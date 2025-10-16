Kuluttajaluottamuksen tila Q4 / 2025 – epävarmuus jatkuu
Kuluttajien usko talouteen näyttää pysyvän myös loppuvuonna 2025 varovaisena. Vaikka inflaatio on hidastunut ja korkojen lasku on alkanut helpottaa kotitalouksien arkea, talouden epävarmuus painaa yhä luottamusta.
Kuluttajalainamarkkinoilla on näkyvissä selkeä siirtymä kohti oman talouden hallintaa ja velkojen optimointia. Tämä näkyy mm. Googlen tilastoissa, joissa “Yhdistä lainat” -hakujen määrä on kasvanut selvästi viimeisen vuoden aikana, mikä kertoo kotitalouksien halusta pienentää kuukausimenoja ja selkeyttää omaa talouttaan.
Moni kuluttaja hakeekin nyt sellaisia rahoitusratkaisuja, joilla useampi pienempi laina voidaan keskittää yhteen, usein edullisemmalla korolla. Samalla uusien lainojen kysyntä pysyy maltillisena, sillä lainanottoon suhtaudutaan varovaisesti ja rahoittajien hyväksymiskriteerit ovat tiukentuneet.
Markkinatilanne Euroopassa
Myös euroalueen kuluttajaluottomarkkinoiden tilanne näyttää säilyvän suhteellisen tiukkana, kun siirrymme kohti loppuvuotta 2025. European Central Bank (EKP) mukaan pankit raportoivat toisella neljänneksellä 2025 selvästi kiristyneistä hyväksymiskriteereistä kuluttajaluotoissa ja muussa kotitalouksien luototuksessa — nettoprosentti oli +11 %, mikä tarkoittaa, että selvästi useampi pankki kiristi ehtojaan kuin löysensi niitä.
Samalla myös lainaehtojen raportoitiin kiristyneen, erityisesti riskialttiimpien kuluttajaluottojen osalta. Vaikka korkotason lasku voi tuoda helpotusta kotitalouksille, pankkien riskilinjaukset ja hyväksymiskäytännöt osoittavat, että kuluttajaluottoihin suhtaudutaan edelleen varovaisesti — mikä puolestaan viestii, ettei lainaamiselle myönteinen ympäristö ole vielä vakiintunut.
Markkinatilanne Yhdysvalloissa
Yhdysvalloissa kuluttajaluottomarkkinat näyttävät olevan eräänlaisessa siirtymävaiheessa: kasvua on edelleen nähtävissä, mutta samalla varovaisuus ja riskiherkkyys alkaa korostua. TransUnion raportoi, että toisella neljänneksellä 2025 kuluttajaluottojen (luottokortit, henkilöluotot, auto- ja asuntolainat) avaaminen on kasvanut, mutta luottotasapainon hallinta on siitä huolimatta säilynyt kontrollissa. Tämä tarkoittaa, että sekä luottojen kasvu että maksuhäiriöiden määrä ovat pysyneet kohtuullisina, mikä on jopa hieman yllättävää.
Federal Reserve Boardin mukaan kuluttajaluottokanta kasvoi elokuussa vain 0,1 % vuoden takaiseen verrattuna, kun taas kiertävä luotto (revolving credit) laski 5,5 % vuodessa ja ei-kiertävä luotto (non-revolving) kasvoi 2,0 % vuodessa.
Yleisesti ottaen luotonmyöntökriteerit pysyvät Yhdysvalloissa hyvin tiukkoina: bankkien mukaan kulutusluottojen (esim. auto- ja luottokorttiluottojen) standardit olivat edelleen historiallisesti tiukoilla tasoilla, vaikka pahin tiukentaminen hieman onkin hieman hellittänyt.
