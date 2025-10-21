”Sie ajattelet aina miun parasta, nuo ei ajattele” – Kymilife Yle Areenassa 19.11.
Kymilife seuraa kolmen kouvolalaisen nuoren miehen vuotta. Vili, Hüseyin ja Eetu kohtaavat karun aikuisten maailman, jossa jokaisen kulman takana väijyy uusi käänne.
Miksi yhtäkkiä pitää miettiä niin paljon erilaisia asioita? Onko aikuisten elämä vain täysin perseestä?
Ylen kuusiosainen seurantadokumentti Kymilife kuvaa edeltäjiensä Lakeuslifen ja Savolifen jalanjäljissä nuorten suomalaisten elämää pienellä paikkakunnalla. Tällä kertaa sävy on astetta tummempi.
Elämä on jo ehtinyt koetella Viliä, Hüseyiniä ja Eetua. Äidin sairastuminen syöpään, tutun kotimaan jättäminen, sydänsurut ja päihdehuuruinen menneisyys heijastelevat varjoja nuorten miesten arkeen. Mutta arki on myös täynnä toiveikkuutta: uusia opintoja, yrittäjyyttä, räppiurasta ja tyttöystävästä haaveilua.
Suhde “Kouvostoliittoon” on ristiriitainen. Pieni paikkakunta tylsistyttää, mutta Kouvolassa ovat kaverit – ainakin kunnes aikuisuus ajaa eri suuntiin.
Vili
“Kaveripiiri ei oo sellanen et siellä avaudutaan.”
Räppiurasta ja isoista lavoista haaveileva 21-vuotias Vili vannoo, että musiikki on hänelle suunnitelma A ja korkeakouluopinnot Kotkassa suunnitelma B. Vili muuttaa pois kotoa tilanteessa, jossa äidin syöpähoidot ovat kesken ja lääkärin antama ennuste on huono. Miten Vilin pää kestää uuden elämän aiheuttaman myllerryksen, kun ei ole ketään, kelle puhua – ja vaikka olisi, osaisiko hän?
Hüseyin
“Mä erosin. Seuraavana päivänä latasin Tinderin ja aattelin et nyt musta tulee pelimies. Mut en mä jaksanutkaan, mun oli vaikee unohtaa. Ei ollutkaan niin helppoo.”
Turkista aikuisuuden kynnyksellä Suomeen muuttanut 23-vuotias Hüseyin on luonut elämänsä Kouvolaan veljensä kanssa pyörittämiensä ravintoloiden avulla. Viisi vuotta Suomessa on opettanut hänelle kielen ja kulttuurin, mutta elämä ei ole vielä valmis. Parisuhde on päättynyt eroon ja uuden rakkauden löytäminen Kouvolasta käy työstä – pieni kaupunki alkaa ahdistaa suurkaupungin sykkeeseen tottunutta miestä. Onnistuuko Hüseyin rakentamaan itsensä näköisen elämän ennen kuin on liian myöhäistä?
Eetu
“Mä rakastan elää kymmenen rautaa tules. Ja vielä enemmän mä rakastan kun joku tulee voivotteleen että miten sä jaksat. Sit mä lyön sen yhennentoista raudan tuleen.”
Huurteisen nuoruuden elänyt 31-vuotias Eetu on vältellyt aikuistumista koko ikänsä. Jos elämä olisi tylsää ja tavallista, se ei olisi Eetun mielestä elämää ollenkaan. Menneisyyden kokemukset vaikuttavat Eetuun niin hyvässä kuin pahassa. Luurangot on häädetty kaapista jo aikoja sitten, mutta saako Eetu taltutettua demonit päänsä sisällä – ja ehkä kasvettua aikuiseksi siinä samalla?
Kymilifen ovat ohjanneet ja käsikirjoittaneet Marjatta Wolff ja Pertti Neuvonen. Sarjan vastaava tuottaja on Esa Viherä.
Kymilife julkaistaan 19.11. kokonaisuudessaan Yle Areenassa ja esitetään Yle TV2:ssa 19.11. alkaen.
Löydät sarjan kuvat ja ennakkokatselut Yle Pressistä.
Yhteyshenkilöt
Esa Viherävastaava tuottajaYlePuh:+358405475620esa.vihera@yle.fi
Maria Muranenviestinnän asiantuntijamaria.muranen@yle.fi
Ylen viestintäyleisradio@yle.fi
Kuvat
Yle on suomalaisten oma, vuonna 1926 perustettu julkisen palvelun mediayhtiö. Ainutlaatuiseen tehtäväämme kuuluu välittää luotettavaa tietoa, sivistää ja viihdyttää, vahvistaa demokratiaa ja kulttuuria sekä edistää sananvapautta, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta. Palvelemme suomalaisia televisiossa, radiossa ja verkossa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.
Tilaa Ajankohtaista Ylestä -uutiskirje. Jos et jatkossa halua vastaanottaa Ylen viestinnän lähettämiä tiedotteita, lähetä viesti osoitteeseen yleisradio@yle.fi. Tutustu Ylen viestinnän lähettämien tiedotteiden tietosuojaselosteeseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Yleisradio Oy
Mervi Kallio on seuraavan Hengaillaan-kauden uusi juontaja – Ylen kanavilla visaillaan taas 10.1.2026 alkaen21.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Tuomari Matti Röngän uusi juontajapari on hankkinut Hengaillaan-kannuksensa urheilutoimittajana ja lentoemäntänä
Yle järjestää Apua sodan lapsille -tukikonsertin – lavalle nousee 12 Suomen huippuartistia20.10.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Apua sodan lapsille -tukikonsertti esitetään suorana Yle TV1:ssä, Yle Areenassa ja Yle Radio Suomessa 11.11. klo 19.00–20.30. Tukikonsertti järjestetään yhteistyössä Suomen UNICEFin, Kirkon Ulkomaanavun sekä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Konsertilla kerätään varoja Ukrainaan ja Gazaan sodissa kärsivien lasten ja nuorten hyväksi.
Ylelle Milano Cortinan 2026 paralympialaisten esitysoikeudet16.10.2025 11:08:54 EEST | Tiedote
Yle on hankkinut oikeudet maaliskuussa 2026 järjestettäviin Milano Cortinan paralympialaisiin.
Hector – Asfalttiprinssin tie aukeaa Kristo Salmisen tulkitsemana Yle Areenassa 11.11.202516.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Hectorin laulut ovat helmiä suomalaisen popmusiikin historiassa. Asfalttiprinssin pitkä ura suomalaisten tuntojen tulkkina on ollut monivaiheinen ja vaikeakin. Kaikkien tuntemaa artistia näyttelee taidolla ja tarkkuudella Kristo Salminen.
Yle julkaisee romanikielisen lastenohjelman – viikoittainen ajankohtaiskatsaus Romano mirits täyttää jo 30 vuotta14.10.2025 10:41:23 EEST | Tiedote
Yle elvyttää uhanalaista romanikieltä seitsenosaisella animaatiosarjalla. Romanikielinen sisältö kuuluu Ylen julkisen palvelun tehtäviin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme