Valtuusto hyväksyi uuden Espoo-tarinan: Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki
Uuden Espoo-tarinan eli kaupungin strategian keskeinen painopistealue on lasten ja nuorten mahdollisuuksien ja arjen tukeminen. Muun muassa lukutaidon vahvistaminen ja vahvistuminen ovat asioita, joiden päälle rakentuu moni muu asia. Tavoitteena on myös toteuttaa kaupungin kasvu hallitusti ja taloudellisesti kestävällä tavalla, siten että kaikki Espoon kaupunginosat säilyvät viihtyisinä ja turvallisina. Erityisesti tällä valtuustokaudella kiinnitetään huomiota omistusasuntojen sekä pientalojen tarjonnan lisäämiseen.
Espoo-tarinaa vuosille 2025–2029 on valmisteltu jo syksystä 2024 lähtien tiiviissä yhteistyössä espoolaisten, henkilöstön ja luottamushenkilöiden kesken. Valtuusto hyväksyi Espoo-tarinan 20.10.2025.
”Yhteinen tahtotilamme on, että Espoo on turvallinen, luonnonläheinen ja viihtyisä kotikaupunki myös tulevaisuudessa. Samalla koko Espoo-tarinan toteuttamisen perustana on kestävällä pohjalla oleva talous. Espoon kaupungin talouden tilanne on vaikeimmassa tilanteessa vuosikymmeniin. Tämä vaatii meiltä kaikilta sitoutumista, rohkeutta tehdä vaikeita päätöksiä ja ennen kaikkea kykyä tehdä yhteistyötä”, kaupunginjohtaja Kai Mykkänen sanoo.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mervi Katainen pitää tärkeänä, että Espoon hallittuun kasvuun kiinnitetään entistäkin enemmän huomiota. ”Meidän on kyettävä kasvamaan taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi. Tämä tarkoittaa muun muassa tarkkaa ja suunnitelmallista taloudenpitoa, hiilineutraaliustavoitteiden edistämistä, luonnon monimuotoisuudesta huolehtimista, segregaation ehkäisyä, työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistä, kotoutumisen tukemista, laadukasta varhaiskasvatusta ja opetusta – ja lukuisia muita toimia, jotka varmistavat, että Espoo on jatkossakin viihtyisä ja hyviä palveluja tarjoava kotikaupunki kaikenikäisille espoolaisille.”
Tiekartta ohjaa valtuustokauden työtä
Tarina ja sen toimeenpanon tiekarttana toimivat valtuustokauden 2025–2029 tavoitteet antavat suunnan kaupungin seuraavien vuosien kehitykselle.
”Lasten osuus väestöstä on Espoossa Suomen suurin ja tulevaisuudessakin Espoo on maan kärki syntyvien vauvojen määrässä. Tämä on ihana asia, mutta tuo myös suuren vastuun huolehtia pienten ja nuorten espoolaisten hyvän elämän edellytyksistä ja sitä kautta myös koko Suomen tulevaisuudesta. Strategian päälinja, Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki, ei ole vain slogan vaan tekemisen ja valintojen perusta, jonka on tultava todeksi päiväkotien, koulujen ja opiskelijoiden arjessa. Lasten ja nuorten näkökulmasta olennaista on sekin, että Espoo sitoutuu entisestään vahvistamaan otettaan luonto- ja ilmastokysymyksissä”, toteaa valtuuston puheenjohtaja Saara Hyrkkö.
Tiekartta jakaantuu seitsemään kokonaisuuteen. Ne ohjaavat kaupungin toimintaa, päätöksentekoa ja kehittämistä tulevina vuosina:
- Espoossa jokainen lapsi ja nuori voi onnistua ja yltää parhaimpaansa
- Hallitusti kasvavan Espoon kaikki kaupunginosat ovat viihtyisiä ja turvallisia
- Espoo etenee hiilineutraaliksi ja parantaa luonnon tilaa
- Espoo on paras paikka innovoida, yrittää ja työllistää
- Espoo onnistuu kansainvälistymisen mahdollisuuksissa ja haasteissa
- Henkilöstö voi hyvin ja hyödyntää kumppanuuksia
- Espoon talous on kestävällä pohjalla
Asukkaiden ääni kuuluu Espoo-tarinassa
Kuntalaiset pääsivät osallistumaan Espoo-tarinan valmisteluun muun muassa vastaamalla kahteen Mun Espoo -kyselyyn. Lisäksi asukas- ja vähemmistöryhmille järjestettiin useita työpajoja.
Erityisen tärkeinä teemoina kyselyissä nousivat kotikaupungin luonnonläheisyys, turvallisuus ja viihtyisyys. Toiveissa oli myös, että rakentamisessa huomioitaisiin entistä paremmin luonto ja viheralueet sekä parannettaisiin viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Nämä kokonaisuudet näkyvät myös Espoo-tarinassa.
”Seuraavaksi lähdemme toteuttamaan kunnianhimoisia tavoitteita. Valmistelussa olevassa talousarviossa sovimme resursseista ja tarkemmista mittareista. Tuttuun tapaan etsimme ratkaisuja Espoo-tarinan haasteisiin myös poikkihallinnollisten kehitysohjelmien kautta,” kertoo kaupunginjohtaja Mykkänen.
Tulevalla valtuustokaudella poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat Yritysten ja
yrittäjyyden Espoo, Kestävä ja luonnonläheinen Espoo, Yhteisöllinen
Espoo ja Tapahtumien Espoo. Ohjelmat jatkavat toimialarajat ylittävää kokeilevaa kehittämistä ja uusien ratkaisujen pilotointia.
