Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintojohtajan virkaa haki 13 henkilöä
Hallintojohtajan virkahaku päättyi 15.10.2025 kello 16. Virkaa haki 13 henkilöä, joista yksi ei halunnut nimeään julkaistavan.
Tämän hetken hakijat ovat:
Asikainen Visa
Kiilunen Vilma
Koljonen Anne
Laakso Mikko
Luomajärvi Jussi
Luukko Miia
Nevalainen Ari
Nuojua Jyri
Oikarinen Tatu
Salminen Miika
Tiainen Timo
Ulupinar Murat
Haastattelut on suunniteltu pidettävän 27.10.2025 alkaen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kontio MikaKonsernijohtajaPuh:044 4729 923mika.kontio@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
