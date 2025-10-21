PohdeBotti auttaa asiakkaita hyvinvointialueen neuvonnassa
Uusi PohdeBotti on otettu käyttöön Pohteen neuvontapalvelussa. PohdeBotti auttaa asukkaita sote-palvelutietojen löytämisessä.
PohdeBotin löydät www.pohde.fi -verkkosivuston oikean alareunan ponnahdusikkunan neuvontapalvelun chatistä. PohdeBotti opastaa palveluihin Neuvontapalvelun chatin alussa. Jos PohdeBotti ei osaa vastata kysymykseesi, voit siirtyä keskustelemaan asiakasneuvojan kanssa. Hän palvelee aina arkisin kello 8-18.
PohdeBotti on Pohde.fi-verkkosivun älykäs virtuaalinen asiakaspalvelija, joka toimii neuvontapalvelun tukena ja täydentää hyvinvointialueen digitaalista palveluvalikoimaa.
PohdeBotin vastaukset perustuvat Pohde.fi-verkkosivuston tietoihin. Käyttäjä voi siis luottaa siihen, että botti ohjaa suoraan ajantasaiseen ja hyvinvointialueen omiin palveluihin liittyvään tietoon, ei satunnaisiin verkkohakuihin.
PohdeBotti on tekoäly ja se voi tehdä virheitä, eikä sitä ole tarkoitettu palveluohjaukseen tai hoitosuositusten antamiseen. Hätätilanteissa soita aina 112.
Anita SaavinenAsiakaspalvelupäällikkö, neuvontapalvelu / PohdePuh:0407191607anita.saavinen@pohde.fi
