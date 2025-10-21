PohdeBotti auttaa asiakkaita hyvinvointialueen neuvonnassa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Uusi PohdeBotti on otettu käyttöön Pohteen neuvontapalvelussa. PohdeBotti auttaa asukkaita sote-palvelutietojen löytämisessä.

Pohteen chat-palveluista löydät nyt myös PohdeBotin, joka auttaa ihmisiä neuvontapalveluiden chatissa.
PohdeBotin löydät www.pohde.fi -verkkosivuston oikean alareunan ponnahdusikkunan neuvontapalvelun chatistä. PohdeBotti opastaa palveluihin Neuvontapalvelun chatin alussa. Jos PohdeBotti ei osaa vastata kysymykseesi, voit siirtyä keskustelemaan asiakasneuvojan kanssa. Hän palvelee aina arkisin kello 8-18.

PohdeBotti on Pohde.fi-verkkosivun älykäs virtuaalinen asiakaspalvelija, joka toimii neuvontapalvelun tukena ja täydentää hyvinvointialueen digitaalista palveluvalikoimaa.

PohdeBotin vastaukset perustuvat Pohde.fi-verkkosivuston tietoihin. Käyttäjä voi siis luottaa siihen, että botti ohjaa suoraan ajantasaiseen ja hyvinvointialueen omiin palveluihin liittyvään tietoon, ei satunnaisiin verkkohakuihin.

PohdeBotti on tekoäly ja se voi tehdä virheitä, eikä sitä ole tarkoitettu palveluohjaukseen tai hoitosuositusten antamiseen. Hätätilanteissa soita aina 112.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

