toiminta tavoittaa ja miten voimme yhdessä auttaa. Me kolme toimijaa mahdollistamme tämän yhteistyön, joka tuntuu koko konsernimme väestä juuri oikealta. Kulttuuri antaa voimaa, vahvistaa yhteisöön kuulumisen tunnetta ja lisää hyvinvointia – ja meidän tehtävämme on varmistaa, että nämä vaikutukset ovat mahdollisimman monelle saavutettavissa.” kertoo Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja Paulina Ahokas.

”Tampere-talo on meille pitkäaikainen, luotettava ja tunnustettu yhteistyökumppani vastuullisen tapahtumatuotannon saralla. Uutena sosiaalisen vastuullisuuden yhteistyömuotona meille tarjottiin tilaisuutta lähteä tukemme avulla mahdollistamaan kulttuurikaveritoimintaa Tampereella ja Tampere-talossa. Tartuimme todella mielellämme tähän uuteen vastuulliseen yhteistyömuotoon. Paikallisena ja pirkanmaalaisena vakuutusyhtiönä meille on tärkeää olla läsnä lähiyhteisömme arkea tukemassa.” kertoo LähiTapiola Pirkanmaan toimitusjohtaja Minna Metsälä.

”Tampere-talon ja LähiTapiola Pirkanmaan idea vapaaehtoisesta kulttuurikaveritoiminnasta on erittäin ajankohtainen ja tärkeä avaus. Toiminta avaa runsaasti uusia mahdollisuuksia osallistumiselle sekä vapaaehtoisille että erityisesti heille, jotka eivät sosiaalisista tai taloudellisista syistä pääse kulttuurin pariin ja ovat näin jääneet paitsi tarvitsemistaan kulttuurin hyvinvointivaikutuksista. Yksinäisyyden ilmiöön kuuluu se, että siitä kärsivä helposti itse jättäytyy pois erilaisesta yhteisöllisestä ja yhteenkuuluvuutta lisäävästä toiminnasta. Tämä on loistava esimerkki siitä, mitä erilaisten toimijoiden yhteistyöllä voidaan saada aikaan, kun tavoite on yhteinen.” kertoo TampereMission järjestöjohtaja Matti Helin.

Kulttuurikaveri-toimintaan osallistuvat tulevat TampereMission asiakkuuksista. Näin varmistetaan, että apu tavoittaa heidät, joilla kulttuurin hyvinvointivaikutuksille on eniten tarvetta. Toiminnan kautta yhä useampi saa mahdollisuuden kokea taidetta, iloa ja yhteenkuuluvuutta – yhdessä kaverin kanssa.