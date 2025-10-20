Uusi Kulttuurikaveri-yhteistyö alkaa Tampere-talossa
Tampere-talo, TampereMissio ja LähiTapiola Pirkanmaa tuovat kulttuurin äärelle ihmisiä, jotka muuten jäisivät helposti sen ulkopuolelle. Lokakuussa käynnistyvä Kulttuurikaveri-toiminta tarjoaa TampereMission asiakkaille mahdollisuuden lähteä konserttiin yhdessä kaverin kanssa – maksutta.
Yksinäisyys on kasvava ilmiö, mutta sen vastavoimana on yhdessä koettu kulttuuri. Kulttuurikaverikonseptissa sekä TampereMission kautta löytyvät valmiit asiakkaat, että kulttuurikaverina toimivat TampereMission vapaaehtoiset saavat maksuttomat liput Tampere-talon konsertteihin. LähiTapiola Pirkanmaa mahdollistaa toimintaa tarjoamalla liput osallistujalle ja kulttuurikaverille, Tampere-talo tarjoaa konsertit ja elämykset yhteistyön ytimeksi. Toiminta on tarkoitettu erityisesti heille, joilla ei muutoin olisi mahdollisuutta osallistua kulttuurielämyksiin.
”Ajatus Kulttuurikaveri-toiminnasta syntyi yhteistyössä pitkäaikaisen ja sitoutuneen kumppanimme LähiTapiola Pirkanmaan kanssa. Yhteinen halumme on voida tuoda kulttuurin pariin enemmän heitä, joille se muuten ei ole mahdollista tai voimavarat eivät syystä tai toisesta siihen riitä. TampereMission työ yksinäisyyden vähentämiseksi puolestaan toi ratkaisevan näkökulman siihen, keitä toiminta tavoittaa ja miten voimme yhdessä auttaa. Me kolme toimijaa mahdollistamme tämän yhteistyön, joka tuntuu koko konsernimme väestä juuri oikealta. Kulttuuri antaa voimaa, vahvistaa yhteisöön kuulumisen tunnetta ja lisää hyvinvointia – ja meidän tehtävämme on varmistaa, että nämä vaikutukset ovat mahdollisimman monelle saavutettavissa.” kertoo Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja Paulina Ahokas.
”Tampere-talo on meille pitkäaikainen, luotettava ja tunnustettu yhteistyökumppani vastuullisen tapahtumatuotannon saralla. Uutena sosiaalisen vastuullisuuden yhteistyömuotona meille tarjottiin tilaisuutta lähteä tukemme avulla mahdollistamaan kulttuurikaveritoimintaa Tampereella ja Tampere-talossa. Tartuimme todella mielellämme tähän uuteen vastuulliseen yhteistyömuotoon. Paikallisena ja pirkanmaalaisena vakuutusyhtiönä meille on tärkeää olla läsnä lähiyhteisömme arkea tukemassa.” kertoo LähiTapiola Pirkanmaan toimitusjohtaja Minna Metsälä.
”Tampere-talon ja LähiTapiola Pirkanmaan idea vapaaehtoisesta kulttuurikaveritoiminnasta on erittäin ajankohtainen ja tärkeä avaus. Toiminta avaa runsaasti uusia mahdollisuuksia osallistumiselle sekä vapaaehtoisille että erityisesti heille, jotka eivät sosiaalisista tai taloudellisista syistä pääse kulttuurin pariin ja ovat näin jääneet paitsi tarvitsemistaan kulttuurin hyvinvointivaikutuksista. Yksinäisyyden ilmiöön kuuluu se, että siitä kärsivä helposti itse jättäytyy pois erilaisesta yhteisöllisestä ja yhteenkuuluvuutta lisäävästä toiminnasta. Tämä on loistava esimerkki siitä, mitä erilaisten toimijoiden yhteistyöllä voidaan saada aikaan, kun tavoite on yhteinen.” kertoo TampereMission järjestöjohtaja Matti Helin.
Kulttuurikaveri-toimintaan osallistuvat tulevat TampereMission asiakkuuksista. Näin varmistetaan, että apu tavoittaa heidät, joilla kulttuurin hyvinvointivaikutuksille on eniten tarvetta. Toiminnan kautta yhä useampi saa mahdollisuuden kokea taidetta, iloa ja yhteenkuuluvuutta – yhdessä kaverin kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paulina AhokasToimitusjohtajaTampere-talo-konserniPuh:03 243 4100Puh:+358 40 551 1551paulina.ahokas@tampere-talo.fi
Minna MetsäläToimitusjohtajaLähiTapiola PirkanmaaPuh:+358505901232minna.metsala@lahitapiola.fi
Matti HelinJärjestöjohtajaTampereMissio ryPuh:040 5466848matti.helin@tamperemissio.fi
Tietoja julkaisijasta
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tampere-talo Oy jakaantui 1.1.2024 kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvät Talo Events Oy.
Toimimme Tampere-talossa ja Tuulensuun Palatsissa sekä tuotamme tapahtumia ja konsertteja myös näiden tilojen ulkopuolella ympäri Suomea.
Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Vuonna 2024 Tampere-talo-konsernin liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 28,6 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestimme yli 930 tapahtumaa, palvelimme yli 552 000 tyytyväistä kävijää ja tuotimme Tampereen talousalueelle 98 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kristiina Michelsson.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampere-talo Oy
The Nutcracker and A Christmas Carol meet in the Czech National Ballet’s renewed Christmas ballet for the whole family – Tchaikovsky’s beloved music is performed by the Tampere Philharmonic Orchestra20.10.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
The Czech National Ballet will visit Tampere Hall with their popular The Nutcracker – A Christmas Carol ballet for three performances on 20 and 21 November 2026. Youri Vàmos’ choreography and scenario combine the classic Nutcracker ballet with Charles Dickens’ timeless novella A Christmas Carol. The music, composed by Pyotr Tchaikovsky, will be performed by the Tampere Philharmonic Orchestra. Tickets for the performances are now on sale.
Pähkinänsärkijä ja Saiturin joulu kohtaavat Tšekin kansallisbaletin uudistetussa koko perheen joulubaletissa – Tšaikovskin rakastetun musiikin tulkitsee Tampere Filharmonia20.10.2025 11:34:00 EEST | Tiedote
Tšekin kansallisbaletti vierailee Tampere-talossa suositulla Pähkinänsärkijä – Joulutarina -baletillaan kolmen esityksen verran 20. ja 21. marraskuuta 2026. Youri Vàmosin koreografia ja käsikirjoitus yhdistävät klassisen Pähkinänsärkijä-baletin Charles Dickensin Saiturin joulun tarinaan. Pjotr Tšaikovskin säveltämän musiikin esittää Tampere Filharmonia. Esitysten liput ovat nyt myynnissä.
Isoäidinneliöillä rakennetaan joulukuusi lasten ja nuorten mielenterveyden tueksi15.10.2025 14:23:51 EEST | Tiedote
Joulukuussa Tampere-talon aulaan kohoaa lämminhenkinen yhteisötaideteos – joulukuusi, joka on virkattu yhdessä isoäidinneliöistä. Teos syntyy Tampere-talo -konsernin ja Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n yhteishankkeena, ja sen tavoitteena on tuoda esiin yhteisöllisyyttä sekä tukea Taysin uuden lasten ja nuorten psykiatrisen sairaalan liikuntamahdollisuuksia. Joulukuusen yhteydessä olevan QR-koodin kautta voi kukin tehdä oman lahjoituksensa rakennettavalle sairaalalle “digitaalisen isoäidinneliön” muodossa. Haasteen tavoitteena on lisätä tietoisuutta lasten ja nuorten kasvavasta psykiatrisen hoidon tarpeesta – ja samalla tarjota iloa sekä tekijöille että teoksen kokijoille.
Vuoden kulttuurikummisuhde -palkinto jaettu Bisnes & Kulttuuri -seminaarissa Tampere Guitar Festivalille ja Tomi Tolvaselle29.9.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Bisnes & Kulttuuri -seminaari käynnistyi tänään maanantaina 29.9. Tampere-talossa. Tapahtuman avauksessa jaettiin perinteinen Vuoden kulttuurikummisuhde -palkinto, joka myönnettiin tänä vuonna Tampere Guitar Festivalille ja sen taustalla toimivalle Tomi Tolvaselle.
Tampere-talo-konserni saa uuden pääpromoottorin – Ari Myllyniemi aloittaa tehtävässään lokakuussa25.9.2025 10:00:03 EEST | Tiedote
Tampere-talo-konsernin uudeksi pääpromoottoriksi ja ohjelmapäälliköksi on nimitetty Ari Myllyniemi. Myllyniemi on toiminut yrittäjänä valtakunnallisesti monipuolisissa promoottorin ja tapahtumatuotannon rooleissa omistamassaan Mr Live tuotantoyhtiössä sekä osakkaana ja festivaalijohtajana Nordic Live Productions Oy:ssä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme