Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintojohtajan virkaa haki 13 henkilöä

20.10.2025 15:51:15 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Hallintojohtajan virkahaku päättyi 15.10.2025 kello 16. Virkaa haki 13 henkilöä, joista yksi ei halunnut nimeään julkaistavan.

Naishenkilö kertoo kahdelle kollegalle Pirhan strategiasta TV-näytön edessä.

Tämän hetken hakijat ovat:

Asikainen Visa
Kiilunen Vilma
Koljonen Anne
Laakso Mikko
Luomajärvi Jussi
Luukko Miia
Nevalainen Ari
Nuojua Jyri
Oikarinen Tatu
Salminen Miika
Tiainen Timo
Ulupinar Murat

Haastattelut on suunniteltu pidettävän 27.10.2025 alkaen.

Avainsanat

hallintojohtajavirkapirkanmaan hyvinvointialuerekrytointihakijat

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

