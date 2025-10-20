Helsingin matkailukesä ennätysvilkas: kansainvälinen matkailu kasvussa
Helsinki on Suomen suosituin matkailukohde, ja matkailu Helsinkiin kehittyi suotuisasti myös menneenä kesänä. Helsinkiläisissä majoitusliikkeissä rekisteröitiin kesän aikana ennätykselliset 1,6 miljoonaa yöpymistä.
Matkailijoiden yöpymisten määrä Helsingissä kasvoi kesä-elokuussa 5,6 prosenttia kesään 2024 verrattuna. Elokuun tilastoissa näkyi kokonaisuudessaan lähes yhdeksän prosentin kasvu, ja kansainvälisissä yöpymisissä kasvua oli 17,6 prosenttia.
Ulkomaalaisten yöpymisten määrä lisääntyi kesä-elokuussa lähes 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myös kotimaisten matkailijoiden yöpymismäärät pysyivät suurin piirtein edellisvuotta vastaavalla tasolla.
– Suomen pääkaupunki on maailmalta katsottuna eksoottinen kohde, jossa ei ole kesällä turhan kuuma, ja jossa ei ole samanlaista massamatkailua kuin Etelä-Euroopassa. Kaupunki toimii, olemme maailman huippua kestävyydessä ja helsinkiläinen onnellisuus kiinnostaa, luonnehtii matkailupäällikkö Nina Vesterinen Helsingin kaupungilta.
Hotellien käyttöasteet kasvussa
Kesä-elokuussa helsinkiläisissä majoitusliikkeissä rekisteröitiin reilut 1,6 miljoonaa yöpymistä. Näistä 42 prosenttia oli kotimaisia ja 58 prosenttia ulkomaisia asiakkaita. Majoitusliikkeiden huonekäyttöaste oli noin 77 prosenttia, eli lähes viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin viime kesänä.
Arviolta 44 prosenttia kaikista Helsinkiin saapuvien vierailijoiden yöpymisistä tapahtuu majoitusliikkeiden ulkopuolella, kuten ystävien tai sukulaisten luona.
Vierailijoita läheltä ja kaukaa
Eniten ulkomaalaisia matkailijoita Helsinkiin saapui Saksasta, Yhdysvalloista, Britanniasta ja Ruotsista. Japani on kasvattanut merkitystään ja oli viidenneksi suurin markkina kesä-elokuussa. Myös Italiasta, Australiasta ja Kanadasta saapuvien matkailijoiden määrä kasvoi selvästi viime vuodesta.
– Ulkomaisia matkailijoita ei kesäkuinen sadekaan tuntunut häiritsevän. Muuttuvien sääolosuhteiden takia kiinnostus Pohjoismaita ja Suomea kohtaan kasvaa, ja tämä tulee näkymään myös kasvavina vierailijamäärinä, kertoo matkailupäällikkö Vesterinen.
– Sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävyyden näkökulmasta matkailijamäärien kasvulla voi olla myös kääntöpuolensa. Helsinki haluaakin ensisijaisesti panostaa matkailun laatuun ja viipymien pidentämiseen, muistuttaa Vesterinen.
Helsinki on vastuullinen ja kestävä matkailukaupunki
Helsinki on kestävän matkailun edelläkävijä. Kaupunki sijoittui jo toista vuotta peräkkäin kärkisijalle kansainvälisessä matkailukohteiden kestävyyttä mittaavassa Global Destination Sustainability (GDS) -indeksissä.
GDS-indeksin ohella Helsinki on kuluvan vuoden aikana menestynyt myös muissa matkailukohteiden kestävyyttä mittaavissa kansainvälisissä arvioinneissa. Helsingille myönnettiin maaliskuussa maailman tiukinta kriteeristöä noudattava Green Destinations GSTC -sertifiointi ensimmäisenä yli puolen miljoonan asukkaan kaupunkina.
Lue lisää Helsingin matkailun kesästä ja tutustu tarkempiin tilastoihin artikkelissa hel.fi-sivustolla.
