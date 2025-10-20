Kaupunginhallitus päätti parkkitalosta Meilahden arvokkaaseen lehtoon – Vihreät vastusti esitystä

”Meilahden puisto- ja metsäalueet ovat helsinkiläisille tärkeää lähiluontoa, ja suuren pysäköintilaitoksen rakentaminen keskelle metsää muuttaa viheralueen luonnetta merkittävästi”, Vihreiden kaupunginhallitusedustaja ja valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Suvi Pulkkinen sanoo.

Asemakaavaehdotuksessa pysäköintilaitos sijoittuu keskelle viheraluetta, jossa on arvokkaita metsäkohteita ja liito-oravan elinympäristöä. Vihreiden kanta on, että metsää tulisi kaataa vain jos mikään muu vaihtoehto ei ole mahdollinen.

Vihreät esitti tänään kaupunginhallituksen kokouksessa, että kaupunginhallitus palauttaisi Oksakoskenpolun pysäköintitalon asemakaavan uudelleen valmisteltavaksi siten, että pysäköinnin toteutukselle etsitään toinen vaihtoehto, joka säästää arvokasta lehtoa ja virkistysaluetta. Sosialidemokraatit, Kokoomus ja Rkp eivät tukeneet ehdotusta.

”Meilahden sairaala-alueella on tarvetta uusille pysäköintipaikoille. Vaihtoehtoja tälle oli tullut selvittää kuitenkin tarkemmin, eikä kevyin perustein ryhtyä kaatamaan arvokasta metsää. Pysäköintiä voitaisiin esimerkiksi toteuttaa Valpurinpuiston väestönsuojan olemassaolevia pysäköintitiloja hyödyntämällä sekä kehittämällä Meilahden liikuntapuiston ja Silmäsairaalan välistä aluetta.” Pulkkinen sanoo.