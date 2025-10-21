”Sie ajattelet aina miun parasta, nuo ei ajattele” – Kymilife Yle Areenassa 19.11.

Miksi yhtäkkiä pitää miettiä niin paljon erilaisia asioita? Onko aikuisten elämä vain täysin perseestä?

Ylen kuusiosainen seurantadokumentti Kymilife kuvaa edeltäjiensä Lakeuslifen ja Savolifen jalanjäljissä nuorten suomalaisten elämää pienellä paikkakunnalla. Tällä kertaa sävy on astetta tummempi.

Elämä on jo ehtinyt koetella Viliä, Hüseyiniä ja Eetua. Äidin sairastuminen syöpään, tutun kotimaan jättäminen, sydänsurut ja päihdehuuruinen menneisyys heijastelevat varjoja nuorten miesten arkeen. Mutta arki on myös täynnä toiveikkuutta: uusia opintoja, yrittäjyyttä, räppiurasta ja tyttöystävästä haaveilua.

Suhde “Kouvostoliittoon” on ristiriitainen. Pieni paikkakunta tylsistyttää, mutta Kouvolassa ovat kaverit – ainakin kunnes aikuisuus ajaa eri suuntiin.

Vili tekee rap-musiikkia nimellä Leskine. Kirjoittaminen on usein puhumista helpompaa. Tommi Penttinen / Yle

Vili

“Kaveripiiri ei oo sellanen et siellä avaudutaan.”

Räppiurasta ja isoista lavoista haaveileva 21-vuotias Vili vannoo, että musiikki on hänelle suunnitelma A ja korkeakouluopinnot Kotkassa suunnitelma B. Vili muuttaa pois kotoa tilanteessa, jossa äidin syöpähoidot ovat kesken ja lääkärin antama ennuste on huono. Miten Vilin pää kestää uuden elämän aiheuttaman myllerryksen, kun ei ole ketään, kelle puhua – ja vaikka olisi, osaisiko hän?

Hüseyinille oma perhe on kaikki kaikessa. Tommi Penttinen / Yle

Hüseyin

“Mä erosin. Seuraavana päivänä latasin Tinderin ja aattelin et nyt musta tulee pelimies. Mut en mä jaksanutkaan, mun oli vaikee unohtaa. Ei ollutkaan niin helppoo.”

Turkista aikuisuuden kynnyksellä Suomeen muuttanut 23-vuotias Hüseyin on luonut elämänsä Kouvolaan veljensä kanssa pyörittämiensä ravintoloiden avulla. Viisi vuotta Suomessa on opettanut hänelle kielen ja kulttuurin, mutta elämä ei ole vielä valmis. Parisuhde on päättynyt eroon ja uuden rakkauden löytäminen Kouvolasta käy työstä – pieni kaupunki alkaa ahdistaa suurkaupungin sykkeeseen tottunutta miestä. Onnistuuko Hüseyin rakentamaan itsensä näköisen elämän ennen kuin on liian myöhäistä?

Rajun nuoruuden elänyt Eetu viihtyy nykyään eläinten parissa ja tekee hyväntekeväisyystyötä. Tommi Penttinen / Yle

Eetu

“Mä rakastan elää kymmenen rautaa tules. Ja vielä enemmän mä rakastan kun joku tulee voivotteleen että miten sä jaksat. Sit mä lyön sen yhennentoista raudan tuleen.”

Huurteisen nuoruuden elänyt 31-vuotias Eetu on vältellyt aikuistumista koko ikänsä. Jos elämä olisi tylsää ja tavallista, se ei olisi Eetun mielestä elämää ollenkaan. Menneisyyden kokemukset vaikuttavat Eetuun niin hyvässä kuin pahassa. Luurangot on häädetty kaapista jo aikoja sitten, mutta saako Eetu taltutettua demonit päänsä sisällä – ja ehkä kasvettua aikuiseksi siinä samalla?

Kymilifen ovat ohjanneet ja käsikirjoittaneet Marjatta Wolff ja Pertti Neuvonen. Sarjan vastaava tuottaja on Esa Viherä.

Kymilife julkaistaan 19.11. kokonaisuudessaan Yle Areenassa ja esitetään Yle TV2:ssa 19.11. alkaen.

Lue tiedote verkossa.

Löydät sarjan kuvat ja ennakkokatselut Yle Pressistä.